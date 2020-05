Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Østeuropa; Debuterer i Ukraine

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global annoncerer sin indtræden i Ukraine via en samarbejdsaftale med et førende lokalt firma, Sayenko Kharenko, som yderligere udvider Andersen Globals globale platform i Østeuropa.

Sayenko Kharenko blev grundlagt i 2004, og er et af de største advokatfirmaer i Ukraine med 17 partnere og mere end 120 eksperter i alt. Virksomheden specialiserer sig i komplekse grænseoverskridende og lokale anliggender og leverer tjenester til en række forskellige brancher, herunder sundhedspleje, medicinalindustrien, landbrug, energi, detailhandel og naturressourcer.

”Vores skattepraksis er vokset dynamisk på det sidste, og et samarbejde med Andersen Global giver os mulighed for bedre at imødekomme de skiftende skattemæssige og forretningsmæssige behov hos vores kunder, samt at håndtere ethvert af deres globale behov,” sagde administrerende direktør Nazar Chernyavsky. ”Tidligere Arthur Andersen-medarbejder og partner i vores skattepraksis, Svitlana Musienko, vil hjælpe os, idet vi samarbejder med Andersen Global. Vi sætter pris på vigtigheden og indvirkningen af at arbejde med ligesindede individer over hele kloden, med hvilke vi deler lignende værdier.”

”Udvidelsen med Sayenko Kharenko bringer ny dybde til vores tilstedeværelse i Østeuropa, samtidig med at vi får mulighed for at levere yderligere tjenester i regionen,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør hos Andersen. ”For os er det uden tvivl den bedste praksis i Ukraine. Firmaets demonstrerede lidenskab for forvaltning og dokumenterede evne til at give kunderne uovertrufne løsninger vil medføre en problemfri integration i vores organisation.”

