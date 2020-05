Andersen Global fortalece sua presença na Europa Oriental e começa a atuar na Ucrânia

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global anuncia sua entrada na Ucrânia por meio de um acordo de colaboração celebrado com a Sayenko Kharenko, importante firma local, e expande ainda mais sua plataforma global na Europa Oriental.

Fundada em 2004, a Sayenko Kharenko é um dos maiores escritórios de advocacia da Ucrânia, com 17 sócios e mais de 120 profissionais no total. A firma é especializada em assuntos locais e transfronteiriços complexos, e presta serviços para diversos setores, entre eles, saúde, farmacêutico, agricultura, energia, varejo e recursos naturais.

“Nossa prática tributária tem crescido de modo dinâmico ultimamente, e a colaboração com a Andersen Global nos permite atender melhor às crescentes necessidades tributárias e comerciais de nossos clientes, além de lidar bem com qualquer uma das necessidades globais que eles apresentem”, afirmou Nazar Chernyavsky, diretor geral do escritório. “Svitlana Musienko, bacharel da Arthur Andersen e parceira de nossa prática tributária, nos ajudará a colaborar com a Andersen Global. Agradecemos a importância e o impacto de trabalhar ao lado de pessoas do mundo todo com quem partilhamos de ideias e valores semelhantes.”

“O acréscimo da Sayenko Kharenko traz uma nova profundidade à nossa presença na Europa Oriental e nos permite prestar serviços adicionais na região”, declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. “Não resta a menor dúvida de que eles representam as melhores práticas na Ucrânia. Com a paixão da firma pela boa gestão e sua comprovada capacidade de oferecer aos clientes as melhores soluções da categoria, eles se integrarão perfeitamente à nossa organização.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta atualmente com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 168 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

