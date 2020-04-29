Well Living Lab、Delos、戴德梁行和Hines共同推进复工指引，应对COVID-19疫情

明尼苏达州罗彻斯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Delos和梅奥诊所(Mayo Clinic)之间专门研究室内环境对人体健康影响的合作项目Well Living Lab今天宣布，推出全方位的计划对工作场所的设计和运作进行研究，从而帮助预防呼吸道病毒的传播。这将包括实验室内的研究，以及在美国和全球企业办公场所中的应用和介入。

Well Living Lab与梅奥诊所位于明尼苏达州罗彻斯特的院区相邻，将利用其可配置的“生活实验室”办公空间就如何减少呼吸道病毒在工作环境中的传播风险进行分析并评估技术。该实验室拥有先进的传感器技术，具有高度可配置性，可模拟许多室内环境情景。戴德梁行(Cushman & Wakefield)将发挥其在工作场所战略和设计实践方面的专长，包括保持身体距离的措施和其他有关复工的想法。Delos将发挥其专业优势，包括降低颗粒物浓度的空气过滤措施、物体表面卫生措施、修正室内环境问题的算法，以及相关软件来帮助人员对行为方式做出必要的改变，从而创造健康的环境。Hines将充分利用其60年来打造创新、可持续型房地产所积累的丰富经验，并引入公司各产品板块开发、工程、创新和物业管理方面许多重要领导者领先的思想和管理专长。

Delos创始人兼首席执行官Paul Scialla表示：“我们都知道建筑物对我们的健康福祉有着巨大的影响，现如今室内空间的影响比过去任何时候都要更加重要。我们正在仔细研究在COVID-19疫情之后重新开放办公场所，因此如何采取循证方法让我们在复工后有更加安全的办公环境，这就显得至关重要。我们非常高兴有机会将Well Living Lab在健康、建筑和行为科学交叉领域的开创性研究延伸至与戴德梁行和Hines等领先组织合作的领域。”

为推进复工指引，Well Living Lab将充分利用其现场研究能力，在戴德梁行和Hines的写字楼以及Delos的纽约全球总部采取干预措施。Hines在全球拥有500多处房产的管理组合，将确定补充和支持此次研究的场址、大楼和工作场所。从所有参与物业获得的信息将全部收集用于为指引的不断改进提供资料。计划还将有更多企业租户和业主的其他场址加入到研究中来。

戴德梁行执行董事长兼首席执行官Brett White表示：“我们对此次继续与Delos和Well Living Lab合作充满了期待，随着企业的复工，我们将共同促进工作场所的安全。我们计划在我们不断的产品创新中引入科学循证研究，帮助客户为即将到来的复工做好准备。”

Hines首席执行官Jeff Hines评价道：“我们的各位同仁一直是打造进步房地产，提升建筑环境方面的先锋，因此加入这项计划是我们回馈社会的一种非常自然的方式，同时也将继续对租户、客户和投资者的需求做出预期并满足这些需求。”

Well Living Lab的研究人员将对各种方法进行评估，以便优化降低空气中颗粒物浓度、物体表面清洁、保持身体距离行为模式、大楼门禁措施（例如测温）的效果，以及提升员工绩效、情绪弹性和满意度。Delos的健康、建筑和行为科研人员将在整个研究期间提供咨询方面的支持。Well Living Lab从梅奥诊所的研究方式演变而来的发现、转化和应用框架将把研究成果付诸于实践，进而影响人们的生活。

戴德梁行工作场所业务绩效主管Despina Katsikakis表示：“我们的客户对那些与COVID-19抗疫一线科研成果相一致的工作场所新措施非常感兴趣。我们很高兴扩大我们的6 Feet Office原型，在先进的空气过滤和物体表面卫生技术领域做出进一步的测试。”

2016年以来，Well Living Lab集结了领先联盟组织的力量，研究建筑科学和健康科学的融合。这其中包括公益企业、Well Living Lab联盟成员国际WELL建筑研究院(IWBI)。2020年3月，IWBI成立了COVID-19工作组，以加强建筑在保护和提升健康方面的作用。450多位公共卫生专家、病毒学家、政府官员、学术和商界领袖，以及建筑师、设计师、建筑科学家和房地产专家就预防和准备、弹性和恢复原则展开合作，因为这关乎如何实现更加安全、更加健康的工作场所，无论是实际的空间抑或是有助于员工整体健康的政策和措施都是如此。工作组成员包括美国第17任卫生局局长Richard Carmona；Well Living Lab科学顾问委员会成员、加州大学洛杉矶分校(UCLA) Fielding公共卫生学院和格芬医学院特聘教授Jonathan Fielding博士；哈佛大学陈曾熙公共卫生学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)暴露和评估科学助理教授、健康建筑项目主任Joseph Allen；罗伯特·伍德·约翰逊基金会(Robert Wood Johnson Foundation)前任总裁兼首席执行官、宾夕法尼亚大学人口健康和健康公平特聘教授Risa Lavizzo-Mourey博士；戴德梁行工作场所业务绩效主管Despina Katsikakis；Hines全球可持续发展经理Adam Slakman；中国疾病预防控制中心原主任、清华大学中国新型城镇化研究院健康城市研究中心特聘教授王宇（医学博士、博士）。工作组的分析成果将为Well Living Lab目前的研究提供资料，IWBI将对研究平台的成果进行评估，用以继续完善WELL建筑标准。

Well Living Lab研究主任、梅奥诊所心脏学专家Veronique Roger博士表示：“Well Living Lab拥有独一无二的优势，能够将建筑和健康科学专长与技术相结合，形成并推广新的发现。这些知识将帮助世界为COVID-19疫情过后确保办公及其他场所环境安全做好准备。”

关于Well Living Lab

Well Living Lab是Delos和梅奥诊所的合作项目，致力于研究室内环境对人体健康和福祉的影响。实验室在模拟真实世界的环境中对人类课题进行科学研究，并与其他机构分享可用于改善室内空间的实际研究成果（人们大约有90%的时间都是在室内度过的）。实验室位于明尼苏达州罗彻斯特市区，面积5,500平方英尺，采用大量传感器技术且具有重新配置能力。请访问welllivinglab.com了解更多信息。

关于Delos

Delos是一家健康房地产及科技公司，致力于通过提升人们生活、工作、睡眠和玩耍的室内环境，成为改善人们健康与福祉的世界首屈一指的力量。经过七年多的研究和对于环境健康对人体影响的缜密分析，Delos及其子公司针对建筑环境提供了一系列循证技术和解决方案。Delos是国际WELL建筑研究院和WELL建筑标准的创立者，这是建筑、室内空间和社区在执行、验证和衡量是否具备支持和促进人类健康和福祉特征的首要标准。国际WELL建筑研究院管理和推进WELL的发展，并促进市场应用。已有59个国家的超过4,100个项目经WELL建筑标准注册，面积超过5.3亿平方英尺。Delos与梅奥诊所合作创立Well Living Lab，这个科研中心利用独一无二的以人为中心的研究方式，对健康福祉与室内环境之间的关系进行理解分析。公司顾问委员会由房地产、医疗、政府政策和可持续发展领域的一些顶级专家组成，包括美国第17任卫生局局长Richard Carmona、加州大学洛杉矶分校的Jonathan Fielding博士、著名健康大师Deepak Chopra和可持续发展倡导者莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)。如需了解关于Delos的更多信息，请访问www.delos.com。

关于戴德梁行

戴德梁行(NYSE: CWK)是全球领先的房地产服务商，为房地产租户及业主创造非凡价值。戴德梁行是全球最大的房地产服务商之一，在60个国家400个办事处拥有约53,000名员工。2019年，公司营业收入为88亿美元，核心业务包括房地产、设施与项目管理、租赁、资本市场、估价及其他服务。如需了解更多信息，请访问www.cushmanwakefield.com，或在Twitter上关注我们：@CushWake。

关于Hines

Hines成立于1957年，是一家私营的全球房地产投资公司，业务遍布24个国家的205座城市。Hines拥有大约1,333亿美元*管理资产，包括Hines作为投资管理机构的710亿美元（包括非不动产资产），以及Hines提供第三方物业服务的623亿美元。公司目前在全球拥有165个在建开发项目。之前，Hines已经开发、重建或收购了1,393处房产，总计面积超过4.59亿平方英尺。公司的现有物业和资产管理组合包括539处房产，面积超过2.32亿平方英尺。依托在风险范围内和所有房产类型中丰富的投资经验以及开创性的可持续发展承诺，Hines现为全球最大、最受尊敬的房地产组织之一。如需了解更多信息，请访问www.hines.com。*管理资产包括全球Hines组织和RIA AUM。

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