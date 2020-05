Andersen Global versterkt de aanwezigheid in Oost-Europa. Debuteert in de Oekraïne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigt zijn toetreding tot de Oekraïne aan via een samenwerkingsovereenkomst met het toonaangevende lokale bedrijf Sayenko Kharenko. Hiermee breidt het zijn wereldwijde platform in Oost-Europa verder uit.

Sayenko Kharenko is opgericht in 2004 en is een van de grootste advocatenkantoren in de Oekraïne, met in totaal 17 partners en meer dan 120 professionals. Het bedrijf is gespecialiseerd in complexe grensoverschrijdende en lokale zaken en biedt diensten aan voor verschillende bedrijfstakken, waaronder de gezondheidszorg, farmaceutische industrie, landbouw, energie, detailhandel en natuurlijke hulpbronnen.

"Onze belastingpraktijk is de laatste tijd dynamisch gegroeid en de samenwerking met Andersen Global stelt ons in staat om beter in te spelen op de veranderende fiscale en zakelijke behoeften van onze klanten, en het succesvol inspelen op al hun wereldwijde behoeften", aldus Office Managing Director Nazar Chernyavsky. "Arthur Andersen alumna en partner van onze belastingpraktijk Svitlana Musienko zullen ons helpen bij onze samenwerking met Andersen Global. We waarderen het belang en de impact van het werken met gelijkgestemde personen over de hele wereld met wie we soortgelijke waarden delen."

"De toevoeging van Sayenko Kharenko geeft onze aanwezigheid in Oost-Europa een nieuwe diepgang en stelt ons in staat om aanvullende diensten in de regio te leveren", aldus Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen CEO. "We twijfelen er niet aan. Ze zijn de beste praktijk in de Oekraïne. De bewezen passie van het bedrijf voor rentmeesterschap en de bewezen capaciteit om klanten de allerbeste oplossingen te bieden, stelt hen in staat om naadloos te integreren in onze organisatie."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 5.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 168 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

