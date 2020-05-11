Visa的Fast Track計畫推動全球金融科技業的成長

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--金融科技是全球支付生態系統的核心部分，在COVID-19疫情期間，隨著越來越多的人利用個人裝置管理自己的資金1，應用程式的使用大幅成長，金融科技成為人們關注的焦點。Visa (NYSE: V)今天自豪地宣佈繼續支持全球金融科技界，Fast Track計畫已擴展到140餘家金融科技公司2。自2019年年中在全球擴張以來，Fast Track計畫已成長280%3，突顯了全球對數位支付的需求激增。

Fast Track計畫使新公司和成熟企業都能利用Visa網路的速度、安全性、可靠性和規模，快速啟動並運行，將整個過程從數月縮短到幾週。該計畫提供了Visa生態系統合作夥伴的統包存取、線上授權、API以及廣泛的進入市場工具組、線上教育和專家建議，以幫助金融科技公司擴大業務規模。隨著來自非洲、亞太地區、歐洲、拉丁美洲、中東和北美的新成員加入，這些金融科技公司正在改變全球消費者和企業管理資金、投資、獲得貸款和進行支付的方式。

Visa資深副總裁兼金融科技全球負責人Terry Angelos表示：「我們的目標是將尖端金融科技引進Visa生態系統，協助他們在最短的時間內成長並擴大業務規模。透過像Fast Track這樣的計畫，Visa致力於幫助金融科技公司（其中許多是小型公司）提高自身潛力，迅速進入市場，這樣他們才能準備好提供創新，不斷推動世界前進，這在目前的情況下尤其重要。 」

Fast Track金融科技公司專注於復甦

Airwallex、Fundation和Rappi等Visa的合作夥伴利用他們對創新和成長的持續關注來靈活因應COVID-19疫情。位於澳洲的Airwallex公司擴大對澳洲和英國有需要的小企業提供支持，免除他們的國際交易費；美國的Fundation公司正幫助小企業快速獲得在當前情況下急需的資金。哥倫比亞的Rappi公司已經開始試驗機器人運送食物，努力減少病毒的傳播。在這些短片中，Airwallex和Rappi都談到了他們與Visa合作的經驗。

Fundation執行長Sam Graziano表示：「在這個充滿挑戰的時期，比以往更重要的是我們必須儘快為小企業提供所需的資金，以支持他們維持生計。透過與Visa的合作，我們將繼續創新和制定策略，以救助客戶的業務並助其復甦。」

Visa歡迎新的創新者群體

Fast Track計畫的最新成員涵蓋了多種類型的公司，包括女性創立的金融科技公司、數位貨幣錢包、以消費者為中心和B2B解決方案提供商。主要包括：

Konfio執行長David Arana表示：「現在，幫助小企業因應未知的金融挑戰比以往更加重要。與Visa合作及透過Fast Track計畫，使我們能夠為小企業提供它們通常無法獲得的金融服務，並為需要信貸額度支付必需品的中小企業提供選擇，這在今天的環境中尤為重要。我們還開發了工具和市場研究來強化我們的金融服務。」

Fold執行長Will Reeves表示：「在最近加入Visa的Fast Track計畫之後， 我們得以迅速將聯名轉帳卡推向美國市場。與Visa合作使我們能夠履行使命，為購物者提供簡便的方式來從日常支出中賺取比特幣，並利用Visa龐大的網路和資源來協助我們的業務繼續擴大規模。」

如欲瞭解Visa的Fast Track計畫的更多資訊和加入方式，請造訪此處。

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。公司對創新的堅持不懈是數位商務在世界各地、每個人的各類裝置上得以迅速成長的催化劑。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 DeVere Group：新冠肺炎疫情下的封城：金融科技應用程式使用量激增(Coronavirus lockdown: Massive surge in the use of fintech apps)，2020年3月

2 Visa Fast Track計畫全球資料，2020年5月

3 Visa Fast Track計畫全球資料，2020年5月

4 劍橋替代性金融中心(Cambridge Centre for Alternative Finance)2019年全球加密資產基準研究

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