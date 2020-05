Abordagem inovadora da China para o desenvolvimento do setor financeiro compartilhada em uma nova série de vídeos

Reform and Development of China's Financial System

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--Nos últimos 40 anos, a China seguiu todos os caminhos na implementação de sua reforma financeira e direcionou seu sistema financeiro para um modelo aberto, inclusivo e com visão de futuro. Agora disponível no YouTube, a série The Story of New Finance in China (A História das Novas Finanças na China) relata esse período de desenvolvimento e compartilha a valiosa experiência e lições da China com outras economias.

A reinvenção bem-sucedida do sistema financeiro chinês começou com a reforma acionária de seus quatro principais bancos comerciais estatais, que transformou o setor bancário estatal em um mercado verdadeiramente diversificado. Hoje, esses quatro bancos já se aventuraram com sucesso nos mercados de capitais nacional e internacional. O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e o China Construction Bank (CCB) também expandiram suas operações comerciais para os mercados externos.

O setor financeiro de um país serve como impulsionador do seu desenvolvimento econômico e social. Esta série de vídeos mostra como a China planejou e implementou iniciativas que impulsionaram seu próprio crescimento, beneficiando outras economias. Também oferece ao público em geral e líderes de governos, empresas e organizações uma espiada no setor financeiro da China.

Cada vídeo apresenta um especialista financeiro com informações exclusivas sobre um dos seguintes tópicos:

Reforma e desenvolvimento da indústria financeira da China

YANG Zaiping, vice-secretário geral da Sociedade de Finanças e Bancos da China, apresenta a evolução do setor financeiro chinês e o caminho a seguir.

Reforma acionária dos bancos comerciais estatais

WU Weijun, sócio principal de auditoria bancária da Deloitte, analisa a importância da reforma acionária dos quatro principais bancos comerciais de propriedade estatal.

Abertura do mercado financeiro da China

Mark WANG, vice-presidente, presidente e CEO (Designado) da HSBC Bank (China) Company Limited, analisa as políticas de abertura do setor financeiro, o desenvolvimento de bancos estrangeiros na China e o papel positivo que eles desempenharam.

Finanças verdes

MA Jun, diretor do Centro de Finanças e Desenvolvimento do Instituto Nacional de Pesquisa Financeira de Tsinghua, explica a importância das finanças verdes para a qualidade de vida na China.

Fintech e inovação financeira

ZHAO Weixing, ex-presidente e CEO do XWBank, apresenta as inovações de fintech da China, juntamente com desenvolvimentos e aplicativos de tecnologia relacionados e planos futuros.

Finanças inclusivas na China

ZHAO Xijun, professor da Faculdade de Finanças da Universidade Renmin, ilustra o crescimento do financiamento inclusivo na China.

Para assistir à série The Story of New Finance in China, clique neste link do YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.