Velodyne Lidar kündigt mehrjährigen Kaufvertrag mit GeoSLAM an

GeoSLAM uses Velodyne’s Puck LITE™ sensor in its ZEB-HORIZON mobile scanner that provides 3D mapping of indoor, underground and difficult to access environments without the need for GPS. (Photo: GeoSLAM)

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. gab heute eine mehrjährige Vertriebsvereinbarung mit GeoSLAM, einem Weltmarktführer für 3D-Geodatentechnologie-Lösungen, bekannt. GeoSLAM verwendet Velodyne-Lidar-Sensoren in seinem mobilen Scanner ZEB-HORIZON, der die 3D-Kartierung von Innenräumen, unterirdischen und schwer zugänglichen Umgebungen ohne GPS ermöglicht.

Die Sensoren von Velodynes Puck LITE™ ermöglichen GeoSLAM-Systemen die Datenerfassung komplizierter Messungen aus bis zu 100 Metern Entfernung und liefern schnelle Ergebnisse, die Zeit und Geld sparen können. ZEB-HORIZON befasst sich mit einer Vielzahl von Lösungen, darunter Building Information Modeling (BIM), Bauwesen, Immobilien, Vermessung und Bergbau. In einer innovativen Anwendung bringen Forscher von Virginia Tech ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg in Klassenzimmer und Museen mit ZEB-HORIZON-Kartierung als Teil einer Virtual-Reality-Erfahrung. GeoSLAM-Scanner werden auch von der Entropy Group zur Kartierung von K-12-Schulen in den Vereinigten Staaten eingesetzt, um Ersthelfern in Notfallsituationen detaillierte Grundrisse zur Verfügung zu stellen.

„Die Zusammenarbeit mit Velodyne hat neue Möglichkeiten zur Erfassung von Geodaten eröffnet, die es Unternehmen ermöglichen, die Welt um sie herum zu erfassen, zu verarbeiten und zu verstehen“, sagte Darren Burford, Chief Revenue Officer, GeoSLAM. „Wir haben die Velodyne-Sensoren mit unserem robusten SLAM-Algorithmus kombiniert, um ein einfach zu bedienendes mobiles Produkt zu schaffen, das 3D-Punktwolken in Echtzeit erzeugen kann.“

„GeoSLAM unterstützt Unternehmen bei der Umgestaltung ihrer Geschäfte mit 3D-Kartierungslösungen, die eine schnelle Datenerfassung in einer Vielzahl von Umgebungen ermöglichen“, so Erich Smidt, Executive Director Europe, Velodyne Lidar. „Ihre Lösungen zeigen, wie Velodyne-Sensoren Entscheidungsträgern dabei helfen können, digitale Zwillinge – digitale Nachbildungen von physischen Strukturen und anderen interessanten Bereichen – mit großer Präzision und Detailgenauigkeit zu erstellen.“

„Velodyne Puck LITE“-Sensoren liefern ein hochauflösendes Bild zur Messung und Analyse von Innen-, Außen- und Untergrundumgebungen. Entwickelt für Anwendungen, die einen Sensor mit geringem Gewicht und kompakter Größe erfordern, liefert der Puck LITE eine hervorragende Auflösung und Leistung für UAV-/Drohnen-, Handheld- und Fahrzeuganwendungen. Er bietet eine vollständige 360-Grad-Umgebungsansicht und liefert 3D-Daten in Echtzeit.

