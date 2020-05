Bidgely aiuta aziende elettriche e rivenditori al dettaglio di energia elettrica in tutto il mondo a migliorare l’intelligence su utenti e reti

The Bidgely Analytics Workbench Solution is successfully delivering enterprise-level analytics at scale for utilities and energy retailers worldwide, supporting data-driven decisions around program planning, new product offerings and engagement as well as grid planning use cases like electrification and decarbonization at these organizations.

The Bidgely Analytics Workbench Solution is successfully delivering enterprise-level analytics at scale for utilities and energy retailers worldwide, supporting data-driven decisions around program planning, new product offerings and engagement as well as grid planning use cases like electrification and decarbonization at these organizations.

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Bidgely ha annunciato oggi che la sua soluzione Analytics Workbench, una componente integrante della piattaforma Enterprise Analytics di Bidgely, sta dotando aziende elettriche e rivenditori al dettaglio di energia elettrica in tutto il mondo di capacità di analitiche personalizzate e su larga scala per la gestione del consumo di energia elettrica. Gli analisti e i responsabili della gestione di gruppi di clienti presso queste organizzazioni, dai gruppi addetti alla pianificazione e ai prodotti a quelli preposti all’innovazione e alla gestione del lato domanda, utilizzano la soluzione per assumere decisioni basate sui dati in relazione alla pianificazione di programmi, l’offerta di nuovi prodotti e l’engagement, nonché per supportare casi d’uso nell’ambito della pianificazione delle reti come l’elettrificazione e la decarbonizzazione. Questi partner di Bidgely si stanno contraddistinguendo attraverso l’implementazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) per l’elaborazione dei dati derivati dalle infrastrutture avanzate per il conteggio del consumo di elettricità (advanced metering infrastructure, AMI), il che permette loro di andar oltre le mere tecniche di segmentazione degli utenti e di espandere o sostituire rapidamente i processi alternativi manuali e lenti orientati ai consulenti.

“L’intelligenza artificiale e l’analitica aziendale sono componenti essenziali per rispondere non solo alle esigenze commerciali in continua evoluzione delle aziende elettriche, bensì anche alle nuove aspettative future degli utenti in termini di personalizzazione e engagement virtuale. I nostri partner globali che stanno accelerando l’adozione dell’analitica e della digitalizzazione dispongono di sistemi più stabili e riescono a mantenersi forti in situazioni di mercato difficili”, ha affermato Abhay Gupta, CEO di Bidgely.

La capacità delle aziende elettriche e dei rivenditori al dettaglio di energia elettrica di rilevare insight a livello di apparecchiatura per i grandi elettrodomestici residenziali tramite la soluzione Analytics Workbench, compresi impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria, pompe da piscina e veicoli elettrici, permette di identificare in maniera efficiente gli utenti cui proporre programmi di aggiornamento per elettrodomestici, sconti/incentivi e piani tariffari personalizzati. Per esempio, un’importante azienda elettrica nordamericana con 1,2 milioni di utenti desiderava incentivare la conversione delle pompe da piscina a velocità costante in pompe da piscina ad alta efficienza a velocità variabile. L’azienda elettrica e l’operatore cui è stata affidata l’implementazione del programma si sono rivolti a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la gestione dell’intelligence sugli utenti per abilitare un reclutamento più economico per il programma in questione. Le soluzioni analitiche di Bidgely hanno identificato circa 100.000 pompe da piscina a velocità costante tra gli utenti dell’azienda elettrica. L’operatore responsabile dell’implementazione ha quindi contattato i potenziali clienti identificati ed è riuscito ad accrescere in misura considerevole il tasso di adesione al programma riducendo al tempo stesso le spese amministrative.

La tecnologia protetta da brevetti di Bidgely, che possiede il portafoglio di brevetti per la disaggregazione più completa del settore, rileva il consumo di elettricità a livello di apparecchiatura che può essere usato per visualizzare e segmentare gli utenti in base a: possesso di apparecchiature, tendenze d’uso delle apparecchiature, comportamenti d’engagement digitale, propensione alla partecipazione e stili di vita. Questi profili di consumo di elettricità personalizzati sono utili alle aziende per i seguenti casi d’uso:

Programmi per veicoli elettrici : rivolti agli utenti con un’elevata propensione all’acquisto di veicoli elettrici e all’uso di caricatori per veicoli elettrici e metodi di ricarica specifici.

: rivolti agli utenti con un’elevata propensione all’acquisto di veicoli elettrici e all’uso di caricatori per veicoli elettrici e metodi di ricarica specifici. Iniziative di elettrificazione : rivolte agli utenti con impianti di riscaldamento ambientale e dell’acqua a gas inefficienti allo scopo di convertirli in impianti elettrici.

: rivolte agli utenti con impianti di riscaldamento ambientale e dell’acqua a gas inefficienti allo scopo di convertirli in impianti elettrici. Promozione e adozione di piani tariffari : per quanti vengono identificati quali utenti che trarrebbero giovamento dalla migliore struttura tariffaria personalizzata disponibile.

: per quanti vengono identificati quali utenti che trarrebbero giovamento dalla migliore struttura tariffaria personalizzata disponibile. Offerte a valore aggiunto : rivolte agli utenti con un’elevata propensione ad acquistare prodotti e servizi a valore aggiunto.

: rivolte agli utenti con un’elevata propensione ad acquistare prodotti e servizi a valore aggiunto. Programmi per l’efficienza energetica : rivolti a utenti in località specifiche con un utilizzo delle apparecchiature relativamente inefficiente.

: rivolti a utenti in località specifiche con un utilizzo delle apparecchiature relativamente inefficiente. Programmi in risposta alla domanda: rivolti a utenti in determinate località con carichi altamente variabili nelle ore di picco.

I profili di consumo energetico a livello di apparecchiatura permettono inoltre alle aziende elettriche e ai rivenditori al dettaglio di energia elettrica di condurre delle analisi comparative per veicoli elettrici, energia solare fotovoltaica e alternative senza fili (non-wires alternative, NWA) a sostegno di iniziative di pianificazione strategica dei carichi. Ad esempio, possono identificare aree geografiche con carichi limitati e valutare il potenziale di riduzione e trasferimento dei carichi in base ai carichi associati ad apparecchiature variabili e inefficienti. Inoltre, possono ottenere, tra le altre cose, insight dettagliati sulla crescita e sull’impatto della ricarica dei veicoli elettrici e della produzione di energia solare.

Per ottenere ulteriori informazioni sulla soluzione Analytics Workbench di Bidgely visitare bidgely.com/solutions/enterprise-analytics-workbench/.

Per informazioni sulle prestazioni della soluzione Analytics Workbench per casi d’uso personalizzati nel Nord America visitare: https://go.bidgely.com/Analytics-Workbench-Solution-Brief_Download.html

Per informazioni su implementazioni e casi d’uso nei mercati europei e internazionali visitare https://go.bidgely.com/Analytics-Workbench-Solution-Brief_INTL_Download.html

Per assistere a dimostrazioni dal vivo del portafoglio Enterprise Analytics e della soluzione Analytics Workbench di Bidgely effettuare l’iscrizione al webinar che si terrà prossimamente o accedere alla registrazione su richiesta dopo l’evento all’indirizzo: https://go.bidgely.com/UtilityAI-Enterprise-Analytics-Solution-Webinar.html

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un fornitore di software come servizio (SaaS) basato sull’intelligenza artificiale che permette alle aziende elettriche di creare maggior valore commerciale e accelerare la concretizzazione dell’economia a zero emissioni di carbonio per mezzo dell’offerta di esperienze del cliente personalizzate. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti - come consumo energetico, dati demografici e interazioni - in insight sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali insight per fornire a ogni singolo cliente raccomandazioni personalizzate in base alla loro personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Da termostati intelligenti a caricatori per veicoli intelligenti, pannelli solari fotovoltaici o tariffe personalizzate/basate su fasce orarie di utilizzo, UtilityAI™ raccomanda nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto al cliente giusto nel momento giusto. Bidgely, con sede generale nella Silicon Valley, è titolare di più di 15 brevetti, ha raccolto più di 50 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il Blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.