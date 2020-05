Keynote sprekers generaal Colin L. Powell, VS (gep.) en Scott Gottlieb, MD, vergezeld door topleiders in de industrie en de overheid als sprekers op Everbridge's 'Coronavirus: The Road to Recovery' Executive Summit, 20-21 mei

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), de wereldleider op het gebied van Critical Event Management (CEM), kondigde vandaag de toevoeging aan van vooraanstaande sprekers uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de overheid voor haar virtuele leiderschapstop 'Coronavirus: The Road to Recovery' die zal worden gehouden op 20 en 21 mei 2020. Senior leiders van Accenture, Biogen, BMO Financial Group, Box, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de CDC Foundation, Cleveland Clinic, Cytiva, DHR Health, Finastra, Florida Division of Emergency Management, Florida State University, Gap Inc., Houston Methodist Hospital, de Boston Celtics uit de NBA, Russell Reynolds, Thermo Fisher Scientific, Tripadvisor, XPO Logistics en het Amerikaanse leger voegen zich bij keynote sprekers generaal Colin L. Powell, VS (gep.) en Scott Gottlieb, MD, voor het bespreken van de terugkeer naar het werk, de beste praktijken voor contacttracering en de weg naar herstel.

De tweedaagse virtuele top zal ingaan op de stappen die organisaties en overheden nemen om de verspreiding van COVID-19 op te sporen en te beperken en de weg vooruit in kaart te brengen. Het evenement zal mechanismen behandelen voor de verschillende sectoren om samen te werken om deze wereldwijde pandemie te beheersen en zal zich richten op de beleidsmaatregelen en acties die organisaties kunnen nemen om mensen te beschermen en de activiteiten weer op te pakken.

“Als wereldleider op het gebied van het beheer van kritieke gebeurtenissen en openbare waarschuwingsoplossingen, werkt Everbridge samen met duizenden vooruitstrevende bedrijven, overheden, gezondheidszorgorganisaties en eerstehulpverleners over de hele wereld om de impact van COVID-19 te helpen verminderen,” aldus de Chief Executive Officer van Everbridge, David Meredith. “Terwijl ons eerste pandemiegerelateerde werk gericht was op het beschermen van werknemers en burgers, het omleiden van toeleveringsketens en het helpen van bedrijven bij het overzetten van de activiteiten naar virtuele omgevingen, moeten we nu als samenleving zwenken naar de volgende kritieke fase van ons herstel: de werknemers veilig terug laten keren naar het werk en de burgers naar de openbare ruimte.”

Nieuwe sprekers en sessies

De recentste sprekers en sessies ronden een reeds indrukwekkende line-up af die sectoren, industrieën en functies aan de frontlinies van de strijd tegen COVID-19 omvat. Nieuwe sprekers zijn onder meer:

Dr. Judy Monroe, Chief Executive Officer, CDC Foundation

Dr. Jay Butler, Deputy Director, Infectious Diseases, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Mark P. Stevenson, Executive Vice President & Chief Operating Officer, Thermo Fisher Scientific

Roberta Levy Schwartz, Ph.D., FACHE, Executive Vice President, Chief Innovation Officer, Chief Executive Officer van Houston Methodist Hospital

Generaal-majoor Kevin Vereen, Provost Marshal General, Amerikaans leger

William Peacock, III, Chief of Operations, Cleveland Clinic

Jared Moskowitz, Director, Florida Division van Emergency Management

Paul Chapman, Global Chief Information Officer, Box

Michael Santiago, Chief Information Officer en Vice President, Information Technology, Cytiva (voorheen onderdeel van GE Healthcare Life Sciences)

Russ Soper, Chief Information Officer, Finastra

Dr. Javier Malcolm, Interim Chief Medical Information Officer, DHR Health

Matt Fassler, Chief Strategy Officer, XPO Logistics

Beth Grous, Chief People Officer, Tripadvisor

Lawrence Zelvin, Executive Vice President & Head of Financial Crimes Unit, BMO Financial Group

Keith White, Executive Vice President, Gap Inc.

Kyle Clark, Vice President Finance & Administration, Florida State University

Sessies op de top 'Coronavirus: The Road to Recovery' omvatten:

“COVID-19 Update, Critical Protection Work and Response” met Dr. Judy Monroe, CDC Foundation Chief Executive Officer; Dr. Jay Butler, CDC Deputy Director of Infectious Diseases; en Jaime Ellertson, Executive Chairman, Everbridge

met Dr. Judy Monroe, CDC Foundation Chief Executive Officer; Dr. Jay Butler, CDC Deputy Director of Infectious Diseases; en Jaime Ellertson, Executive Chairman, Everbridge “Return to Work: Contact Tracing and Beyond” met Imad Mouline, Chief Technology Officer van Everbridge

met Imad Mouline, Chief Technology Officer van Everbridge “Road to Recovery for Health Systems: An Executive Perspective” met William M. Peacock, III, Chief of Operations van Cleveland Clinic; Roberta Levy Schwartz, Ph.D., FACHE, Chief Executive Officer van Houston Methodist Hospital; en Mark Green, General Manager van Everbridge

met William M. Peacock, III, Chief of Operations van Cleveland Clinic; Roberta Levy Schwartz, Ph.D., FACHE, Chief Executive Officer van Houston Methodist Hospital; en Mark Green, General Manager van Everbridge “Advancing COVID-19 Testing and Maintaining Business Continuity Amid the Pandemic” met Mark P. Stevenson, Executive Vice President & Chief Operating Officer, Thermo Fisher Scientific

met Mark P. Stevenson, Executive Vice President & Chief Operating Officer, Thermo Fisher Scientific "Using JARVISS to Protect Soldiers, the Civilian Workforce and Family Members" met generaal-majoor Kevin Vereen, Provost Marshal General van Amerikaans leger, en Mike Mostow, Vice President, Federal Sales, Everbridge

met generaal-majoor Kevin Vereen, Provost Marshal General van Amerikaans leger, en Mike Mostow, Vice President, Federal Sales, Everbridge “Managing the Return of the NBA’s Boston Celtics” met Richard Gotham, President, Boston Celtics en Vernon Irvin, Chief Revenue Officer, Everbridge

met Richard Gotham, President, Boston Celtics en Vernon Irvin, Chief Revenue Officer, Everbridge “Managing Supply Chains Amid and After COVID-19” met Matthew Fassler, Chief Strategy Officer, XPO Logistics, en Joel Rosen, Chief Marketing Officer, Everbridge

met Matthew Fassler, Chief Strategy Officer, XPO Logistics, en Joel Rosen, Chief Marketing Officer, Everbridge “COVID-19: What the New Normal Means for Corporate Security” met Daniel Biran, hoofd Security, Biogen; Arlin Pedrick, Chief Security Officer & Managing Director, Global Asset Protection, Accenture; Keith White, Executive Vice President Gap, Inc.; en Tracy Reinhold, Chief Security Officer van Everbridge

met Daniel Biran, hoofd Security, Biogen; Arlin Pedrick, Chief Security Officer & Managing Director, Global Asset Protection, Accenture; Keith White, Executive Vice President Gap, Inc.; en Tracy Reinhold, Chief Security Officer van Everbridge “CIOs: Responding to Disruption” met Paul Chapman, Chief Information Officer, Box; Michael Santiago, Chief Information Officer en Vice President, Information Technology, Cytiva; Russ Soper, Chief Information Officer, Finastra; en David Starmer, Chief Transformation Officer, Everbridge

met Paul Chapman, Chief Information Officer, Box; Michael Santiago, Chief Information Officer en Vice President, Information Technology, Cytiva; Russ Soper, Chief Information Officer, Finastra; en David Starmer, Chief Transformation Officer, Everbridge “COVID-19, A Road to Recovery in Government and Higher Education” met Kyle Clark, Vice President of Finance & Administration, Florida State University, en Brian Toolan, Senior Director van Public Sector Strategy, Everbridge

met Kyle Clark, Vice President of Finance & Administration, Florida State University, en Brian Toolan, Senior Director van Public Sector Strategy, Everbridge “Road to Recovery: Digital Strategies for Health Systems” met Javier Malcolm, MD, Interim Chief Medical Information Officer, DHR Health, en Eric Chetwynd, Senior Director, Health Industry Solutions, Everbridge

met Javier Malcolm, MD, Interim Chief Medical Information Officer, DHR Health, en Eric Chetwynd, Senior Director, Health Industry Solutions, Everbridge “Human Resources: The Pandemic Response and the Future of the Workplace” met Beth Grous, Chief People Officer, Tripadvisor, en Nada Usina, Managing Director, Executive Committee Member en Technology Sector Global Co-Leader, Russell Reynolds

met Beth Grous, Chief People Officer, Tripadvisor, en Nada Usina, Managing Director, Executive Committee Member en Technology Sector Global Co-Leader, Russell Reynolds “Public Warning System Platforms—Enabling the Return to Normality” met Michael Hallowes, voormalig National Director, Emergency Alert Program van Australië, en Javier Colado, Senior Vice President, International, Everbridge

met Michael Hallowes, voormalig National Director, Emergency Alert Program van Australië, en Javier Colado, Senior Vice President, International, Everbridge “Handling Digital Threats in a COVID-19 World” met Lawrence Zelvin, Executive Vice President en hoofd Financial Crimes Unit, BMO Financial Group, en Vick Vaishnavi, Senior Vice President, Global Solutions, Everbridge

met Lawrence Zelvin, Executive Vice President en hoofd Financial Crimes Unit, BMO Financial Group, en Vick Vaishnavi, Senior Vice President, Global Solutions, Everbridge “Using Market Intelligence and Technology to Gain Competitive Advantage amid COVID-19” met Tracy Reinhold, Chief Security Officer van Everbridge

met Tracy Reinhold, Chief Security Officer van Everbridge “Managing the Complexity of Phased Reopening Using Risk Intelligence” met Karl Kotalik, hoofd Global Risk Intelligence Solutions, Everbridge

Als wereldleider op het gebied van beheer van kritieke gebeurtenissen en openbare waarschuwing, bereiken Everbridge en haar wereldwijde platform meer dan 550 miljoen mensen over de hele wereld, waarbij het bedrijf zowel toonaangevende F500-bedrijven als steden, staten en hele landen bedient. Everbridge bedient wereldwijd meer dan 5.000 organisaties, meer dan 3.700 eerstehulpdiensten en 1.500 zorginstellingen.

Als reactie op COVID-19 heeft het Everbridge-platform al meer dan 350 miljoen berichten die specifiek te maken hebben met het coronavirus geleverd, alsook de COVID-19 Shield-templates voor snelle implementatie en de Return to Work-softwareoplossing gelanceerd om mensen te beschermen en operaties te onderhouden tijdens de pandemie. Everbridge werkt ook samen met het Amerikaans leger ter beperking van de impact van COVID-19 op meer dan 400 militaire locaties in 70 landen. Het bedrijf biedt dagelijkse updates op zijn Coronavirus Preparedness Hub.

