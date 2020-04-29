Well Living Lab、Delos、戴德梁行和Hines共同推進復工準則，因應COVID-19疫情

明尼蘇達州羅徹斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Delos和梅奧診所(Mayo Clinic)的合作專案Well Living Lab專門研究室內環境對人體健康的影響，今天宣佈推出全方位計畫以研究工作場所的設計和運作，協助預防呼吸道病毒的傳播。這將包括實驗室內的研究，以及在美國和全球企業辦公場所中的應用和介入。

Well Living Lab與梅奧診所位於明尼蘇達州羅徹斯特的院區相鄰，將利用其可配置的「生活實驗室」辦公空間，就如何減少呼吸道病毒在工作環境中的傳播風險提供分析見解並評估技術。該實驗室擁有先進的感測器技術，具有高度可配置性，可模擬許多室內環境情景。戴德梁行(Cushman & Wakefield)將發揮其在工作場所策略和設計實務方面的專長，包括保持身體距離的措施和其他有關復工的想法。Delos將發揮其專業優勢，包括降低顆粒物濃度的空氣過濾措施、物體表面衛生措施、修正室內環境問題的演算法，以及相關軟體來協助人員對行為方式做出必要的改變，從而創造健康的環境。Hines將充分利用其60年來打造創新、永續型房地產所累積的豐富經驗，並引進公司許多重要領導人在各產品領域的開發、工程、創新和物業管理方面的思想領導力和管理專長。

Delos創辦人兼執行長Paul Scialla表示：「我們都知道建築物對我們的健康福祉有重大影響，如今室內空間的影響比過去更加重要。我們正在仔細研究在COVID-19疫情之後重新開放辦公場所，因此如何採取實證方法，讓我們在復工後有更加安全的工作環境，這就顯得至關重要。我們非常高興有機會將Well Living Lab在健康、建築和行為科學交叉領域的開創性研究延伸至與戴德梁行和Hines等一流組織合作的領域。」

為推進復工準則，Well Living Lab將充分利用其現場研究能力，在戴德梁行和Hines的辦公室以及Delos的紐約全球總部採取介入措施。Hines在全球擁有500多處房產的管理組合，將確定可補強和支援此次研究的場址、大樓和工作場所。從所有參與物業獲得的資訊將全部彙整，為準則的不斷改進提供資料。該研究還計畫納入更多企業租戶和業主的其他場址。

戴德梁行執行董事長兼執行長Brett White表示：「我們對此次繼續與Delos和Well Living Lab合作充滿了期待，隨著企業復工，我們將共同促進工作場所的安全。我們計畫在持續不斷的產品創新中引進科學實證研究，協助客戶為即將到來的復工做好準備。」

Hines執行長Jeff Hines評價道：「我們的同仁一直是打造進步型房地產、提升建築環境方面的先鋒，因此加入這項計畫是我們回饋社會非常自然的方式，同時也將繼續預期並迎合租戶、客戶和投資者的需求。」

Well Living Lab的研究人員將對各種方法進行評估，以便改善在降低空氣中顆粒物濃度、物體表面清潔、保持身體距離行為模式、大樓門禁措施（例如測溫）各方面的效果，以及提升員工績效、情緒韌性和滿意度。Delos的健康、建築和行為科學家將在整個研究期間提供諮詢支援。Well Living Lab從梅奧診所的研究方法演變而來的發現、轉化和應用架構，將把研究成果付諸實踐，進而影響人們的生活。

戴德梁行工作場所業務績效主管Despina Katsikakis表示：「我們的客戶對於那些與COVID-19抗疫第一線科學成果一致的工作場所新措施非常感興趣。我們很高興能擴大6 Feet Office原型，在先進的空氣過濾和物體表面衛生技術領域展開進一步測試。」

2016年以來，Well Living Lab集結了一流聯盟組織的力量，研究建築科學和健康科學的融合。這其中包括公益企業、Well Living Lab聯盟成員國際WELL建築研究院(IWBI)。2020年3月，IWBI成立COVID-19工作組，以加強建築在保護和增進健康方面的角色。450多位公共衛生專家、病毒學家、政府官員、學術和商界領袖，以及建築師、設計師、建築科學家和房地產專家就預防和準備、韌性和復原原則展開合作，因為這關乎如何創造更安全、更健康的工作場所，無論是實際的空間抑或是有助於員工整體健康的政策和措施都是如此。工作組成員包括美國第17任公共衛生局長Richard Carmona；Well Living Lab科學顧問委員會成員、加州大學洛杉磯分校(UCLA) Fielding公共衛生學院和格芬醫學院特聘教授Jonathan Fielding博士；哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)暴露和評估科學助理教授、健康建築專案主任Joseph Allen；羅伯特·伍德·詹森基金會(Robert Wood Johnson Foundation)前任總裁兼執行長、賓夕法尼亞大學人口健康和健康公平特聘教授Risa Lavizzo-Mourey博士；戴德梁行工作場所業務績效主管Despina Katsikakis；Hines全球永續發展經理Adam Slakman；中國疾病預防控制中心前主任、清華大學中國新型城鎮化研究院健康城市研究中心特聘教授王宇（醫學博士、博士）。工作組的分析成果將為Well Living Lab目前的研究提供資料，IWBI將對研究平臺的成果進行評估，用以繼續推進WELL建築標準。

Well Living Lab研究主任、梅奧診所心臟學專家Veronique Roger博士表示：「Well Living Lab擁有獨一無二的優勢，能夠將建築和健康科學專長與科技相結合，形成並推廣新的發現。這些知識將幫助全世界為COVID-19疫情過後確保辦公室及其他場所的環境安全做好準備。」

關於Well Living Lab

Well Living Lab是Delos和梅奧診所的合作專案，致力於研究室內環境對人體健康和福祉的影響。實驗室在模擬真實世界的環境中對人類課題進行科學研究，並與其他機構分享可用於改善室內空間的實際研究成果（人們大約有90%的時間都是在室內度過）。實驗室位於明尼蘇達州羅徹斯特市區，面積5,500平方英尺，採用大量感測器技術且具有重新配置能力。請造訪welllivinglab.com瞭解更多資訊。

關於Delos

Delos是一家健康房地產及科技公司，致力於提升人們生活、工作、睡眠和玩耍的室內環境，成為改善人們健康與福祉的全球主要力量。經過七年多的研究和對於環境健康對人體影響的縝密分析，Delos及其子公司針對建築環境提供了一系列實證技術和解決方案。Delos是國際WELL建築研究院和WELL建築標準的創立者，這是建築、室內空間和社區在執行、驗證和衡量是否具備支持和促進人類健康和福祉特徵的首要標準。國際WELL建築研究院管理和推進WELL的發展，並促進市場應用。已有59個國家的超過4,100個專案經WELL建築標準註冊，面積超過5.3億平方英尺。Delos與梅奧診所合作創立Well Living Lab，這個科學研究中心利用獨一無二的以人為中心的研究方式，對健康福祉與室內環境之間的關係進行理解分析。公司的顧問委員會由房地產、醫療、政府政策和永續發展領域的一些頂尖專家組成，包括美國第17任公共衛生局長Richard Carmona、加州大學洛杉磯分校的Jonathan Fielding博士、著名健康大師Deepak Chopra和永續發展宣導者李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)。如欲瞭解關於Delos的更多資訊，請造訪www.delos.com。

關於戴德梁行

戴德梁行(NYSE: CWK)是全球首屈一指的房地產服務商，為房地產租戶及業主創造非凡價值。戴德梁行是全球最大的房地產服務商之一，在60個國家400個辦事處擁有約53,000名員工。2019年，公司營業收入為88億美元，核心業務包括房地產、設施與專案管理、租賃、資本市場、估價及其他服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cushmanwakefield.com，或在Twitter上關注我們：@CushWake。

關於Hines

Hines成立於1957年，是一家私營的全球房地產投資公司，業務遍佈24個國家的205座城市。Hines擁有大約1,333億美元*管理資產，包括Hines擔任投資管理機構的710億美元（包括非不動產資產），以及Hines提供第三方物業服務的623億美元。公司目前在全球擁有165個在建開發案。之前，Hines已經開發、重建或收購了1,393處房產，總計面積超過4.59億平方英尺。公司的現有物業和資產管理組合包括539處房產，面積超過2.32億平方英尺。憑藉在風險範圍內和所有房產類型中豐富的投資經驗以及開創性的永續發展承諾，Hines現為全球最大、最受推崇的房地產組織之一。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hines.com。*管理資產包括全球Hines組織和RIA AUM。

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