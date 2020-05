OCTO per la "Nuova Normalità"

ROMA--(BUSINESS WIRE)--OCTO, leader di mercato nella fornitura di soluzioni tecnologiche intelligenti trasforma attraverso analisi avanzate il suo set di Big Data IoT in intelligenza fruibile per una qualità di vita migliore in un mondo connesso, è lieta di annunciare il lancio di due soluzioni progettate per supportare le aziende a ritornare alle loro attività nella transizione verso la "Nuova Normalità" nata in seguito alla pandemia da COVID-19. Queste soluzioni innovative incoraggiano il distanziamento sociale e contribuiscono alla sanificazione dei veicoli. All'avanguardia nei principi di progettazione che li sottendono, i prodotti sviluppati da OCTO sono facili da utilizzare e gestire pur essendo altamente efficaci. Aiutano a proteggere gli individui e i dipendenti nonché a sostenere i clienti e a favorire livelli elevati di fiducia.

OCTO AroundMe si basa sulla collaudata tecnologia SmartTag di OCTO che utilizza gli ultimi standard Bluetooth, la piattaforma cloud IoT di OCTO e un’applicazione compatibile con smartphone iOS e Android. OCTO AroundMe consente una facile gestione del distanziamento sociale in spazi sia pubblici sia privati, come negozi, edifici o uffici. Lo SmartTag tascabile, portato da visitatori o dipendenti, monitora continuamente la vicinanza di un individuo, in questo caso e secondo le linee guida di riferimento è impostata su due metri. Se due persone dovessero inavvertitamente avere una distanza inferiore l'una dall'altra, un segnale acustico avviserebbe loro di ripristinare la distanza di sicurezza. L'evento verrebbe inoltre acquisito in forma anonima e archiviato sul cloud per essere segnalato e analizzato, al fine di comprendere meglio gli eventi e mitigare i rischi futuri. Per limitare ulteriormente il rischio, l'utilizzo di OCTO AroundMe in ambienti chiusi, consente anche una verifica semplice ed efficace del pubblico presente e la gestione della capienza massima, in quanto memorizza tutte le informazioni di entrata e uscita.

OCTO PurePlace utilizza la nano tecnologia originariamente sviluppata dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA), che elimina, tramite un sanificatore, virus, batteri, funghi, nonché odori e composti organici volatili nell'aria e sulle superfici. Si tratta di una soluzione non invasiva, sicura per le persone e per tutti i materiali comunemente trovati all'interno del veicolo. Oltre al dispositivo OCTO Purifier, la soluzione OCTO PurePlace è costituita da un dispositivo telematico di bordo (OCTO Smartdiag o OCTO Supereasy) e da un'applicazione compatibile con smartphone iOS e Android.

OCTO PurePlace è stato progettato per proteggere conducenti e passeggeri delle flotte aziendali, flotte di noleggio, operatori di car sharing, taxi e veicoli privati. Permette una facile ed efficace sanificazione dei veicoli durante il viaggio tramite un’auto-attivazione intermittente e, alla fine di ogni percorso, attraverso un ciclo di sanificazione completo. Per garantire un’assoluta sicurezza, prima di entrare nel veicolo, sia il conducente sia il passeggero possono essere informati sullo stato di sanificazione tramite l'App. L’operatore di car sharing o il Fleet Manager, se la sanificazione non fosse completa, potrà predisporre il temporaneo fermo del veicolo.

OCTO

Fondata nel 2002, OCTO è oggi il principale fornitore di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e sempre più, una delle principali aziende che offre soluzioni tecnologiche per il Fleet Telematics e la Smart Mobility. OCTO possiede un’offerta unica a livello mondiale in grado di far crescere i core business dell’azienda – Insurtech e Mobilità Intelligente – e di espandersi in nuovi settori e mercati internazionali. Nell’ottica di un mondo sempre più connesso, OCTO trasforma, grazie a capacità analitiche avanzate, il suo set di Big Data IoT in informazioni fruibili, dando vita così, a una nuova era della telematica intelligente. Oggi conta oltre 6 milioni di utenti connessi e il più grande database globale di dati telematici, con oltre 267 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 473.000 sinistri ed eventi assicurativi analizzati. Gestisce, inoltre, oltre 400.000 noleggi di veicoli al mese.

OCTO non garantisce che l'uso di un depuratore ad ossidazione fotocatalitica utilizzato da OCTO PurePlace impedirà agli occupanti di un veicolo di contrarre qualsiasi tipo di malattia batterica o virale, tra cui, ma non soltanto, comune raffreddore, coronavirus o influenza.