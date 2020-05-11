Visa的Fast Track计划推动全球金融科技行业的发展

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--金融科技是全球支付生态系统的核心部分，在COVID-19疫情期间，随着越来越多的人通过个人设备管理自己的资金1，应用程序的使用有了相当大的增长，金融科技成为人们关注的焦点。Visa (NYSE: V)今天自豪地宣布，它将继续支持全球金融科技社区，将Fast Track计划扩展到140余家金融科技公司2。自2019年年中在全球范围内扩张以来，Fast Track计划增长了280%3，突显了全球对数字支付的需求激增。

Fast Track计划使新公司和成熟公司都能利用Visa网络的速度、安全性、可靠性和规模，快速启动并运行，将整个过程从数月缩短到几周。这个计划提供了Visa生态系统合作伙伴的统包访问、在线许可、API以及广泛的市场进入工具包、在线教育和专家建议，以帮助金融科技公司扩大其业务。随着来自非洲、亚太地区、欧洲、拉丁美洲、中东和北美的新成员的加入，这些金融科技公司正在改变全球消费者和企业管理资金、投资、获得贷款和进行支付的方式。

Visa高级副总裁兼金融科技全球负责人Terry Angelos表示：“我们的目标是将尖端金融科技引入Visa生态系统，帮助他们在最短的时间内成长并扩大业务规模。Visa通过Fast Track这样的项目，致力于帮助金融科技公司（其中许多是小型公司）提高自身潜力，迅速进入市场，这样他们才能准备好提供创新，不断推动世界向前发展，这在目前的情况下尤其重要。 ”

Fast Track项目的金融科技公司专注于复苏

Airwallex、Fundation和Rappi等Visa的合作伙伴利用他们对创新和增长的持续关注来灵活应对COVID-19疫情。位于澳大利亚的Airwallex公司向澳大利亚和英国有需要的小企业提供了支持，免除了他们的国际交易费；美国的Fundation公司正帮助小企业快速获得在当前情况下急需的资金。哥伦比亚的Rappi公司已经开始试验机器人运送食物，努力减少病毒的传播。在这些视频中，Airwallex和Rappi都谈到了他们与Visa合作的经验。

Fundation首席执行官Sam Graziano表示：“在这个充满挑战的时期，比以往任何时候都更重要的是，我们必须尽快为小企业提供所需的资金，以支持他们维持生计。我们通过与Visa的合作，将继续创新和制定策略，以帮助我们客户公司的缓解和复苏。”

Visa欢迎新的创新者群体

Fast Track计划的最新成员涵盖了多种类型的公司，包括女性创立的金融科技公司、数字货币钱包、以消费者为中心和B2B解决方案提供商。主要包括：

Konfio首席执行官David Arana表示：“现在，帮助小企业应对未知的金融挑战比以往任何时候都更重要。我们通过与Visa合作及Fast Track计划，我们能够为小企业提供它们通常无法获得的金融服务，并为需要信贷额度支付必需品的中小企业提供选择，这在今天的环境中尤为重要。我们还开发了工具和市场研究服务，作为我们金融服务的补充。”

Fold首席执行官Will Reeves表示：“在最近加入Visa的Fast Track计划之后， 我们得以迅速将我们的联名借记卡推向美国市场。我们通过与Visa合作，履行我们的使命，为购物者提供一种轻松的方式来从日常支出中赚取比特币，并利用Visa庞大的网络和资源帮助我们的业务继续扩大。”

如需了解Visa的Fast Track计划的更多信息和加入方式，请访问此处。

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。公司对创新的坚持不懈是数字商务在世界各地、每个人的各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 DeVere Group：新冠肺炎疫情下的封城：金融科技应用程序使用量激增(Coronavirus lockdown: Massive surge in the use of fintech apps)，2020年3月

2 Visa Fast Track计划全球数据，2020年5月

3 Visa Fast Track计划全球数据，2020年5月

4 剑桥替代金融中心(Cambridge Centre for Alternative Finance)2019年全球加密资产基准研究

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