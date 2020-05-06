費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，全球首屈一指的專案管理專業協會國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)宣佈推出最新的線上課程Basics of Disciplined Agile™。這一包含八個模組、自訂進度的線上課程可協助實作者開始Disciplined Agile™練習。每個模組都可使敏捷實作者沉浸在實際場景中，這些場景說明了情境驅動型選項以促使團隊的工作方式(Way of Working, WoW)最佳化。這些模組使實作者可瞭解各種行業中和各種情況下的團隊如何使用Disciplined Agile™來做出更好的決策並取得更好的結果。

PMI總裁兼執行長Sunil Prashara表示：「PMI致力於使人們能夠執行目標並傳遞更多價值。隨著工作生態系統快速演變以及複雜性不斷增加，專案專業人員需要採用並實施不同的方法來傳遞這種價值。對於全球的專案經理和變革者而言，敏捷的方法和敏捷的思維是該課程的重要部分。選擇正確的方法對於將想法轉變為事實正變得日益重要。」

完成本課程後，實作者將能夠：

描述什麼是業務敏捷性以及業務敏捷性為何是Disciplined Agile價值主張的核心。

討論選擇和改進工作方式(WoW)所涉及的內容以及這些內容為何對團隊至關重要。

瞭解Disciplined Agile為何是擴展和改進技術（如Scrum和Kanban）的混合工具組。

應用指導性的持續改進(GCI)策略來使其WoW隨著時間而變得更加有效。

國際專案管理學會Disciplined Agile副總裁Mark Lines表示：「沒有一種方法能夠將敏捷方法應用於各個專案和產品計畫。因此，Disciplined Agile就每種情況下該使用何種策略以增加成功機率提出指導。從認證的角度出發，無論從哪裡開始，新的Basics of Disciplined Agile課程都將幫助您從較高層次瞭解Disciplined Agile如何幫助您建立更強大的業務敏捷性基礎。」

PMI於去年8月份收購了Disciplined Agile，以協助組織和個人從整體上解決敏捷問題。這包括從測試和驗證其對敏捷原則和實務的理解與應用情況的認證，到學習如何鑑別和利用最佳方法以滿足當前專案需求等的一切內容。

透過此次收購，PMI進一步致力於為專案經理、敏捷領導人以及他們的團隊提供全面的產品、服務、培訓和認證，且無論他們身在何處。

報名與課程資訊可點選此處獲取。

關於國際專案管理學會(PMI)

國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)是全球首屈一指的專案、計畫或組合管理專業會員協會。透過全球宣導、合作、教育和研究，我們努力在全球各地為專案經濟(The Project Economy)培養300餘萬專業人士：專案經濟是未來的經濟，所有工作和個人都圍繞專案、產品、計畫和價值流來安排。我們現在已成立50年，在全球幾乎每個國家運作，透過全球認可的標準、認證、社群、資源、工具、學術研究、出版物、職業發展課程和交流機會，推動事業發展、改善機構成就並進一步推進專案管理職業的成熟。作為PMI大家庭的一部分，ProjectManagement.com創建線上全球社群，提供更多資源、更優質的工具、更大的網路和更廣闊的視野。歡迎造訪www.PMI.org、www.projectmanagement.com、www.facebook.com/PMInstitute ，也可以在Twitter上關注我們：@PMInstitute。

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