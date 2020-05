BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--

Il generale a riposo Colin L. Powell, USA, e il Dr. Scott Gottlieb, insieme ai più importanti leader governativi e dell'industria, interverranno come oratori principali all'executive summit "Coronavirus: The Road to Recovery" di Everbridge, 20-21 maggio

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), leader globale nella gestione degli eventi critici (CEM, Critical Event Management), oggi ha annunciato l'aggiunta di nomi di spicco del mondo degli affari, della sanità e del governo all'elenco degli oratori del suo summit di leadership virtuale "Coronavirus: The Road to Recovery" (Coronavirus: la strada verso la ripresa), che si svolgerà il 20-21 maggio 2020. Dirigenti di alto livello di Accenture, Biogen, BMO Financial Group, Box, dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e CDC Foundation, Cleveland Clinic, Cytiva, DHR Health, Finastra, Florida Division of Emergency Management, Florida State University, Gap Inc., Houston Methodist Hospital, la squadra Boston Celtics della NBA, Russell Reynolds, Thermo Fisher Scientific, Tripadvisor, XPO Logistics e le Forze Armate degli Stati Uniti interverranno a fianco di oratori del calibro del generale a riposo Colin L. Powell, Stati Uniti, e del Dr. Scott Gottlieb, per discutere di ritorno al lavoro, di pratiche ottimali per la tracciabilità dei contatti e della strada verso la ripresa.

Per partecipare a questa iniziativa sulla leadership visitare la pagina per la registrazione all'evento di Everbridge.

Il summit virtuale di due giorni verterà sul modo in cui organizzazioni e governi stanno seguendo e mitigando la diffusione del COVID-19, programmando la via della ripresa. L'evento illustrerà i meccanismi che consentono ai diversi settori di collaborare per gestire la pandemia globale, con una particolare attenzione verso le politiche e le azioni adottabili dalle organizzazioni per la sicurezza delle persone e la ripresa delle attività.

"In qualità di leader globale nella gestione degli eventi critici e nelle soluzioni di allerta al pubblico, Everbridge collabora con migliaia di aziende, governi, organizzazioni sanitarie e di primo intervento di tutto il mondo, accomunati dalla medesima lungimiranza, per aiutare a mitigare l'impatto del COVID-19", ha dichiarato David Meredith, Chief Executive Officer di Everbridge. "Inizialmente il nostro lavoro correlato alla pandemia si è concentrato sulla garanzia della sicurezza di dipendenti e cittadini, sull'adozione di nuovi percorsi per le supply chain e sulla facilitazione delle operazioni di transizione, da parte delle aziende, verso gli ambienti virtuali. Ora invece, come società, dobbiamo impegnarci per la prossima fase critica per la ripresa: riportare in tutta sicurezza i dipendenti al lavoro e i cittadini negli spazi pubblici".

Nuovi oratori e nuove sessioni

È già pronto l'imponente programma degli oratori e delle sessioni confermati più di recente che riguarderanno diversi settori, industrie e mansioni professionali, tutti in prima linea contro la malattia da COVID-19. I nomi dei nuovi oratori includono:

Dr. Judy Monroe, Chief Executive Officer di CDC Foundation

Dr. Jay Butler, vicedirettore Malattie infettive dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC)

Mark P. Stevenson, vicepresidente esecutivo e Chief Operating Officer di Thermo Fisher Scientific

Roberta Levy Schwartz, Ph.D., vicepresidente esecutivo e responsabile innovazione di FACHE, e Chief Executive Officer dello Houston Methodist Hospital

Major General Kevin Vereen, Provost Marshal General delle Forze Armate statunitensi

William Peacock, III, responsabile operazioni di Cleveland Clinic

Jared Moskowitz, direttore di Florida Division of Emergency Management

Paul Chapman, Chief Information Officer globale di Box

Michael Santiago, Chief Information Officer e vicepresidente IT di Cytiva (in precedenza parte di GE Healthcare Life Sciences)

Russ Soper, Chief Information Officer di Finastra

Dr. Javier Malcolm, responsabile ad interim comunicazioni mediche di DHR Health

Matt Fassler, Chief Strategy Officer di XPO Logistics

Beth Grous, responsabile risorse umane di Tripadvisor

Lawrence Zelvin, vicepresidente esecutivo e responsabile dell'Unità crimini finanziari di BMO Financial Group

Keith White, vicepresidente esecutivo di Gap Inc.

Kyle Clark, vicepresidente finanziario e amministrativo della Florida State University

Le sessioni del summit "Coronavirus: The Road to Recovery" includono:

"COVID-19 Update, Critical Protection Work and Response" (Aggiornamento, lavoro critico di protezione e risposta al COVID-19), con il Dr. Judy Monroe, Chief Executive Officer di CDC Foundation; il Dr. Jay Butler, vicedirettore Malattie infettive di CDC; e Jaime Ellertson, presidente esecutivo di Everbridge

(Aggiornamento, lavoro critico di protezione e risposta al COVID-19), con il Dr. Judy Monroe, Chief Executive Officer di CDC Foundation; il Dr. Jay Butler, vicedirettore Malattie infettive di CDC; e Jaime Ellertson, presidente esecutivo di Everbridge "Return to Work: Contact Tracing and Beyond" (Il ritorno al lavoro: tracciabilità dei contatti e altro), con Imad Mouline, direttore tecnologico di Everbridge

(Il ritorno al lavoro: tracciabilità dei contatti e altro), con Imad Mouline, direttore tecnologico di Everbridge "Road to Recovery for Health Systems: An Executive Perspective" (La strada verso la ripresa per i sistemi sanitari: una prospettiva dirigenziale), con William M. Peacock, III, Chief of Operations di Cleveland Clinic; Roberta Levy Schwartz, Ph.D., Chief Executive Officer di FACHE per lo Houston Methodist Hospital; e Mark Green, direttore generale di Everbridge

(La strada verso la ripresa per i sistemi sanitari: una prospettiva dirigenziale), con William M. Peacock, III, Chief of Operations di Cleveland Clinic; Roberta Levy Schwartz, Ph.D., Chief Executive Officer di FACHE per lo Houston Methodist Hospital; e Mark Green, direttore generale di Everbridge "Advancing COVID-19 Testing and Maintaining Business Continuity Amid the Pandemic" (Effettuazione dei test per il COVID-19 e protezione della continuità aziendale nella pandemia), con Mark P. Stevenson, vicepresidente esecutivo e Chief Operating Officer di Thermo Fisher Scientific

(Effettuazione dei test per il COVID-19 e protezione della continuità aziendale nella pandemia), con Mark P. Stevenson, vicepresidente esecutivo e Chief Operating Officer di Thermo Fisher Scientific "Using JARVISS to Protect Soldiers, the Civilian Workforce and Family Members" (Uso di JARVISS per la protezione di soldati, forza lavoro civile e nuclei familiari), con il maggior generale Kevin Vereen, Provost Marshal General delle Forze Armate statunitensi, e Mike Mostow, vicepresidente commerciale federale di Everbridge

(Uso di JARVISS per la protezione di soldati, forza lavoro civile e nuclei familiari), con il maggior generale Kevin Vereen, Provost Marshal General delle Forze Armate statunitensi, e Mike Mostow, vicepresidente commerciale federale di Everbridge "Managing the Return of the NBA’s Boston Celtics" (Gestione del ritorno dei Boston Celtics della NBA), con Richard Gotham, presidente dei Boston Celtics, e Vernon Irvin, Chief Revenue Officer di Everbridge

(Gestione del ritorno dei Boston Celtics della NBA), con Richard Gotham, presidente dei Boston Celtics, e Vernon Irvin, Chief Revenue Officer di Everbridge "Managing Supply Chains Amid and After COVID-19" (Gestione della supply chain durante e dopo la pandemia da COVID-19), con Matthew Fassler, direttore della strategia di XPO Logistics, e Joel Rosen, direttore marketing di Everbridge

(Gestione della supply chain durante e dopo la pandemia da COVID-19), con Matthew Fassler, direttore della strategia di XPO Logistics, e Joel Rosen, direttore marketing di Everbridge "COVID-19: What the New Normal Means for Corporate Security" (COVID-19: significato della nuova normalità per la sicurezza aziendale), con Daniel Biran, responsabile della sicurezza di Biogen; Arlin Pedrick, responsabile della sicurezza e direttore generale della divisione Global Asset Protection di Accenture; Keith White, vicepresidente esecutivo di Gap, Inc.; e Tracy Reinhold, direttore della sicurezza di Everbridge

(COVID-19: significato della nuova normalità per la sicurezza aziendale), con Daniel Biran, responsabile della sicurezza di Biogen; Arlin Pedrick, responsabile della sicurezza e direttore generale della divisione Global Asset Protection di Accenture; Keith White, vicepresidente esecutivo di Gap, Inc.; e Tracy Reinhold, direttore della sicurezza di Everbridge "CIOs: Responding to Disruption" (CIO: rispondere alla interruzione delle attività) con Paul Chapman, Chief Information Officer di Box; Michael Santiago, Chief Information Officer e vicepresidente della divisione Information Technology di Cytiva; Russ Soper, Chief Information Officer di Finastra; e David Starmer, responsabile della trasformazione di Everbridge

(CIO: rispondere alla interruzione delle attività) con Paul Chapman, Chief Information Officer di Box; Michael Santiago, Chief Information Officer e vicepresidente della divisione Information Technology di Cytiva; Russ Soper, Chief Information Officer di Finastra; e David Starmer, responsabile della trasformazione di Everbridge "COVID-19, A Road to Recovery in Government and Higher Education" (COVID-19, la strada per la ripresa a livello governativo e di educazione superiore) con Kyle Clark, vicepresidente finanziario e amministrativo della Florida State University, e Brian Toolan, direttore senior della strategia per il settore pubblico di Everbridge

(COVID-19, la strada per la ripresa a livello governativo e di educazione superiore) con Kyle Clark, vicepresidente finanziario e amministrativo della Florida State University, e Brian Toolan, direttore senior della strategia per il settore pubblico di Everbridge "Road to Recovery: Digital Strategies for Health Systems" (La strada verso la ripresa: strategie digitali per i sistemi sanitari) con il Dr. Javier Malcolm, responsabile ad interim per le comunicazioni mediche di DHR Health, ed Eric Chetwynd, direttore senior delle soluzioni per il settore sanitario di Everbridge

(La strada verso la ripresa: strategie digitali per i sistemi sanitari) con il Dr. Javier Malcolm, responsabile ad interim per le comunicazioni mediche di DHR Health, ed Eric Chetwynd, direttore senior delle soluzioni per il settore sanitario di Everbridge "Human Resources: The Pandemic Response and the Future of the Workplace" (Risorse umane: la risposta pandemica e il futuro del luogo di lavoro) con Beth Grous, responsabile Risorse umane di Tripadvisor, e Nada Usina, direttore generale, membro del Comitato esecutivo e co-leader globale del settore tecnologico di Russell Reynolds

(Risorse umane: la risposta pandemica e il futuro del luogo di lavoro) con Beth Grous, responsabile Risorse umane di Tripadvisor, e Nada Usina, direttore generale, membro del Comitato esecutivo e co-leader globale del settore tecnologico di Russell Reynolds "Public Warning System Platforms—Enabling the Return to Normality" (Piattaforme dei sistemi di allerta al pubblico: per un ritorno alla normalità) con Michael Hallowes, ex direttore nazionale del Programma australiano di allerta per le emergenze, e Javier Colado, vicepresidente senior internazionale di Everbridge

(Piattaforme dei sistemi di allerta al pubblico: per un ritorno alla normalità) con Michael Hallowes, ex direttore nazionale del Programma australiano di allerta per le emergenze, e Javier Colado, vicepresidente senior internazionale di Everbridge "Handling Digital Threats in a COVID-19 World" (Gestione delle minacce digitali in un mondo COVID-19) con Lawrence Zelvin, vicepresidente esecutivo e responsabile dell'Unità crimini finanziari di BMO Financial Group, e Vick Vaishnavi, vicepresidente senior delle Soluzioni globali di Everbridge

(Gestione delle minacce digitali in un mondo COVID-19) con Lawrence Zelvin, vicepresidente esecutivo e responsabile dell'Unità crimini finanziari di BMO Financial Group, e Vick Vaishnavi, vicepresidente senior delle Soluzioni globali di Everbridge "Using Market Intelligence and Technology to Gain Competitive Advantage amid COVID-19" (Utilizzo dell'intelligence sul mercato e della tecnologia per ottenere vantaggi competiti nell'era del COVID-19) con Tracy Reinhold, responsabile della sicurezza di Everbridge

(Utilizzo dell'intelligence sul mercato e della tecnologia per ottenere vantaggi competiti nell'era del COVID-19) con Tracy Reinhold, responsabile della sicurezza di Everbridge "Managing the Complexity of Phased Reopening Using Risk Intelligence" (Gestione della complessità della riapertura differenziata con l'intelligence sul rischio) con Karl Kotalik, responsabile delle Soluzioni di intelligence sul rischio globale di Everbridge

Per visualizzare l'elenco completo degli oratori e registrarsi all'evento visitare fare clic QUI.

In qualità di leader globale nella gestione degli eventi critici e delle allerte al pubblico, Everbridge e la sua piattaforma globale raggiungono oltre 550 milioni di persone nel mondo e offrono servizi alle principali società F500 e a città, stati e interi paesi. A livello globale, Everbridge offre servizi a oltre 5.000 organizzazioni, oltre 3.700 agenzie di primo soccorso e 1.500 entità operanti in ambito sanitario.

In risposta al COVID-19, la piattaforma Everbridge ha inviato più di 350 milioni di comunicazioni specifiche sul coronavirus e ha inoltre lanciato i modelli di implementazione rapida COVID-19 Shield, oltre alla soluzione software Return to Work per proteggere persone e gestire le operazioni nel corso della pandemia. Everbridge collabora anche con le Forze Armate degli Stati Uniti per mitigare l'impatto del COVID-19 in oltre 400 postazioni militari in 70 paesi. La società fornisce aggiornamenti quotidiani sul sito Coronavirus Preparedness Hub.

Informazioni su Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una società di software globale che fornisce applicazioni software professionali in grado di automatizzare e accelerare la risposta operativa delle organizzazioni agli eventi critici, per tutelare le persone e garantire il proseguimento delle attività aziendali. In caso di minacce alla sicurezza pubblica come attacchi criminali o terroristici, o gravi condizioni meteorologiche, oltre che di eventi critici per le attività aziendali, come interruzioni dei servizi informatici o cyber attacchi, o altri incidenti come il richiamo dei prodotti o le interruzioni alla fornitura, circa 5.200 clienti internazionali si affidano alla piattaforma di Critical Event Management dell'azienda per raccogliere e valutare in maniera veloce ed affidabile i dati sulle minacce, per localizzare le persone in pericolo e i soccorritori in grado di rispondere; automatizzare l'esecuzione dei processi di comunicazione predefiniti attraverso la trasmissione sicura a oltre 100 diversi dispositivi di comunicazione e verificare i progressi sull'esecuzione dei piani di risposta. La piattaforma della società, che ha inviato oltre 3,5 miliardi di messaggi nel 2019, permette di raggiungere oltre 550 milioni di persone in più di 200 paesi e territori, comprese tutte le popolazioni mobili su scala nazionale in Australia, Grecia, Islanda, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Singapore, Svezia e diversi fra i maggiori stati in India. Le applicazioni di sicurezza aziendale e per le comunicazioni critiche della società comprendono notifiche generalizzate alla popolazione, gestione degli incidenti, Safety Connection™, allarme per i sistemi informatici, Visual Command Center®, allerte al pubblico, gestione delle crisi, Community Engagement™ e messaggistica sicura. Everbridge serve 8 delle principali città USA, 9 delle 10 maggiori banche di investimento degli Stati Uniti, 47 dei 50 aeroporti più trafficati dell'America settentrionale, 9 delle 10 principali società di consulenza globali, 8 delle 10 maggiori case automobilistiche mondiali, tutte e 4 le più importanti società contabili internazionali, 9 dei 10 maggiori operatori sanitari con sede negli USA e 6 delle 10 principali società tecnologiche mondiali. Everbridge ha sedi a Boston e Los Angeles, con ulteriori uffici a Lansing, San Francisco, Abu Dhabi, Pechino, Bangalore, Calcutta, Londra, Monaco di Baviera, New York, Oslo, Singapore, Stoccolma e Tilburg. Per ulteriori informazioni visitare https://www.everbridge.com, leggere il blog dell'azienda e seguire Everbridge su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi delle disposizioni di "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 incluse, ma non a titolo esaustivo, dichiarazioni relative alle opportunità e alle tendenze di crescita previste nelle nostre comunicazioni critiche, nelle applicazioni di sicurezza aziendale e nella nostra attività complessiva, nelle nostre opportunità di mercato, nelle nostre aspettative in materia di vendita dei prodotti, nel nostro obiettivo di conservare la leadership di mercato e di estendere i mercati in cui competiamo per i clienti e nell'impatto previsto sui risultati finanziari. Queste dichiarazioni a carattere previsionale vengono formulate alla data di questo comunicato stampa e si basano sulle aspettative, previsione, stime e proiezioni, oltre che sulle convinzioni e sui presupposti della dirigenza. Termini come "attendersi", "anticipare", "dovrebbe", "ritenere", "obiettivo", "previsione", "target", "stimare", "potenziale", "prevedere", "potrebbe", "intendere", e variazioni di questi termini, o la loro forma negativa o futura, ed espressioni simili, sono mirati a identificare tali dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali relativi a fattori o circostanze al di là del nostro controllo. I nostri risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli dichiarati o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale, a causa di una serie di fattori tra cui, ma non a titolo esaustivo: la capacità dei nostri prodotti e servizi di soddisfare le performance previste e le aspettative dei nostri clienti; la nostra capacità di integrare con successo attività e beni eventualmente acquisiti; la nostra capacità di attrarre nuovi clienti e di mantenere e aumentare le vendite ai clienti esistenti; la nostra capacità di aumentare le vendite della nostra applicazione Mass Notification e/o la capacità di aumentare le vendite di nostre altre applicazioni; gli sviluppi nel mercato delle comunicazioni critiche mirate e contestualmente rilevanti o del contesto normativo associato; l'imprecisione delle nostre stime sulle opportunità di mercato e delle previsioni di crescita del mercato; la mancata profittabilità storica su base coerente e l'eventuale mancato raggiungimento o mantenimento della redditività in futuro; i lunghi e imprevedibili cicli di vendita per i nuovi clienti; la natura della nostra attività, che ci espone a rischi inerenti alla responsabilità; la nostra capacità di attrarre, integrare e trattenere personale qualificato; la nostra capacità di mantenere relazioni di successo con i nostri partner di canale e tecnologici; la nostra capacità di gestire efficacemente la nostra crescita; la nostra capacità di rispondere alle pressioni della concorrenza; la potenziale responsabilità relativa alla privacy e alla sicurezza delle informazioni di identificazione personale; la nostra capacità di proteggere i nostri diritti di proprietà intellettuale e, infine, quanto altro riportato tra i fattori di rischio riferito nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti incluso, ma non a titolo esaustivo, quanto riportato nella nostra relazione annuale sul modulo 10-K relativa all'anno terminato il 31 dicembre 2019 e depositata presso la SEC il 28 febbraio 2020. Le dichiarazioni a carattere previsionale riportate in questo comunicato stampa rappresentano i punti di vista dell'azienda alla data della pubblicazione di questo documento. Non ci assumiamo alcun obbligo né intenzione di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione a carattere previsionale, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non vanno considerate come rappresentative del nostro punto di vista in qualsiasi data successiva a quella di questo comunicato stampa.

Tutti i prodotti Everbridge sono marchi registrati di Everbridge, Inc. negli USA e in altre nazioni. Tutti gli altri nomi dei prodotti o della società menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

