《Harry Potter: Puzzles & Spells》發佈首支官方預告片

--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：

公司：

全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)擁有華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)官方授權，以Portkey Games品牌發行產品，Portkey Games以J.K.羅琳(J.K. Rowling)創作的故事為靈感，專門打造新的「魔法世界」(Wizarding World)行動和電玩遊戲體驗，讓玩家開啟自己的冒險之旅。

事件：

最近宣佈為全球行動裝置推出的遊戲《Harry Potter: Puzzles & Spells》發表首支官方先導預告片。從9又3/4月臺和斜角巷，到霍格華茲特快列車和大樓梯，首支短片帶著玩家提前欣賞一些他們所摯愛的場景，而這些場景會隨著他們在益智遊戲中的進展而一一出現。

這款遊戲即將全球發佈，粉絲還可造訪新推出的《Harry Potter: Puzzles & Spells》遊戲網站www.harrypotterpuzzlesandspells.com關注動態，並註冊瞭解最新資訊。如欲瞭解更多資訊並與其他粉絲互動，請造訪我們的Facebook、Twitter和Instagram。

引述：

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「從霍格華茲大廳到葛萊芬多交誼廳，《Harry Potter: Puzzles & Spells》讓玩家有機會以全新的方式重溫魔法世界中他們最喜愛的一些地標。新的預告片讓粉絲們先睹為快，我們誠邀粉絲們留意遊戲網站，敬請期待更多魔法、惡作劇和謎題。」

背景：

《Harry Potter: Puzzles & Spells》以首款三消益智手遊的方式展現魔法世界中挑戰和神秘的巨大吸引力。遊戲結合創新的三消益智玩法和魔法，在使用藥劑、魔咒和其他魔法能力和物體完成奇幻晉級的過程中，玩家將會遇到《哈利·波特》原作電影中一些最具代表性的情節和令人難忘的面孔。

配套資源：

預告片和其他視覺資產：http://bit.ly/2PFJdmA

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有工作室。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.zynga.com或在 Twitter、 Instagram、 Facebook或 Zynga網誌上關注Zynga。

關於華納兄弟互動娛樂

華納兄弟家庭娛樂公司旗下公司華納兄弟互動娛樂是全球知名的全平臺互動空間娛樂內容出版商、開發商、授權商和發行商，這些平臺包括針對自行開發遊戲和第三方遊戲的遊樂器、手持裝置、手機和電腦遊戲。

關於Portkey Games

Portkey Games是華納兄弟互動娛樂旗下遊戲商標，致力於打造以J.K.羅琳的原創故事為靈感的「魔法世界」全新手機和電玩遊戲體驗，玩家可以當作主角，開啟屬於自己的冒險之旅。Portkey Games讓玩家有機會選擇自己的故事線，與「魔法世界」情景互動，感受與眾不同的新樂趣。Portkey Games為玩家和粉絲帶來全新的遊戲體驗，讓他們以沉浸式的遊戲方式探索「魔法世界」的無窮魔力，並打造專屬於自己的「魔法世界」故事。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與未來《哈利·波特》遊戲名稱、發行時間和玩法詳情等相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的公開文件中有更詳細的描述，可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站 www.sec.gov取得副本。

WIZARDING WORLD、HARRY POTTER發行權© J.K. Rowling。HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS、PORTKEY GAMES、WIZARDING WORLD和HARRY POTTER人物、姓名和相關標記 ©和™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc.。保留所有權利。

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