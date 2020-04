Le PMI lance le nouveau cours Basics of Disciplined AgileTM destiné aux praticiens agiles

Co-Creators of the Disciplined Agile Toolkit, Scott Ambler and Mark Lines, explain the impact that DA can have on an organization.

How to choose your Way of Working with Disciplined Agile, with Scott Ambler and Mark Lines, co-creators of the DA Toolkit.

PMI Vice President and Chief Scientist of Disciplined Agile introduces the Basics of Disciplined Agile course and what you will take away.

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, le Project Management Institute (PMI), la principale association au monde pour les professionnels de la gestion de projets, a annoncé le lancement de son tout nouveau cours en ligne, baptisé Basics of Disciplined AgileTM. Le cours en ligne à huit modules, adapté au rythme de chacun, accompagne les praticiens durant leurs premiers pas avec Disciplined AgileTM . Chaque module immerge les praticiens de l'agilité dans des scénarios de monde réel qui illustrent des options contextuelles pour optimiser la méthode de travail d'une équipe. Les modules permettent aux praticiens de voir comment les équipes, dans diverses industries et situations, utilisent Disciplined AgileTM pour prendre des décisions plus éclairées et obtenir de meilleurs résultats.

"Le PMI s'attelle à permettre aux professionnels d'atteindre leurs objectifs et de générer davantage de valeur. À l'heure où l'écosystème du travail évolue rapidement et avec une complexité toujours croissante, les professionnels des projets doivent être en mesure de s'inspirer d'approches variées pour générer cette valeur", déclare Sunil Prashara, PDG du PMI. "L'agilité des approches et des esprits sont une part importante du cours pour les gestionnaires de projets et les acteurs du changement du monde entier. Il devient de plus en plus important de choisir la bonne approche pour que les idées deviennent réalité."

Après avoir terminé ce cours, les praticiens seront capables de:

Décrire ce qu'est l'agilité commerciale et son rôle central dans la proposition de valeur de Disciplined Agile.

Identifier les éléments faisant partie du choix et de l'évolution de la méthode de travail et pourquoi ils jouent un rôle prépondérant pour votre équipe.

Expliquer pourquoi Disciplined Agile est une trousse à outils hybride qui développe et améliore les techniques telles que Scrum et Kanban.

Appliquer une stratégie d'amélioration continue guidée pour faire évoluer leur méthode de travail et devenir de plus en plus efficaces.

"Il n'existe pas de méthode unique pour appliquer des approches agiles aux initiatives de projets et de produits. C'est pour cela que Disciplined Agile fournit un accompagnement dans la stratégie à adopter pour chaque situation, afin d'augmenter vos chances de réussite", déclare Mark Lines, vice-président, Disciplined Agile chez Project Management Institute. "Quel que soit votre niveau de certification, le nouveau cours Basics of Disciplined Agile vous aidera à comprendre, à un niveau élevé de compétences, comment Disciplined Agile peut vous aider à poser des fondations plus solides en matière d'agilité commerciale."

Le PMI a acquis Disciplined Agile au mois d'août 2019 pour aider les organisations et les particuliers à s'orienter de manière agile et globale. Cette approche couvre aussi bien la certification (test et validation de la compréhension et de l'application des principes et pratiques agiles) que l'apprentissage pour identifier et exploiter l'approche optimale afin de répondre aux besoins du projet en question.

Grâce à cette acquisition, le PMI a renforcé son engagement à fournir un ensemble exhaustif de produits, services, formations et certifications aux gestionnaires de projets, aux chefs de file agiles, et à leurs équipes, quel que soit le niveau d'avancement de leur carrière.

Les informations relatives aux inscriptions et au cours sont disponibles ici.

À propos du Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association au monde pour les professionnels de la gestion de projets, de programmes ou de portefeuilles. Grâce à des activités de défense, de collaboration, d'éducation et de recherche à l'échelle mondiale, nous œuvrons pour préparer plus de trois millions de professionnels à la "Project Economy": une économie dans laquelle travail et individus s'organiseront autour de projets, de produits, de programmes et de chaînes de valeur. Avec 50 années d'expérience, nous travaillons dans presque tous les pays dans le but de faire progresser les carrières, améliorer la réussite organisationnelle et développer encore la profession de gestionnaire de projets grâce à des normes, des certifications, des communautés, des ressources, des outils, des recherches universitaires, des publications, des cours de développement professionnel et des opportunités de réseautage. En tant que membre de la famille PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne qui offrent plus de ressources, de meilleurs outils, des réseaux élargis et des perspectives prometteuses. Rendez-vous sur le site www.PMI.org, www.projectmanagement.com , www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute

