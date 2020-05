JUST ed Emsland Group, impresa alimentare europea, si associano per scalare la presenza di JUST Egg a base vegetale

JUST and Emsland Group unlock the magic inside the mung bean. (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--JUST (Eat JUST, Inc.), azienda che applica scienza e tecnologia di punta per creare alimenti più salutari e sostenibili, ha annunciato oggi di avere stretto una partnership per espandere la sua capacità di lavorazione delle proteine con Emsland Group, leader mondiale nella fabbricazione di materie prime dai vegetali. Questa partnership offrirà la scala necessaria a soddisfare la crescente domanda globale per il premiato prodotto a base vegetale commercializzato negli Stati Uniti con il nome JUST Egg.

Emsland Group, con sede a Emlichheim (Germania), fabbrica prodotti innovativi ricavati da piselli e patate, che rappresentano gli elementi essenziali in un’ampia gamma di applicazioni alimentari, fin dal 1928. La collaborazione con JUST per lavorare la proteina del fagiolo mungo verde, l’ingrediente chiave di JUST Egg, costituisce una prima assoluta per la venerabile cooperativa agricola e aiuterà a garantire un’infrastruttura produttiva per JUST Egg affidabile, efficiente ed espandibile.

Le notizie di oggi giungono poco dopo l’acquisizione da parte di JUST in dicembre di una fabbrica di circa 30.000 piedi quadri in Appleton (Minnesota), specializzata in metodi brevettati d’estrazione delle proteine per JUST Egg. La comunicazione odierna fa seguito anche all’annuncio del marzo scorso con cui l’azienda divulgava una serie di sodalizi strategici globali, per fabbricare e distribuire JUST Egg nel Nord America, in Europa, nell’America latina e in Asia orientale.

L’accordo stretto da Emsland Group con JUST per la lavorazione della proteina e la competenza nell’estrazione e uso dell’amido per vari prodotti alimentari sono elementi critici che rendono JUST Egg una delle proteine a più basso costo e più sostenibili del pianeta. Questa alleanza permetterà ai partner manifatturieri l’accesso alla proteina del fagiolo mungo con maggiore facilità e di creare un nuovo flusso di entrate dalla vendita del contenuto ricco d’amido del legume.

“La nostra partnership con Emsland Group costituisce non solo uno sviluppo innovativo e creativo nel mondo della lavorazione della proteina, ma in ultima analisi ci aiuterà a rendere JUST Egg più accessibile e abbordabile per i clienti e per i consumatori in tutto il mondo”, ha detto Josh Tetrick, cofondatore e CEO di JUST. “È con sincero entusiasmo che intendiamo fare tesoro dei loro oltre 90 anni di esperienza e leadership nell’industria alimentare, guidati dalla filosofia riassumibile nella filosofia volta a “creare usando la natura”.”

In uno sforzo per rendere JUST Egg accessibile ad altri milioni di consumatori e come risultato di maggiori efficienze nell’approvvigionamento, lavorazione della proteina e fabbricazione, i compratori americani ora possono comprare JUST Egg a un prezzo molto più competitivo rispetto all’epoca del lancio nazionale l’anno scorso, come liquido in un flacone da 350 ml e in formati più grandi e sotto forma di polpetta nella ristorazione.

La velocità di vendita di JUST Egg Grocery negli Stati Uniti è salita del 51% da dicembre, con grandi guadagni nelle maggiori catene nazionali. In aprile, ha debuttato nella vendita al dettaglio dettaglio un nuovo JUST Egg congelato e ripiegato e nei principali cinque supermercati degli Stati Uniti, la velocità è aumentata del 150% nel giro di settimane. Un numero crescente di ristoranti a servizio rapido e altre destinazioni di ristorazione, come le mense dei campus, i parchi di divertimento, gli ospedali e i refettori aziendali hanno anche appena aggiunto JUST Egg ai loro menu.

Informazioni su Eat JUST, Inc.

JUST (Eat JUST, Inc.) si è votata alla missione di costruire un sistema alimentare in cui tutti mangiano bene. Il team di scienziati e ricercatori dalla vocazione internazionale dell’azienda sfrutta una piattaforma di scoperta esclusiva dedita all’innovazione degli ingredienti alimentari, mentre chef stellati Michelin combinano queste scoperte con decenni di abilità culinarie per creare prodotti deliziosi, accessibili, più salutari e sostenibili. JUST è stata riconosciuta come una delle “Più innovative aziende” da Fast Company, una delle “100 aziende brillanti” da Entrepreneur, una delle “50 aziende che ridettano le regole del gioco” da CNBC e pioniera tecnologica del World Economic Forum. Il prodotto più prestigioso dell’azienda JUST Egg è stato nominato tra le “100 maggiori innovazioni” da Popular Science, tra le “Idee che cambiano il mondo” da Fast Company e, più recentemente, il JUST Egg ripiegabile si è aggiudicato il premio “Migliore nuovo prodotto surgelato” ai NEXTY Awards di Expo West e i “Premi miglior boccone” di Delicious Living. Per maggiori informazioni visitare http://ju.st.

