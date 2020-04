PMI Lança Novo Curso a Praticantes Ágeis, Noções Básicas de Disciplined AgileTM

Co-Creators of the Disciplined Agile Toolkit, Scott Ambler and Mark Lines, explain the impact that DA can have on an organization.

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Project Management Institute (PMI), a associação com liderança mundial para profissionais de gestão de projetos, anunciou o lançamento de seu mais recente curso online, Noções Básicas de Disciplined AgileTM. O curso online de oito módulos e individualizado ajuda os profissionais a iniciar a prática do Disciplined AgileTM . Cada módulo possibilita a imersão de profissionais ágeis em cenários da vida real que ilustram opções orientadas ao contexto para otimizar o Modo de Trabalho (WoW) de uma equipe. Os módulos permitem que os profissionais vejam como as equipes, em uma variedade de setores e situações, usam o Disciplined AgileTM para tomar melhores decisões e alcançar melhores resultados.

" O foco do PMI é permitir que as pessoas possam executar seus objetivos e agregar mais valor. À medida que o ecossistema de trabalho está evoluindo com ritmo e uma complexidade cada vez maior, os profissionais do projeto são convidados a explorar e implementar diferentes abordagens para proporcionar este valor", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do PMI. " As abordagens ágeis e o Agile Mindset são parte importante do curso para gerentes de projeto e responsáveis por mudanças em todo o mundo. Escolher a abordagem correta está se tornando cada vez mais importante para transformar ideias em realidade."

Após a conclusão deste curso, os profissionais serão capazes de:

Descrever o que é agilidade comercial e como ela é essencial para a proposta de valor do Disciplined Agile.

Discutir o que está envolvido na escolha e na evolução de seu modo de trabalho (WoW) e por que é fundamental para sua equipe.

Descobrir como o Disciplined Agile é um kit de ferramentas híbrido que estende e aprimora técnicas como Scrum e Kanban.

Aplicar uma estratégia orientada à melhoria contínua (GCI) para evoluir seu WoW e se tornar mais eficaz ao longo do tempo.

" Não há uma abordagem única para aplicar abordagens ágeis a projetos e iniciativas de produtos. É por isto que o Disciplined Agile oferece orientação sobre qual estratégia usar em qualquer situação para aumentar sua chance de sucesso", disse Mark Lines, Vice-Presidente de Disciplined Agil do Project Management Institute. " Não importa onde você esteja começando a partir da perspectiva da certificação, o novo curso de Conceitos Básicos de Disciplined Agile o ajudará a entender em alto nível como o Disciplined Agile pode ajudá-lo a construir uma base mais sólida de agilidade nos negócios."

O PMI adquiriu o Disciplined Agile em agosto do ano passado para ajudar organizações e pessoas a navegar de modo holístico e ágil. Isto inclui tudo, desde uma certificação que testa e valida sua compreensão e aplicação de princípios e práticas ágeis, até aprender como identificar e alavancar a melhor abordagem para atender às necessidades do projeto em questão.

Com esta aquisição, o PMI reforçou seu compromisso de fornecer uma continuidade completa de produtos, serviços, treinamento e certificações para gerentes de projeto, líderes ágeis e suas equipes onde quer que estejam em suas carreiras.

Informações sobre inscrições e o curso estão disponíveis aqui.

