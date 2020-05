Boyd Corporation nomina un nuovo presidente e CEO

Doug Britt joins Boyd Corporation as President & CEO, previously serving as President of the Integrated Solutions division of FLEX. (Photo: Business Wire)

PLEASANTON, California--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation, leader globale nei materiali ingegneristici e nelle soluzioni per la gestione termica, ha annunciato un cambiamento al vertice con decorrenza immediata. Doug Britt è stato nominato presidente e CEO di Boyd Corporation, un nome che evoca quasi un secolo di dedizione all’evoluzione tecnologica e di capacità di risposta alle esigenze dei clienti. Subentra a Mitch Aiello, che continuerà a prestare la sua opera nel consiglio d’amministrazione di Boyd e lascia quell’incarico per dare spazio alla propria salute e ai suoi cari.

Doug Britt porta oltre 30 anni d’esperienza nella guida di iniziative strategiche, nel conseguimento di successo commerciale, nella gestione di operazioni complesse e nella catalizzazione della crescita in molti settori di attività. Britt di recente ha ricoperto il ruolo di presidente della divisione Integrated Solutions di FLEX, unità aziendale da oltre 20 miliardi di USD, che combina IEI (Industrial and Emerging Industries), CEC (Communications and Enterprise Compute) e CTG (Consumer Technologies Groups). FLEX è un fornitore globale da 25 miliardi di USD di soluzioni di progettazione, ingegnerizzazione, produzione e gestione della catena di approvvigionamento, con circa 180.000 addetti e operatività in 30 Paesi.

“Sono impaziente di entrare in Boyd in quest’epoca entusiasmante del suo viaggio”, ha affermato il presidente e CEO di Boyd, Doug Britt. “Boyd ha cementato una reputazione di fornitore di soluzioni che mette il cliente al centro, innovativo e altamente affidabile in aree d'importanza cruciale per i prodotti finali dei suoi clienti. Guardo con fiducia a ulteriori progressi nella posizione guida di Boyd nei suoi favolosi mercati finali e alla prosecuzione dell’approfondimento e ampliamento delle capacità aziendali per servire meglio la clientela.”

Mitch Aiello è entrato in Boyd nel 1999 e ne è divenuto presidente e CEO nel 2003. Durante la sua presidenza l’azienda è cresciuta da produttore di sigillature di ambienti dotato di quattro siti produttivi a produttore globale d’eccellenza, che serve alcuni dei maggiori clienti nei mercati della tecnologia, dell’industria e della sanità. L’azienda gestisce attualmente 27 unità territoriali in 10 Paesi e fattura oltre 1 miliardo di USD. Aiello conserverà il suo incarico nel consiglio d’amministrazione di Boyd e manterrà il suo ruolo di investitore nell’azienda.

“È stato un privilegio essere alla guida di Boyd negli ultimi vent’anni e auguro a Doug il meglio nel suo nuovo ruolo di CEO per gli anni avvenire”, ha affermato Aiello. “La visione di Britt per Boyd, la competenza nei mercati finali dell’azienda e una reputazione starordinaria fanno di lui la scelta ideale per guidare questa dinamica azienda. Boyd sarà in buone mani. Non vedo l’ora di continuare a lavorare nel consiglio d’amministrazione dellaazienda, mentre Boyd continua il suo viaggio.”

“A nome del consiglio d’amministrazione di Boyd, vorrei al contempo ringraziare Aiello e dare il benvenuto a Britt”, ha chiosato Charlie Gailliot, amministratore delegato di Goldman Sachs. “Nel corso degli ultimi 20 anni, Aiello ha trasformato Boyd in una piattaforma di classe internazionale, che riteniamo sia in procinto di crescere maggiormente. Visti i precedenti di Britt e i suoi precedenti successi in ambito commerciali, riteniamo che sia la scelta naturale per continuare a realizzare la nostra visione collettiva per l’azienda.”

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un fornitore di portata globale di materiali ingegneristici, soluzioni per la gestione termica e la sigillatura di ambienti essenziali per i prodotti che fanno funzionare il mondo. La società, che opera in diversi mercati su scala globale ed è specializzata nell’ingegnerizzazione e progettazione, nella produzione e nella gestione della catena di approvvigionamento, si adopera allo scopo di soddisfare in maniera proattiva le esigenze dei clienti nei seguenti settori: elettronica, informatica mobile, tecnologie medicali, trasporti, aerospaziale, così come altri settori B2B e critici per i consumatori. Boyd Corporation One Company, Many Solutions (Una società, molte soluzioni). Visitateci all’indirizzo www.boydcorp.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.