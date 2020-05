Co-Creators of the Disciplined Agile Toolkit, Scott Ambler and Mark Lines, explain the impact that DA can have on an organization.

How to choose your Way of Working with Disciplined Agile, with Scott Ambler and Mark Lines, co-creators of the DA Toolkit.

PMI Vice President and Chief Scientist of Disciplined Agile introduces the Basics of Disciplined Agile course and what you will take away.

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Project Management Institute (PMI), ‘s werelds toonaangevende vereniging voor het projectmanagementberoep, de lancering aan van zijn nieuwste online cursus, Basics of Disciplined AgileTM. De online module met acht modules in eigen tempo helpt beoefenaars om aan de slag te gaan met Disciplined AgileTM-oefeningen. Elke module dompelt agile beoefenaars onder in real-life scenario’s die contextgestuurde opties illustreren om de manier van werken van een team (WoW) te optimaliseren. Met de modules kunnen beoefenaars zien hoe teams, in verschillende branches en situaties, Disciplined AgileTM gebruiken om betere beslissingen te nemen en betere resultaten te behalen.

“ PMI’s focus is om mensen in staat te stellen hun doelstellingen uit te voeren en meer waarde te leveren. Aangezien het werkecosysteem zich in een snel tempo en met een steeds grotere complexiteit ontwikkelt, wordt aan projectprofessionals gevraagd om gebruik te maken van verschillende benaderingen om deze waarde te leveren, ”aldus Sunil Prashara, President en CEO van PMI. “ Agile benaderingen en de Agile Mindset zijn een belangrijk onderdeel van de cursus voor projectmanagers en veranderaars over de hele wereld. Het kiezen van de juiste aanpak wordt steeds belangrijker om ideeën om te zetten in realiteit.”

