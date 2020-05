Storm Reply verkrijgt AWS SaaS Competency-status

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van innovatieve op de cloud gebaseerde oplossingen en services, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf de Amazon Web Services (AWS) SaaS Competency-status heeft verkregen. Deze titel is een erkenning van het feit dat Storm Reply heeft laten zien te beschikken over grondige ervaring in het helpen van organisaties bij het opzetten en bouwen van SaaS- en cloudoplossingen op AWS.

Met de AWS SaaS Competency-status onderscheidt Storm Reply zich als lid van het AWS Partner Network (APN) dat beschikt over grondige expertise op het gebied van een of meer van de volgende SaaS-kerncategorieën: Design Services en Builders. APN Consulting Partners in de categorie Design Services beschikken over expertise op het gebied van het ontwerpen en implementeren van complexe SaaS-cloudoplossingen met AWS-infrastructuur. APN Consulting Partners in de categorie Builders beschikken over grondige expertise op het gebied van het bouwen van SaaS-cloudtoepassingen door middel van softwareontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor deze titel, moeten APN Partners beschikken over uitgebreide AWS-expertise op het gebied van het ontwerpen en bouwen van SaaS-oplossingen die naadloos werken op AWS.

“Storm Reply blijft investeren in het AWS Partner Network en in haar expertise,” aldus Filippo Rizzante, CTO van Reply. “We zijn er trots op een van de eerste APN Partners te zijn die de AWS SaaS Competency-status heeft verkregen, naast de al eerder door ons verkregen AWS Oracle Competency-, AWS Data & Analytics Competency-, AWS IoT Competency-, AWS Migration Competency-, AWS Industrial Software Competency- en AWS DevOps Competency-status.”

Storm Reply beschikt over grondige expertise in het ondersteunen van bedrijven bij het implementeren van SaaS-oplossingen in AWS. Met uitstekende kennis op het gebied van het ontwerpen en implementeren van end-to-end oplossingsarchitecturen voor cloudproducten op AWS heeft Storm Reply verscheidene ISV's met succes ondersteund in hun ontwikkeling bij het leveren van hun services in een SaaS-model op AWS.

Als APN Premier Consulting Partner biedt Storm Reply oplossingen die klanten in staat stellen hun SaaS-doelen te bereiken door gebruik te maken van AWS-services voor flexibiliteit en schaalbaarheid. Deze oplossingen worden volledig ondersteund door AWS-services zoals Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en AWS Lambda.

AWS maakt schaalbare, flexibele en kosteneffectieve oplossingen mogelijk voor bedrijven van start-ups tot multinationals. Ter ondersteuning van de naadloze integratie en implementatie van deze oplossingen heeft AWS het AWS Competency Program opgericht om klanten te helpen bij het vinden van Consulting en Technology APN Partners met grondige ervaring en kennis binnen de sector.

Over Storm Reply

Storm Reply is specialist op het gebied van het ontwerpen en implementeren van innovatieve cloudoplossingen en -diensten. Door de gebundelde expertise op het gebied van het maken en beheren van cloudoplossingen voor Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Software-as-a-Service (SaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS), ondersteunt Storm Reply prominente bedrijven in Europa en de rest van de wereld bij het implementeren van op de cloud gebaseerde systemen en toepassingen. Storm Reply is een AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.