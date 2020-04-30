阿聯火星探測任務：「希望」號火星探測器運抵日本種子島太空中心，為發射做好準備

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿拉伯聯合大公國太空總署(The UAE Space Agency)和穆罕默德·本·拉希德太空中心(Mohammed Bin Rashid Space Center)宣佈，「希望」號火星探測器已安全運抵位於日本種子島太空中心(Tanegashima Space Centre)的發射台。此次轉運歷經83個小時完成，原本計畫5月份運送，但由於國際社會為控制Covid-19疫情影響而紛紛實施旅行和行動限制，因此將運送計畫提前。這個被稱為「希望」號火星探測器的阿聯火星探測任務是第一個由阿拉伯國家進行的星際探索任務。

阿聯火星探測任務負責人Omran Sharaf表示：「目前我們正按照進度準備7月的發射。防範規劃和提前行動，以及我們合作夥伴和日本政府的支持，節省了寶貴的時間——為了確保我們將探測器運抵種子島，為7月/8月將它送往火星做準備，整個過程基本上是在與時間以及Covid-19疫情賽跑。」

在探測器提前運抵的兩週前，一組工程師已經前往種子島，以便在探測器運抵時已及時度過隔離期。和探測器一起抵達的第二組工程師目前正在隔離，將按計劃準備最後的測試和探測器的準備工作，利用三菱(Mitsubishi) MH2A火箭進行發射。

在轉移過程中，探測器由Antonov 124重型運輸機運載，裝載在溫控氣調的特製貨櫃內，從阿聯馬克圖姆國際機場(Maktoum International Airport)飛往日本名古屋的中部國際機場(Chubu Centrair International Airport)。隨後，探測器被裝載至一艘貨運船上，運往種子島的Shimama Seaport，然後連夜運至發射台。

阿聯火星探測任務有望顛覆並促進阿聯航太領域、教育和科學界的發展。這項任務由穆罕默德·本·拉希德太空中心在阿拉伯聯合大公國太空總署的監督下領導進行，將在2021年2月讓「希望」號火星探測器進入火星軌道。「希望」號計畫將首次建立火星年整年火星氣候的全方位分析資料。

阿聯火星探測任務和「希望」號火星探測器將始於2006年的知識轉移和發展工作推向巔峰，期間阿聯的工程師與世界各地的合作夥伴一起發展阿聯的太空船設計、工程和製造能力。這個火星探測器的名字也象徵了阿拉伯所有年輕人的希望。

*來源：AETOSWire

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