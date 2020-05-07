Monsoon Blockchain與業界巨擘在美國和亞洲展開合作，打造新一代金融科技

加州帕拉奧托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--高度安全的去中心化資產管理技術運用先驅、亞洲首要的區塊鏈公司Monsoon Blockchain Corporation，已與亞洲最大的數位資產平臺BC Group旗下OSL、DraperDragon Fund、BSN旗下CarbonBlue以及榮獲奧斯卡獎的影視公司Cross Creek Media展開合作。此次合作是區塊鏈、數位資產領域以及全球媒體和好萊塢擴張過程中的重大行動。這些合作夥伴在亞太地區打造強大的全球性組織，並計畫利用業界領先的區塊鏈解決方案來滿足其業務需求。

Monsoon-OSL之間的合作將利用各種機會來促進資產、資金、貨幣和去中心化區塊鏈分類帳戶（所有的交易、支付儲存和資料都將被萬無一失地記錄下來）的數位化進程。結合智慧財產權、交易流、大規模投資者和區塊鏈功能，Monsoon Blockchain意欲在美國和亞洲創建數位資產巨擘。

OSL是香港地區最全面的數位資產平臺，致力於為機構和專業投資者提供軟體即服務、經紀、兌換和託管服務。OSL每月管理的數位資產交易額超過15億美元。在今年達到1710億美元之後，該區塊鏈系統執行的B2B和跨境支付價值到2024年預計將超過驚人的4.4兆美元。

最近，從美國金融服務品牌富達投資集團拆分出來的富達國際(Fidelity International)投資香港加密貨幣交易所OSL經營者BC Group（股票代碼：863 HK）。如果計算託管帳戶，該公司管理的資產據稱高達8.3兆美元，較2018年的6.7兆美元大幅成長。

Monsoon和OSL都將參與多項數位資產和代幣的發行，包括媒體和電信代幣、Monsoon代幣和Monsoon生態系統中的其他冠名資產。在與中國最大的電話零售商迪信通(D.Phone)合作之後，Monsoon成為全球新聞的焦點。據報導，該合作在2019年創造了25億美元的營收。

Monsoon將加入不久前於2020年4月25日在中國大陸發佈的區塊鏈服務網路(BSN)，該網路將於6月25日之前可正式用於國際商業用途。中國移動、中國銀聯和Red Date Technology是打造BSN標準和基礎設施的創始合作夥伴，這些基礎設施已經遍佈於中國100多個城市。BSN是全球互通性協議，能夠讓企業與不同的區塊鏈生態系統連接，同時打造和運行新的區塊鏈即服務應用。BSN將為網路中的參與者提供全球互聯互通和整合式區塊鏈雲端運算服務，進而促進數位經濟和智慧城市部署的發展。

此外，Monsoon已與CarbonBlue Innovations建立新的合作關係，以便在BSN協定的基礎上整合雲端運算能力，從而讓人們打造適用於全球開發中地區的低成本區塊鏈雲端運算新產品。CarbonBlue Innovations是一流的企業創建和投資公司，專注於在全球推動區塊鏈、金融科技和數位金融創新的快速商業化和規模化。CarbonBlue Innovations不僅僅專注於金融科技基礎設施解決方案，同時還專注於數位資產和投資銀行服務，讓機構投資者能夠採用受規範的數位資產。

CarbonBlue Innovations董事長Michael Sung表示：「Monsoon獨特的雲端運算最佳化技術強化了BSN現有的多雲端產品，而且能夠進一步提升我們為開發中國家客製化區塊鏈雲端服務的能力。借助這一合作關係，我們將能夠提供極具吸引力的低成本解決方案，從而讓全球中小企業加入數位經濟，此舉將大幅提升這些開發中國家的自給自足能力和金融包容性。」

Monsoon還將利用與CarbonBlue Innovations的合作夥伴關係，為市場打造創新的數位資產證券化和數位金融解決方案。利用CarbonBlue Innovation強大的學術和機構金融關係，這一新的合作夥伴關係將能夠打造出垂直整合的數位資產投資銀行平臺，以把握未來全球經濟數位化過程中所存在的大量機會。CarbonBlue Innovations能夠提供全棧解決方案、垂直整合的金融科技基礎設施、法律/監管最佳實務，以及針對數位金融的機構金融工程專長。

Michael Sung補充表示：「CarbonBlue Innovations已創建強大的策略性合作夥伴關係網，其中涵蓋業界首屈一指的頂尖數位資產公司。結合Monsoon接觸不同產業生態系統的管道以及即將展開的代幣化專案，雙方的合作將讓我們能夠立即擴大自身規模，在市場中佔據領先地位，從而讓我們的客戶大步邁向金融業的未來。」

DraperDragon Fund是一家私募股權和創投資本公司，專門從事種子輪、早期、中期科技初創企業融資。公司致力於投資以中國市場為核心的科技公司，以及廣義科技領域、行動網際網路、金融科技、區塊鏈、網際網路軟體和服務領域的企業。DraperDragon Fund投資的區塊鏈公司包括Telegram、Ledger、Vechain、Ultrain、Aelf和Token Insight。Dragon Digital Fund執行合夥人Richard Wang說：「 與Monsoon和BC Group的合作將進一步擴展我們的區塊鏈投資策略。」DraperDragon是Draper Venture Network (DVN)的分支部門。Draper Venture Network的投資者包括億萬富翁Tim Draper，他經常被譽為全球最成功的創投資本家之一。

借助與 Monsoon Blockchain的合作，Cross Creek Media（全球票房達15億美元）將把其在影視和智慧財產權方面的數位資產移植到區塊鏈領域。這一合作旨在精簡數位內容管理系統，並擴大全球受眾的接觸面。Cross Creek 是奧斯卡得獎影片《黑天鵝》(Black Swan)的共同融資方/製片人，而且也曾參與《美國製造》(American Made)、《聖母峰》(Everest)、《黑勢力》(Black Mass)、《血衛》(Bloodshot)、《鋼鐵英雄》(Hacksaw Ridge)以及即將上映的《芝加哥七人案》(The Trial of the Chicago 7)。有著良好條件的Cross Creek可望成為新一代的製片巨擘。此外，Cross Creek在與Monsoon Blockchain Corporation合作之餘，還將宣佈代幣形式的產品。Cross Creek Media執行長 Timmy Thompson說：「我們非常高興與Monsoon合作，並繼續開發屢獲殊榮的資產。此外，我們認為Cross Creek的新媒體科技投資資產組合為我們利用新分銷模式創造了絕佳優勢。」

Donald Basile博士補充說：「我們非常榮幸與這類充滿遠見卓識的領導者和創新者合作，此次交易參與者的廣度展現了區塊鏈將對廣泛產業帶來的重大影響。資產類別代幣化對於投資水準和安全水準來說都有巨大的提振作用。Gartner曾預測，區塊鏈所增添的商業價值將超過3兆美元，這一預測似乎離我們越來越近。」

Monsoon Blockchain Corporation專注於區塊鏈生態系統中的創新雲端解決方案。公司執行長兼創辦人Donald Basile博士是Fusion IO前任執行長，後者因其在蘋果和Facebook導入雲端系統過程中所扮演的重要角色以及與惠普、IBM和戴爾的合作而聞名。最近，Monsoon Blockchain新聘請了多名顧問委員會委員，包括Hillspire（Eric Schmidt的家族理財公司）總裁、雅虎和Fortinet前財務長Ken Goldman，以及大連萬達投資公司前首席執行官、深交所前董事陸肖馬。

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