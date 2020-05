Rappi and Visa partner on payment solutions in Latin America

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fintechs vormen een centraal onderdeel van het wereldwijde betalingsecosysteem en in het midden van COVID-19 zijn ze verder in de schijnwerpers komen te staan, waarbij ze melding maakten van aanzienlijke verbeteringen in het gebruik van hun apps1, naarmate meer mensen hun geld beheren vanuit hun persoonlijke apparaten. Visa (NYSE: V) kondigt vandaag met trots aan dat het de wereldwijde Fintech-gemeenschap blijft steunen, aangezien het Fast Track-programma is gegroeid tot meer dan 140 Fintechs2. Sinds de uitbreiding halverwege 2019 wereldwijd, is het Fast Track-programma met 280% 3 gegroeid, wat de groeiende vraag naar digitale betalingen wereldwijd benadrukt.

Met Fast Track kunnen zowel nieuwe als gevestigde bedrijven gebruikmaken van de snelheid, beveiliging, betrouwbaarheid en schaal van het Visa-netwerk om snel aan de slag te gaan, wat het proces van maanden tot weken in beslag neemt. Het programma biedt turn-key toegang tot de ecosysteempartners van Visa, online licenties, API’s, evenals uitgebreide go-to-market toolkits, online onderwijs en deskundig advies om Fintechs te helpen hun bedrijf te schalen. Met nieuwe leden uit Afrika, Azië-Pacific, Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika, transformeren deze Fintechs hoe consumenten en bedrijven geld beheren, investeren, leningen ontvangen en betalingen wereldwijd verzenden.

“Ons doel is om geavanceerde Fintechs in het Visa-ecosysteem te brengen, om hen te helpen hun bedrijf in recordtijd te laten groeien en opschalen”, zegt Terry Angelos, senior vice-president en wereldwijd hoofd van Fintech, Visa. “Via programma’s als Fast Track zet Visa zich in om Fintechs, veelal kleine bedrijven, te helpen hun potentieel te vergroten en snel op de markt te komen, zodat ze klaar zijn om innovaties te bieden die de wereld elke dag vooruit helpen – vooral in de huidige tijd.”

