Reform and Development of China's Financial System

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--In de afgelopen 40 jaar heeft China alle wegen bewandeld bij de uitrol van zijn financiële hervorming en zijn financiële systeem naar een open, inclusief en toekomstgericht model gestuurd. De serie The Story of New Finance in China is nu beschikbaar op YouTube en vertelt over deze periode van ontwikkeling en deelt de waardevolle ervaring en lessen van China met andere economieën.

China’s succesvolle heruitvinding van het financiële systeem is begonnen met de hervorming van de vier grote staatsbanken commerciële banken aandeelhouderschap, die volledig staatsbedrijf bancaire sector van het land tot een echt gediversifieerde markt getransformeerd. Vandaag zijn die vier banken al succesvol op de binnenlandse en internationale kapitaalmarkten. ICBC en CCB hebben hun commerciële activiteiten ook uitgebreid naar de overzeese markten.

De financiële sector van een land is de motor achter zijn economische en maatschappelijke ontwikkeling. Deze videoserie laat zien hoe China initiatieven plande en implementeerde die zijn eigen groei voortstuwden en andere economieën ten goede kwamen. Het geeft ook het grote publiek en leiders van regeringen, bedrijven en organisaties een kijkje in de financiële sector van China.

