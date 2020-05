L’Europea Deenova accelera la sua espansione internazionale nel mercato dell'automazione ospedaliera

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha riferito oggi che, a far data dal 30 aprile scorso, l’Assemblea dei Soci dell’azienda ha nominato Gaspar G. De Viedma come vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Il sig. De Viedma ha in precedenza ricoperto ruoli di senior management e / o di direzione presso Health Robotics-Omnicell, UMS-Ascom, Cardinal Health-Pyxis, Eclipsys-Allscripts, Oacis-Telus, McKesson, e Siemens-Cerner in 4 diversi continenti.

Giorgio Pavesi, CEO di Deenova, ha dato il benvenuto a Gaspar a Deenova, affermando: “Gaspar ha un'esperienza senza pari come leader nel settore della sanità in generale, e più precisamente nel settore dell'automazione per le farmacie ospedaliere. Io e i miei colleghi apprezziamo molto la sua esperienza, la sua spinta e la sua visione per i piani futuri di Deenova e per la sua espansione e crescita internazionale negli anni a venire, specialmente durante i periodi difficili di Covid-19."

De Viedma ha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare al settore dell'automazione per le farmacie ospedaliere e di far parte del Consiglio di Amministrazione di Deenova. Non vedo l'ora di guidare Deenova verso una proposta di valore unica per i suoi azionisti e clienti in tutto il mondo. La mia precedente esperienza di lavoro e le mie conoscenze con i principali concorrenti di Deenova, in particolare Pyxis e Omnicell, mi hanno convinto che la combinazione unica di modello di business di Deenova e la sua tecnologia di automazione farmaceutica esclusiva, può costituire il culmine assoluto per la mia carriera nel settore sanitario.

Per ulteriori informazioni sulla precedente esperienza nel settore del signor De Viedma, visitare https://www.linkedin.com/in/gaspar-g-de-viedma-76bb6099/

Con le sue attività avviate nel 2004, Deenova è il leader indiscusso nell’ambito delle soluzioni combinate di robotica e automazione per la tracciabilità in anello chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche e pienamente integrate di Deenova hanno contribuito, e sempre più contribuiranno, ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli erogatori di prestazioni sanitarie: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, aumentando la produttività e migliorando la logistica, riducendo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione e tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili.