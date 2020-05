L'approche innovante adoptée par la Chine pour le développement de son secteur financier fait l'objet d'une nouvelle série de vidéos

Reform and Development of China's Financial System

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Au cours des 40 dernières années, la Chine a exploré tous les axes de déploiement pour sa réforme financière et a orienté son système financier vers un modèle ouvert, inclusif et tourné vers l'avenir. Désormais disponible sur YouTube, la série vidéo intitulée The Story of New Finance in China retrace cette période de développement et fait part de l'expérience et des précieuses leçons acquises par la Chine.

La refonte réussie du système financier chinois a commencé avec la réforme actionnariale de ses quatre principales banques commerciales publiques, qui a transformé un secteur bancaire détenu exclusivement par l'État en un marché véritablement diversifié. Aujourd'hui, ces quatre banques se sont déjà imposées sur les marchés de capitaux nationaux et internationaux. ICBC et CCB ont également étendu leurs activités commerciales aux marchés étrangers.

Le secteur financier d'un pays fait office de moteur pour son développement économique et sociétal. Cette série de vidéos présente comment la Chine a élaboré et lancé les initiatives qui ont propulsé sa croissance, tout en profitant aussi à d'autres économies. La série offre également un aperçu du secteur financier chinois au public, aux acteurs gouvernementaux, aux entreprises et aux organisations.

Chaque vidéo est présentée par un expert de la finance, avec des connaissances uniques dans un des domaines suivants:

Réforme et développement du secteur financier chinois

YANG Zaiping, secrétaire général adjoint de la China Society for Finance and Banking, présente l'évolution, passée et future, du secteur financier en Chine.

Réforme actionnariale des banques commerciales publiques

WU Weijun, associé principal en audit bancaire, Deloitte, aborde la question de l'importance de la réforme actionnariale des quatre grandes banques commerciales d'État.

Ouverture du marché financier chinois

Mark WANG, président adjoint du conseil et PDG (désigné) de HSBC Bank (China) Company Limited, parle des politiques d'ouverture du secteur financier, du développement des banques étrangères en Chine et de leur impact positif.

Économie verte

MA Jun, directeur du Centre de financement et de développement, Institut national de la recherche financière de Tsinghua, explique l'importance des financements respectueux de l'environnement pour la qualité de vie en Chine.

Fintechs et innovations financières

ZHAO Weixing, ancien PDG de XWBank, présente les innovations fintech en Chine, les développements technologiques et leurs applications, et les plans d'avenir.

Finance inclusive en Chine

ZHAO Xijun, professeur à l'École des finances de l'Université de Renmin, fait le point sur le bourgeonnement de la finance inclusive en Chine.

Regardez The Story of New Finance in China en cliquant sur ce lien YouTube.

