Andersen Global rafforza la sua presenza nell’Europa orientale; debutta in Ucraina

Sayenko Kharenko è uno studi legale fondato nel 2004 ed è uno dei maggiori in Ucraina con 17 partner e oltre 120 professionisti in totale. Lo studio è specializzato in materie nazionali e transfrontaliere complesse, oltre che nella fornitura di servizi per diversi settori, tra cui sanitario, farmaceutico, agricolo, energetico, commercio al dettaglio e risorse naturali.

“La nostra attività in ambito fiscale è cresciuta dinamicamente negli ultimi tempi e la collaborazione con Andersen Global ci permette di affrontare meglio le esigenze fiscali e commerciali in evoluzione della nostra clientela, così come trattarne tutte le esigenze globali”, ha detto Nazar Chernyavsky, direttore generale dell’ufficio. “Svitlana Musienko, che si è formata collaborando con Arthur Andersen e, al momento, partner della nostra sezione fiscale ci assisterà nella collaborazione con Andersen Global. Apprezziamo l’importanza e l’impatto di lavorare con persone di cui condividiamo la stessa mentalità e simili valori in tutto il mondo.”

“Con Sayenko Kharenko ampliamo la nostra rosa di studi in Europa orientale, consentendoci di offrire ulteriori servizi in questa area geografica”, ha detto Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e CEO di Andersen. “Senza dubbio, questo studio è il migliore in in Ucraina. La passione che lo studio ha dimostrato per l’amministrazione e la comprovata perizia nel fornire ai clienti le migliori soluzioni del settore, gli permetterà d’integrarsi perfettamente nella nostra organizzazione.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di più di 5.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in oltre 168 località attraverso studi affiliati e collaboranti.

