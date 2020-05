JUST annuncia un sodalizio pionieristico con Michael Foods di Post Holdings

JUST Egg will soon be available to millions more consumers in the U.S. thanks to a partnership between JUST and Michael Foods. (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO e MINNETONKA (Minnesota)--(BUSINESS WIRE)--JUST (Eat JUST, Inc.), azienda che applica scienza e tecnologia all’avanguardia per creare prodotti alimentari più salubri e sostenibili, e Michael Foods, filiale di Post Holdings e una delle maggiori realtà industriali al mondo in ambito uova a valore aggiunto, ha annunciato un nuovo pionieristico sodalizio per portare JUST Egg, campione di vendite di prodotti a base vegetale, a molti altri milioni di consumatori negli Stati Uniti.

Sulla base dell’accordo, Michael Foods sarà produttore, fornitore e distributore esclusivo di JUST Egg alla clientela dei settori ristorazione e ingredienti alimentari, cui sono già familiari marchi di uova al vertice del settore come Papetti’s®, Abbotsford Farms® e Davidson’s Safest Choice® e che sono alla ricerca di un prodotto esclusivo con uova di origine vegetale.

“Per oltre 100 anni la famiglia di aziende Michael Foods ha sfruttato ingredienti di qualità e processi all’avanguardia per offrire alla clientela i migliori prodotti e le migliori soluzioni. Questo sodalizio aggiunge un nuovo prodotto innovativo al loro già sbalorditivo portafoglio”, ha affermato Josh Tetrick, cofondatore e CEO di JUST. “Le nostre aziende hanno molto in comune. Siamo padri, fratelli, sorelle e madri, e tutti condividiamo il convincimento che gli alimenti che mangiamo siano una delle scelte più importanti che possiamo compiere. Avere apposto la firma sull'accordo è stato uno dei momenti più fulgidi dell’iter della nostra azienda verso la costruzione di un sistema alimentare migliore.”

“Siamo entusiasti di questo nuovo partenariato”, ha affermato Mark Westphal, presidente di Michael Foods. “Le uova continueranno a essere un mezzo di sostentamento nutriente ed economico della dieta americana e i prodotti di uova a base vegetale di JUST offrono una grande integrazione alle nostre uova a valore aggiunto, consentendo ai clienti di assecondare le preferenze di ogni consumatore. Lavorando insieme portiamo innovazione e varietà al settore alimentare.”

JUST Egg è proposto in due formati: uno di consistenza liquida, adatto a uova strapazzate, frittate, quiche, ricette saltate in padella e a una gran varietà di pietanze da forno; e una frittatina compatta, precotta al forno, ripiegata, soffice, ideale per insaporire una fetta di pane tostato o come farcitura di un sandwich per la colazione. L’ingrediente chiave è la proteina derivata da fagioli verdi mungo, un legume coltivato da migliaia di anni e uno degli protagonisti principali della dieta asiatica. Il prodotto è privo di colesterolo, latticini e OGM, è certificato Kosher ed è ricchissimo di proteine al pari di molti altri alimenti vegetali e animali. I suoi ingredienti usano il 98% in meno di risorse idriche, l'86% in meno di terreno agricolo ed emettono il 93% in meno di CO2 rispetto alle fonti nutritive convenzionali di origine animale.

Nel suo primo anno pieno di distribuzione, JUST ne ha effettuato il lancio presso i maggiori dettaglianti e negozi di alimentari statunitensi, come Walmart, Kroger, Whole Foods, Safeway, Albertsons, Giant, Wegmans, Publix, e online sulle piattaforme Amazon e Fresh Direct, per citarne alcuni. Presso i cinque maggiori rivenditori al dettaglio la velocità di vendita iniziale è quadruplicata, mentre nel comparto alimentare la velocità è aumentata del 51% da dicembre, con guadagni sostenuti nell’ambito delle maggiori catene nazionali. Un numero crescente di ristoranti a servizio rapido e altre destinazioni di ristorazione, come le mense dei campus, i parchi di divertimento, gli ospedali e i refettori aziendali hanno anche appena aggiunto JUST Egg ai loro menu.

Informazioni su Eat JUST, Inc.

JUST (Eat JUST, Inc.) si è votata alla missione di costruire un sistema alimentare in cui tutti mangiano bene. Il team di scienziati e ricercatori dalla vocazione internazionale dell’azienda sfrutta una piattaforma di scoperta esclusiva dedita all’innovazione degli ingredienti alimentari, mentre chef stellati Michelin combinano queste scoperte con decenni di abilità culinarie per creare prodotti deliziosi, accessibili, più salutari e sostenibili. JUST è stata riconosciuta come una delle “Più innovative aziende” da Fast Company, una delle “100 aziende brillanti” da Entrepreneur, una delle “50 aziende che ridettano le regole del gioco” da CNBC e pioniera tecnologica del World Economic Forum. Il prodotto più prestigioso dell’azienda, JUST Egg, è stato nominato tra le “100 maggiori innovazioni” da Popular Science, tra le “Idee che cambiano il mondo” da Fast Company e, più recentemente, il JUST Egg ripiegabile si è aggiudicato il premio “Migliore nuovo prodotto surgelato” ai NEXTY Awards di Expo West e i “Premi miglior boccone” di Delicious Living. Per maggiori informazioni visitare http://ju.st.

Informazioni su Michael Foods, Inc.

Michael Foods, filiale di Post Holdings, ha la sede centrale a Minnetonka (Minnesota). Leader nei settori della ristorazione e degli ingredienti alimentari, Michael Foods produce e distribuisce un’ampia gamma di prodotti innovativi derivati da uova e patate, insieme a una varietà di proposte di specialità alimentari, tra cui salsicce, sugo per salsicce, maccheroni con formaggio e altro ancora. I nostri marchi Papetti’s®, Abbotsford Farms®, Simply Potatoes®, Owens® e Bob Evans® sono apprezzati e riconosciuti in tutto il Paese. Attraverso una serie di piattaforme per lo sviluppo commerciale e un’estesa rete produttiva e distributiva, Michael Foods offre inoltre stimolanti soluzioni gastronomiche e di marketing, garantendo contestualmente efficienza nella catena di approvvigionamento, comodità nelle cucine dei ristoranti e sicurezza alimentare. Con stabilimenti produttivi dislocati da nordest a sudovest, la nostra azienda e i nostri dipendenti si dedicano al sostegno delle comunità in cui operano e di quel mondo agricolo fondamentale per la nostra attività economica. Per maggiori informazioni visitare www.michaelfoods.com.

Informazioni su Post Holdings, Inc.

Post Holdings, Inc., con sede a St. Louis (Missouri), è una società controllante di beni di largo consumo che opera nelle categorie marche in evidenza, refrigerati, ristorazione, ingredienti alimentari e cibi pronti. Attraverso la sua unità commerciale Post Consumer Brands, Post è leader nella categoria cereali pronti in Nord America, offrendo un ampio portafoglio di marchi riconosciuti come le confezioni di cereali Honey Bunches di Oats®, Pebbles™, Great Grains® e Malt-O-Meal®. Post è anche leader nella categoria cereali pronti nel Regno Unito, con l’iconico brand Weetabix®. Leader negli alimenti refrigerati, Post propone prodotti innovativi a base di uova a valore aggiunto e refrigerati a base di patate al canale della ristorazione e per la categoria dei contorni refrigerati, offrendo contorni e uova, salsicce e prodotti caseari tramite i marchi Bob Evans®, Simply Potatoes®, Better’n Eggs® e Crystal Farms®. BellRing Brands, Inc., filiale di Post quotata in borsa, è una società finanziaria operante nella categoria globale nutrizione a facile preparazione tramite i suoi brand principali Premier Protein®, Dymatize® e PowerBar®. Post partecipa al comparto alimentare privato attraverso il suo investimento con terzi in 8th Avenue Food & Provisions, Inc., importante holding incentrata su brand privati e beni di consumo. Per maggiori informazioni visitare www.postholdings.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.