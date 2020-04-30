Velodyne Lidar宣布與EasyMile達成協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布與無人駕駛技術及智慧車輛解決方案領域的全球領導者EasyMile達成一份為期三年的協議。EasyMile將在其生產的EZ10自動駕駛客運班車中使用Velodyne雷射雷達感測器，這些班車將在全球30多個國家的公共道路和私有地段部署。

EasyMile將使用Velodyne最先進的感測器增強其EZ10班車車隊，以在道路上實現安全、高效率導航。EZ10班車採用電動無人駕駛設計，是2015年4月首批推出的自動駕駛班車之一。它擁有200多次部署和自動駕駛模式下行駛里程超過60萬公里的傲人記錄，以及目前最先進的技術之一。這款班車最多可搭載15名乘客，內建自動操作的電動坡道，以供殘障人士使用。

EasyMile產品行銷總監Olivier Pairot解釋道：「為了實現即時精確導航，EZ10採用我們的自有演算法，這種演算法可將來自雷射雷達和相機等各種感知感測器，以及全球定位系統(GPS)、慣性導航系統(INS)和里程計等定位感測器的資料相整合。結合雷達使用時，Velodyne雷射雷達可掃描探測可能構成碰撞威脅的物體、車輛、動物和人，並將這些資訊傳送到車輛的控制軟體。透過使用Velodyne感測器，我們能夠最有效地收集環境中每個區域的資訊，包括車輛附近和距離較遠的地方。」

EasyMile董事總經理兼營運長Benoit Perrin表示：「Velodyne的高性能雷射雷達技術是使我們的自動駕駛車輛能夠在城市、郊區和私人環境中智慧行動的重要組件。Velodyne的解決方案具有我們長期渴求的可靠性、品質和生產規模，能夠幫助我們持續擴展全球車隊。」

Velodyne Lidar歐洲執行董事Erich Smidt表示：「EasyMile EZ10提供包含一切的無人駕駛班車共享解決方案，這款解決方案透過連接樞紐來改善公共交通，並且在許多情況下提供前所未見的交通運輸服務。這些班車展示了Velodyne雷射雷達感測器如何透過提供即時感知資料，使商業園區、公共交通連接、大學校園等場所的自動駕駛車輛能夠安全可靠地操作。」

Velodyne的感測器經過最佳化，具有卓越的室內和室外操作效能，可在各種光線條件下操作。透過將高解析度3D感知與寬廣的垂直視場相結合，它們可以準確地探測各種物體。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和輔助駕駛提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的組成部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新行動力、測繪、機器人和安全領域的感知和自主性。Velodyne的高效能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛高階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

關於EasyMile

EasyMile是無人駕駛技術和智慧車輛解決方案領域的全球領導者。這家發展快速的公司無需專用基礎架構即可開發用於自動化運輸平臺的軟體。EasyMile的尖端技術正在徹底改變客運和貨運格局，提供新的行動選擇。EasyMile已在30多個國家部署近250個無人駕駛專案，人員運送里程超過60萬公里。客戶包括全球最大的交通運輸營運商、市政府、機場、企業、商業園區和大學。EasyMile成立於2014年，在全球推展業務，總部位於法國土魯斯，並在美國丹佛、德國柏林、澳大利亞阿得雷德和新加坡設有地區辦事處。公司擁有200多名技術出眾、充滿熱情的員工，他們專注於研究機器人技術、電腦視覺和車輛動力學。除了執行長Gilbert Gagnaire和董事會成員Philippe Ligier這兩位創辦人之外，EasyMile還受惠於少數股東及阿爾斯通(Alstom)、大陸集團(Continental)和法國國家投資銀行(Bpifrance)等策略合作夥伴的大力支持。

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