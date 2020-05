Harry Potter: Puzzles & Spells lanciert ersten offiziellen Trailer

--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA):

WER:

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, mit offizieller Lizenzierung von Warner Bros. Interactive Entertainment und Veröffentlichung unter dem Label Portkey Games, das sich der Schaffung von neuen Erlebnissen in der Zauberwelt auf Mobilgeräten und in Videospielen widmet, bei denen die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen, von den Originalgeschichten von J.K. Rowling inspirierten Abenteuer rücken.

WAS:

Harry Potter: Puzzles & Spells, das kürzlich für Mobilgeräte auf der ganzen Welt angekündigte Spiel, hat seinen ersten offiziellen Teaser-Trailer lanciert. Vom Gleis neundreiviertel über die Winkelgasse und den Hogwarts-Express bis zum großen Treppenhaus bietet dieses erste Video den Spielern eine Vorschau auf einige der heiß geliebten Schauplätzen, die sie besuchen werden, wenn sie in dem Spielablauf voller Rätsel voranschreiten.

In Erwartung der anstehenden weltweiten Freigabe können Fans auch die neu lancierte Website des Spiels Harry Potter: Puzzles & Spells unter www.harrypotterpuzzlesandspells.com aufrufen, um am Ball zu bleiben und sich für weitere aktuelle Meldungen zu registrieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Fans finden Sie bei uns auf Facebook. Folgen Sie uns auch auf Twitter und Instagram.

ZITAT:

„ Von der Großen Halle von Hogwarts bis zum Gemeinschaftsraum von Gryffindor bietet Harry Potter: Puzzles & Spells den Spielern die Gelegenheit, ihre liebsten Wahrzeichen aus der Zauberwelt auf neue Weise erneut zu besuchen“, sagte Bernard Kim, Präsident des Publishing-Geschäfts bei Zynga. „ Dieser neue Trailer gibt einen ersten Einblick und stillt erste Erwartungen, und wir empfehlen den Fans eindringlich, die bevorstehenden Zaubereien, Gefahren und Rätsel über Website des Spiels zu verfolgen.“

HINTERGRUND:

Harry Potter: Puzzles & Spells zelebriert die Liebe zu kniffligen Aufgaben und Geheimnissen in der Zauberwelt mit dem ersten Logikrätselspiel für Mobilgeräte. Durch die Mischung eines innovativen Logikrätselspiels mit Magie werden die Spieler auf die markantesten Momente und unvergesslichsten Gesichter aus den ursprünglichen Harry-Potter-Filmen stoßen, während sie Zaubertränke, Zaubersprüche und andere magische Fähigkeiten und Objekte benutzen, um durch die unterhaltsamen Spielebenen voranzuschreiten.

UNTERSTÜTZENDE ELEMENTE:

Trailer und zusätzliche visuelle Elemente erhältlich unter: http://bit.ly/2PFJdmA

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bisher haben mehr als eine Milliarde Menschen die Franchises von Zynga gespielt, darunter: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons! ™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Studios in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden.

Über Portkey Games

Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment ist das Spiele-Label, das sich der Schaffung von neuen Erlebnissen in der Zauberwelt auf Mobilgeräten und in Videospielen widmet, bei denen die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen, von den Originalgeschichten von J.K. Rowling inspirierten Abenteuer rücken. Portkey Games bietet den Spielern Gelegenheit, ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich des Spielablaufs zu treffen und mit den Schauplätzen der Zauberwelt auf neue und einzigartige Weise in Verbindung zu treten. Das Label wurde entwickelt, um Spielern und Fans neue Spielerlebnisse zu bieten, die ihnen erlauben, direkt in die Magie der Zauberwelt einzutauchen, wo sie ihre eigene zauberhafte Geschichte schreiben können.

