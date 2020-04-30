Velodyne Lidar宣布与EasyMile达成协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布与无人驾驶技术及智能车辆解决方案领域的全球领导者EasyMile达成一份为期三年的协议。EasyMile将在其生产的EZ10自动驾驶客运班车中使用Velodyne激光雷达传感器，这些班车将在全球30多个国家的公共道路和私有地段部署。

EasyMile将使用Velodyne最先进的传感器增强其EZ10班车车队，以在道路上实现安全、高效导航。EZ10班车采用电动无人驾驶设计，是2015年4月首批推出的自动驾驶班车之一。它拥有200多次部署和自动驾驶模式下行驶里程超过60万公里的骄人记录，以及目前最先进的技术之一。这款班车最多可搭载15名乘客，内置自动操作的电动斜道，以供残障人士使用。

EasyMile产品营销总监Olivier Pairot解释道：“为了实现实时精确导航，EZ10采用我们的自有算法，这种算法可将来自激光雷达和摄像头等各种感知传感器，以及全球定位系统(GPS)、惯性导航系统(INS)和里程计等定位传感器的数据相整合。结合雷达使用时，Velodyne激光雷达可扫描探测可能构成碰撞威胁的物体、车辆、动物和人，并将这些信息传送到车辆的控制软件。通过使用Velodyne传感器，我们能够最有效地收集环境中每个区域的信息，包括车辆附近和距离较远的地方。”

EasyMile董事总经理兼首席运营官Benoit Perrin表示：“Velodyne的高性能激光雷达技术是使我们的自动驾驶车辆能够在城市、郊区和私人环境中智能出行的重要组件。Velodyne的解决方案具有我们长期渴求的可靠性、质量和生产规模，能够帮助我们持续扩展全球车队。”

Velodyne Lidar欧洲执行董事Erich Smidt表示：“EasyMile EZ10提供包含一切的无人驾驶班车共享解决方案，这款解决方案通过连接枢纽来改善公共交通，并且在许多情况下提供前所未见的交通运输服务。这些班车展示了Velodyne激光雷达传感器如何通过提供实时感知数据，使商业园区、公共交通连接、大学校园等场所的自动驾驶车辆能够安全可靠地运行。”

Velodyne的传感器经过优化，具有卓越的室内和室外运行性能，可在各种光线条件下运行。通过将高分辨率3D感知与宽广的垂直视场相结合，它们可以准确地探测各种物体。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

关于EasyMile

EasyMile是无人驾驶技术和智能车辆解决方案领域的全球领导者。这家发展快速的公司无需专用基础架构即可开发用于自动化运输平台的软件。EasyMile的尖端技术正在彻底改变客运和货运格局，提供新的出行选择。EasyMile已在30多个国家部署近250个无人驾驶项目，人员运送里程超过60万公里。客户包括全球最大的交通运输运营商、市政当局、机场、企业、商业园区和大学。EasyMile成立于2014年，在全球开展业务，总部位于法国图卢兹，并在美国丹佛、德国柏林、澳大利亚阿德莱德和新加坡设有地区办事处。公司拥有200多名技术出众、充满激情的员工，他们专注于研究机器人技术、计算机视觉和车辆动力学。除了首席执行官Gilbert Gagnaire和董事会成员Philippe Ligier这两位创始人之外，EasyMile还得益于少数股东及阿尔斯通(Alstom)、大陆集团(Continental)和法国国家投资银行(Bpifrance)等战略合作伙伴的大力支持。

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