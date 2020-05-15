《Harry Potter: Puzzles & Spells》发布首支官方预告片

--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：

公司：

全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)拥有华纳兄弟互动娱乐(Warner Bros. Interactive Entertainment)官方授权，通过Portkey Games品牌发行产品，Portkey Games以J.K.罗琳(J.K. Rowling)创作的故事为灵感，专门打造新的“魔法世界”(Wizarding World)移动和视频游戏体验，让玩家开启自己的冒险之旅。

事件：

在最近公布的面向全球移动设备的游戏《Harry Potter: Puzzles & Spells》推出首支官方先导预告片。从9又3/4月台和对角巷，到霍格沃茨特快和大楼梯，首支视频带着玩家提前欣赏一些他们所挚爱的场景，而这些场景会随着他们在益智游戏中不断进阶一一出现。

这款游戏即将全球发布，粉丝还可访问新推出《Harry Potter: Puzzles & Spells》游戏网站www.harrypotterpuzzlesandspells.com关注动态，并注册了解最新信息。如需了解更多信息并与其他粉丝互动，请访问我们的Facebook、Twitter和Instagram。

引述：

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“ 从霍格沃茨大礼堂到格兰芬多公共休息室，《Harry Potter: Puzzles & Spells》让玩家有机会以一种全新的方式重温魔法世界中他们最喜爱的一些标志性场景。新的预告片让粉丝们先睹为快，我们诚邀粉丝们留意游戏网站，敬请期待更多魔法、恶作剧和谜题。”

背景：

《Harry Potter: Puzzles & Spells》以首款三消益智手游的方式展现魔法世界中挑战和神秘的巨大吸引力。游戏将创新的三消益智玩法和魔法相结合，在使用药剂、魔咒和其他魔法能力和物体不断奇幻进阶的过程中，玩家将会遇到《哈利·波特》原作电影中一些最具代表性的情节和令人难忘的面孔。

配套资源：

预告片和其他图像资源：http://bit.ly/2PFJdmA

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有工作室。如需了解更多信息，请访问 www.zynga.com或在 Twitter、 Instagram、 Facebook或 Zynga博客上关注Zynga。

关于华纳兄弟互动娱乐

华纳兄弟家庭娱乐公司旗下公司华纳兄弟互动娱乐是全球知名的全平台互动空间娱乐内容出版商、开发商、授权商和发行商，这些平台包括针对自行开发游戏和第三方游戏的控制台、手持设备、移动和台式电脑游戏。

关于Portkey Games

Portkey Games是华纳兄弟互动娱乐旗下游戏商标，致力于打造以J.K.罗琳的原创故事为灵感的“魔法世界”全新手机和视频游戏体验，玩家可以作为主角，开启属于自己的冒险之旅。Portkey Games让玩家有机会选择自己的故事线，与“魔法世界”情景互动，感受与众不同的新乐趣。Portkey Games为玩家和粉丝带来全新的游戏体验，通过沉浸式的游戏方式，让他们探索“魔法世界”的无穷魔力，并打造专属于自己的“魔法世界”故事。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与未来《哈利·波特》游戏名称、发行时间和玩法详情等相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站 www.sec.gov获得。

WIZARDING WORLD、HARRY POTTER发行权© J.K. Rowling。HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS、PORTKEY GAMES、WIZARDING WORLD和HARRY POTTER人物、姓名和相关标记 ©和™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc.。保留所有权利。

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