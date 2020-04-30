阿联酋火星探测任务：“希望”号火星探测器运抵日本种子岛宇宙中心，为发射做好准备

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿联酋航天局(The UAE Space Agency)和穆罕默德·本·拉希德航天中心(Mohammed Bin Rashid Space Center)宣布，“希望”号火星探测器已安全运抵位于日本种子岛宇宙中心(Tanegashima Space Centre)的发射场。此次转运历经83个小时完成，原本计划5月份进行运送，但由于国际社会为控制Covid-19疫情影响纷纷出台旅行和出行限制，因此将运送计划提前。这个被称为“希望”号火星探测器的阿联酋火星探测任务是第一个由阿拉伯国家开展的星际探索任务。

阿联酋火星探测任务负责人Omran Sharaf表示：“目前我们正在顺利准备7月的发射。防范计划和提前行动，以及我们合作伙伴和日本政府的支持，节约了宝贵的时间——为了确保我们将探测器运抵种子岛，为7月/8月将它送往火星做准备，整个过程基本上是在与时间以及Covid-19疫情赛跑。”

在探测器提前运抵的两周前，一队工程师已经前往种子岛，以便在探测器运抵时已及时度过隔离期。和探测器一起抵达的第二队工程师目前正在隔离，将按计划准备最后的测试和探测器的准备工作，利用三菱(Mitsubishi) MH2A火箭进行发射。

在转移过程中，探测器由Antonov 124重型运输机运载，装载在一个温控气调的特制货柜内，从阿联酋马克图姆国际机场(Maktoum International Airport)飞往日本名古屋的中部国际机场(Chubu Centrair International Airport)。随后，探测器被装载至一艘货运船上，运往种子岛的Shimama Seaport，然后连夜运至发射场。

阿联酋火星探测任务有望颠覆并加速阿联酋航天领域、教育科研界的发展。这项任务由穆罕默德·本·拉希德航天中心在阿联酋航天局的监督下负责开展，将在2021年2月让“希望”号火星探测器进入火星轨道。“希望”号计划将首次建立一个火星年中火星气候的全方位分析数据。

阿联酋火星探测任务和“希望”号火星探测器将2006年启动的知识转移和发展工作推向了巅峰，期间阿联酋的工程师们与世界各地的同仁们合作，不断加强阿联酋航天器的设计、工程和制造能力。这个火星探测器的名字也代表了对阿拉伯所有年轻人的希望。

*来源：AETOSWire

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