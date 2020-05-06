费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，全球领先的项目管理专业协会美国项目管理协会(Project Management Institute, PMI)宣布推出其最新的在线课程Basics of Disciplined Agile™。这一包含八个模块、自定进度的在线课程可帮助从业者开始进行Disciplined Agile™练习。每个模块都可使敏捷从业者沉浸在现实场景中，这些场景说明了情景驱动的、优化团队工作方式(Way of Working, WoW)的选项。这些模块使从业者可了解各种行业中和各种情况下的团队如何使用Disciplined Agile™来做出更好的决策并取得更好的结果。

PMI总裁兼首席执行官Sunil Prashara表示：“ PMI致力于使人们能够执行其目标并实现更多价值。随着工作生态系统的快速发展以及其复杂性的不断提高，项目专业人员需要采用并实施不同的方法来实现这种价值。对于全球的项目管理者和变革者而言，敏捷的方法和敏捷的思维是该课程的重要组成部分。选择正确的方法对于将想法变为现实正变得日益重要。”

完成本课程后，从业者将能够：

描述什么是业务敏捷性以及业务敏捷性为何是Disciplined Agile价值主张的核心。

讨论选择和改进工作方式(WoW)涉及什么内容以及这些内容为何对团队至关重要。

了解Disciplined Agile为何是扩展和改进技术（如Scrum和Kanban）的混合工具套件。

应用指导性的持续改进(GCI)策略来使其WoW随着时间推移变得更加有效。

美国项目管理协会Disciplined Agile副总裁Mark Lines表示：“ 没有一种方法能够将敏捷方法应用于各个项目和产品计划。这就是Disciplined Agile提供关于在每种情况下该使用何种策略以增加成功机率指导的原因。从认证的角度出发，无论从哪里开始，新的Basics of Disciplined Agile课程都将帮助您从较高层次了解Disciplined Agile如何帮助您建立更强大的业务敏捷性基础。”

PMI于去年8月份收购了Disciplined Agile，旨在帮助组织和个人从整体上解决敏捷问题。这包括从测试和验证其对敏捷原则和实践的理解与应用情况的认证到学习如何识别和利用最佳方法以满足当前项目需求等的一切内容。

通过此次收购，PMI进一步致力于为项目管理者、敏捷领导者以及他们的团队提供全面的产品、服务、培训和认证，且无论他们身在何处。

注册与课程信息可点击此处获取。

关于美国项目管理协会(PMI)

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