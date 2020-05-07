Monsoon Blockchain与行业巨头在美国和亚洲开展合作，打造新一代金融科技

加州帕拉奥托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高度安全的去中心化资产管理技术运用先驱、亚洲首要的区块链公司Monsoon Blockchain Corporation已与亚洲最大的数字资产平台BC Group旗下OSL、DraperDragon Fund、BSN旗下CarbonBlue以及奥斯卡奖获奖影视公司Cross Creek Media开展合作。此次合作是区块链、数字资产领域以及全球媒体和好莱坞扩张过程中的一个重大举措。这些合作方在亚太地区打造了一个强大的国际化组织，并计划利用行业领先的区块链解决方案来满足其业务需求。

Monsoon-OSL之间的合作将利用各种机会来加速资产、资金、货币和去中心化区块链分类账户（所有的交易、支付存储和数据都将被万无一失地记录下来）的数字化进程。通过结合知识产权、交易流、大规模投资者和区块链功能，Monsoon Blockchain意欲在美国和亚洲创建一家数字资产巨头。

OSL是香港地区最全面的数字资产平台，致力于为机构和专业投资者提供软件即服务、经纪、兑换和托管服务。OSL每月管理的数字资产交易额超过了15亿美元。在今年达到1710亿美元之后，该区块链系统执行的B2B和跨境支付价值到2024年预计将超过惊人的4.4万亿美元。

最近，从美国金融服务品牌富达投资集团剥离出来的富达国际(Fidelity International)对香港加密货币交易所OSL运营方BC Group（股票代码：863 HK）进行了投资。如果计算托管账户，该公司管理的资产据称高达8.3万亿美元，较2018年的6.7万亿美元有大幅增长。

Monsoon和OSL都将参与多款数字资产和通证的发行，包括媒体和电信通证、Monsoon通证和Monsoon生态系统中的其他冠名资产。在与中国最大的电话零售商迪信通(D.Phone)合作之后，Monsoon成为了全球新闻的焦点。据报道，该合作在2019年创造了25亿美元的营收。

Monsoon将加入不久前于2020年4月25日在中国大陆发布的区块链服务网络(BSN)，该网络将于6月25日之前可正式用于国际商业用途。中国移动、中国银联和Red Date Technology是打造BSN标准和基础设施的创始合作方，这些基础设施已经遍布于中国100多个城市。BSN是一个全球互操作性协议，能够让各大公司与不同的区块链生态系统连接，同时打造和经营新的区块链即服务应用。BSN将通过为网络中的参与者提供全球互联和一体化区块链云计算服务，加速数字经济和智能城市部署的发展。

此外，Monsoon已与CarbonBlue Innovations建立新的合作关系，以便在BSN协议的基础上整合云计算能力，从而让人们打造适用于全球发展中地区的新的低成本区块链云计算产品。CarbonBlue Innovations是领先的企业创建和投资公司，专注于在全球范围内快速实现区块链、金融技术和数字金融创新的商业化和规模化。CarbonBlue Innovations不仅仅专注于金融科技基础设施解决方案，同时还专注于数字资产和投行服务，从而允许机构投资者采用规范的数字资产。

CarbonBlue Innovations董事长Michael Sung表示：“Monsoon独特的云计算优化技术完善了BSN当前的多云端产品，而且能够进一步提升我们为发展中国家定制区块链云服务的能力。借助这一合作关系，我们将能够提供极具新引力的低成本解决方案，从而让全球中小企业加入数字经济，此举将大幅提升这些发展中国家的自给自足能力和金融包容性。”

Monsoon还将利用与CarbonBlue Innovations的合作，为市场打造创新的数字资产通证化和数字金融解决方案。这一新的合作将利用CarbonBlue Innovation强有力的学术和机构金融关系，打造一个垂直整合的数字资产投资银行平台，以把握未来全球经济数字化过程中所存在的大量机会。CarbonBlue Innovations能够提供全栈解决方案、垂直整合的金融科技基础设施、法律/监管最佳实践以及针对数字金融的机构金融工程专长。

Michael Sung补充表示：“CarbonBlue Innovations创建了一个强有力的战略合作伙伴关系网，其中涵盖行业首屈一指的顶级数字资产公司。结合Monsoon接触不同行业生态系统的渠道以及即将开展的通证化项目，双方的合作将让我们能够立即扩大自身规模，在市场中占据领先地位，从而让我们的客户大踏步地迈向金融行业的未来。”

DraperDragon Fund是一家私募股权和风投资本公司，专业从事种子轮、早期、中期科技初创公司融资。公司致力于投资以中国市场为核心的科技公司，以及广义科技领域、移动互联网、金融科技、区块链、互联网软件和服务领域的公司。DraperDragon Fund投资的区块链公司包括Telegram、Ledger、Vechain、Ultrain、Aelf和Token Insight。Dragon Digital Fund执行合伙人Richard Wang说：“ 与Monsoon和BC Group的合作将进一步拓展我们的区块链投资策略。”DraperDragon是Draper Venture Network (DVN)的分支部门。Draper Venture Network的投资者包括亿万富翁Tim Draper，他经常被誉为全球最成功的风投资本家之一。

借助与 Monsoon Blockchain的合作，Cross Creek Media（全球票房达15亿美元）将把其在影视和知识产权方面的数字资产移植到区块链领域。这一合作旨在精简数字内容管理系统，并拓宽全球受众的接触面。Cross Creek 是奥斯卡奖影片《黑天鹅》(Black Swan)的联合融资方/制片人，而且也曾参与了《美国制造》(American Made)、《绝命海拔》(Everest)、《黑色弥撒》(Black Mass)、《喋血战士》(Bloodshot)、《血战钢锯岭》(Hacksaw Ridge)以及即将上映的《芝加哥七君子审判》(The Trial of the Chicago 7)。有着良好条件的Cross Creek有望成为新一代的制片巨头。此外，Cross Creek在与Monsoon Blockchain Corporation合作之余还将宣布开展通证形式的发售。Cross Creek Media首席执行官 Timmy Thompson说：“我们非常高兴与Monsoon合作，并继续开发屡获殊荣的资产。此外，我们认为Cross Creek的新媒体技术投资资产组合为我们利用新分销模式创造了绝佳的优势。”

Donald Basile博士补充说：“我们非常荣幸与这类充满远见卓识的领导者和创新者合作，此次交易参与者的行业广度展现了区块链将对广泛行业带来的重大影响。资产类别的通证化对于投资水平和安全水平来说都有巨大的提振作用。Gartner曾预测，区块链所增添的商业价值将超过3万亿美元，这一预测似乎离我们越来越近。”

Monsoon Blockchain Corporation专注于区块链生态系统中的创新云解决方案。公司首席执行官兼创始人Donald Basile博士是Fusion IO前任首席执行官，后者因其在实施苹果和Facebook云系统过程中所发挥的首要作用以及与惠普、IBM和戴尔的合作而闻名。最近，Monsoon Blockchain新聘请了多名顾问委员会委员，包括Hillspire（Eric Schmidt的家族理财公司）总裁、雅虎和Fortinet前首席财务官Ken Goldman，以及大连万达投资公司前首席执行官、深交所前董事陆肖马。

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