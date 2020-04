A Well Living Lab, a Delos, a Cushman & Wakefield és a Hines összefognak, hogy a COVID-19-világjárványra reagálva hatékony iránymutatásokat dolgozzanak ki a munkahelyre való visszatérés támogatása céljából 

ROCHESTER, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--A Delos és a Mayo Klinika (Mayo Clinic) együttműködésével a beltéri környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak kutatása céljából létrehozott szervezet, a Well Living Lab ma bejelentést tett egy átfogó tervről, amelynek célja a munkahelyi munkakörnyezet kialakításának és működésének tanulmányozása a légúti megbetegedéseket okozó vírusok terjedésének megelőzése érdekében. A projekt keretében sor kerül laboratóriumi kutatásokra csakúgy, mint alkalmazások kifejlesztésére, valamint az amerikai egyesült államokbeli és nemzetközi vállalati irodai munkahelyek átalakítására.

A Well Living Lab, amely szomszédos a Mayo Clinic Minnesota államban, Rochester városában található kampuszával, az igényeknek megfelelően konfigurálható, "élő, kísérleti laboratóriumként" funkcionáló irodahelyiségét fogja használni arra, hogy betekintést kapjon az irodai munkaterek működésébe és értékelje a munkahelyi környezetben a légzőszervi megbetegedéseket okozó vírusok terjedése kockázatának csökkentésére szolgáló technológiákat. A számos különféle modern érzékelővel felszerelt, rendkívül könnyen átalakítható laboratóriumot úgy tervezték, hogy alkalmas legyen különféle belső terek működésének szimulálására. A Cushman & Wakefield a munkahelyi stratégiák és tervezési gyakorlat terén birtokolt szakértelmével támogatja a projektet, ideértve az alkalmazottak közti fizikai távolság fenntartására szolgáló protokollokat és az irodai munkavégzésre való visszaállással kapcsolatos egyéb koncepciókat. A Delos a levegőben lebegő részecskék mennyiségének csökkentésére szolgáló légszűrési megoldásaival, felületek higiéniájának biztosítására irányuló protokollokkal, a beltéri környezettel kapcsolatban felmerülő problémák kiküszöbölésére tervezett algoritmusaival, valamint az egészséges környezet fenntartása érdekében az adott környezetben dolgozók által elérendő viselkedésbeli változásokat elősegítő szoftverrel járul hozzá a projekt megvalósításához. A Hines az innovatív, fenntartható ingatlanok létrehozása terén birtokolt hat évtizedes tapasztalatait bocsátja rendelkezésre, továbbá a cég fejlesztés, mérnöki megoldások, innováció és ingatlankezelés terén szellemi újítóként elismert, vezető szerepet játszó, és az irányításban is szaktekintélynek számító szakembereit is csatasorba állítja.

"Tudjuk, hogy az épületek kialakítása rendkívül nagy hatást gyakorol egészségünkre és közérzetünkre, és a belső terek szerepe ma fontosabb, mint eddig bármikor" - magyarázta Paul Scialla, a Delos alapítója és vezérigazgatója. "Most, hogy az irodák COVID-19-járvány lecsengését követő újranyitását tervezzük, rendkívül fontos, hogy bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazzunk a munkaterületek biztonságossá tételét célzó intézkedéseink meghatározásakor. Nagy izgalommal várjuk, hogy a Well Living Lab több területet (ideértve az egészségmegőrzést, az épülettervezést és a viselkedéstudományt) lefedő, úttörő kutatásait kiterjeszthessük konkrét, gyakorlati megoldások kidolgozására olyan vezető szervezetekkel együttműködve, mint a Cushman & Wakefield és a Hines."

A munkába való visszatérést segítő iránymutatások kidolgozása érdekében a Well Living Lab a külső helyszíneken végzett kutatásokra szolgáló erőforrásaira támaszkodva a Cushman & Wakefield és a Hines irodáiban, valamint a Delos New York-i, globális központjában végzi majd a vizsgálatokat. A Hines globális ingatlankezelési portfóliójában több mint 500 ingatlan szerepel, és a cég megkezdte a felmérését annak, hogy milyen helyszínek, épületek és munkavégzésre szolgáló terek lennének alkalmasak a kutatások elősegítésére és előrevitelére. A vizsgálatban részt vevő helyszíneken gyűjtött összesített információk szolgálnak majd alapul az iránymutatások folyamatos alakításához és finomhangolásához. A vizsgálatba a tervek szerint bevonásra kerülnek vállalati bérlők és bérbeadók további külső helyszínei is.

"Nagy várakozással tekintünk a Delos-szal és a Well Living Labbal való hosszú távú együttműködés elé, melynek révén a munkahelyek biztonságát kívánjuk elősegíteni az irodák újranyitása kapcsán" - mondta el Brett White, a Cushman & Wakefield ügyvezető elnöke és vezérigazgatója. "Azt tervezzük, hogy folyamatos termékinnovációnk részeként bizonyítékokon alapuló, tudományos vizsgálatokat használunk fel, hogy segítsük ügyfeleinket az elkövetkezendő fellendülés során."

A Hines vezérigazgatója, Jeff Hines a következőket fűzte hozzá: "Szakembereink úttörő szerepet játszottak az olyan modern ingatlanok létrehozásában, amelyek megújítják az épített környezetet, így az e projekthez való csatlakozás természetes módja számunkra annak, hogy megosszuk az e téren gyűjtött tapasztalatainkat, és közben továbbra is proaktív módon kielégítsük bérlőink, ügyfeleink és befektetőink igényeit."

A Well Living Lab kutatói az optimális megoldások azonosítása érdekében értékelik a levegő részecskekoncentrációja csökkentésére és a felületek fertőtlenítésére szolgáló módszerek, a fizikai távolság fenntartását célzó viselkedésbeli mintázatok, illetve az épületekben alkalmazható beléptetési protokollok (például a hőtérképes szűrés) hatékonyságát, valamint az alkalmazottak teljesítményét, érzelmi toleranciáját és elégedettségét. A Delos egészségtudományi, építészeti és viselkedéstudományi szakértői tanácsadóként nyújtanak támogatást a vizsgálatok során. A vizsgálat eredményei a Well Living Lab által a Mayo Klinika kutatóitól átvett és átalakított kutatási, testre szabási és alkalmazási módszerek használatával kerülnek értelmezésre és a gyakorlati megoldásokhoz való felhasználásra az emberek biztonságának elősegítése érdekében.

"Ügyfeleink részéről igen nagy az érdeklődés olyan új munkahelyi stratégiák iránt, amelyek figyelembe veszik a COVID-19-járvány elleni küzdelem során tett tudományos felfedezéseket" - nyilatkozta Despina Katsikakis, a Cushman & Wakefield Workplace Business Performance egységének vezetője. "Örömünkre szolgál, hogy kiterjeszthetjük az ún. "6 Feet Office" (6 lábnyi iroda) prototípusunkra vonatkozó vizsgálatokat további olyan kutatások révén, mint például a modern légszűrési és a felülethigiéniai technológiák tesztelése."

2016 óta a Well Living Lab számos vezető szervezettel lépett szövetségre az építés- és egészségtudományok konvergenciájának tanulmányozása céljából. Ezek közé tartozik az International WELL Building Institute (IWBI), egy közhasznú vállalat, amely a Well Living Lab által létrehozott szövetség tagja. 2020 márciusában az IWBI több mint 450 közegészségügyi szakértő, virológus, kormányhivatalnok, akadémikus és üzleti vezető, valamint építészek, tervezők, építéstudományi szakemberek és az ingatlanszektor képviselőinek bevonásával felállított egy COVID-19 munkacsoportot azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az épületeknek az egészség védelmében és megőrzésében játszott szerepére. A munkacsoport tagjai közös munkával olyan, a biztonságosabb és egészségesebb munkahelyek kialakításának alapjául szolgáló védelmi, felkészültségi, rugalmas alkalmazkodási és helyreállítási elveket dolgoztak ki, melyek egyaránt alkalmazhatók mind a fizikai terek tervezése, mind pedig az alkalmazottak általános egészségének biztosítását szolgáló politikák és protokollok kidolgozása során. A munkacsoport tagjai közé tartozik Richard Carmona, az Amerikai Egyesült Államok országos tisztifőorvosa; Dr. Jonathan Fielding, a Well Living Lab Tudományos Tanácsadó Bizottságának (Scientific Advisory Council) tagja, a UCLA Fielding School of Public Health és a Geffen School of Medicine megkülönböztetett egyetemi tanára (distinguished professor); Joseph Allen tanársegéd (expozíciótudományok és tudományos értékelések), a Harvard T.H. Chan School of Public Health Egészséges épületek (Healthy Buildings) programjának igazgatója; Dr. Risa Lavizzo-Mourey, a Robert Wood Johnson Alapítvány (Robert Wood Johnson Foundation) korábbi elnök-vezérigazgatója, a Pennsylvania Egyetem megkülönböztetett egyetemi tanára (distinguished professor) (népegészség és egészséggel kapcsolatos esélyegyenlőség); Despina Katsikakis, a Cushman & Wakefield Workplace Business Performance egységének vezetője; Adam Slakman, a Hines globális fenntarthatósági igazgatója; Wang Yu, M.D., PhD, a Kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Chinese Center for Disease Control & Prevention) korábbi főigazgatója és a Csinghua Egyetemen a Kínai Fenntartható Urbanizáció Intézete (Institute for China Sustainable Urbanization) Egészséges Városok Központjának (Center for Healthy Cities) megkülönböztetett egyetemi tanára (distinguished professor). A munkacsoport felismerései és következtetései felhasználásra kerülnek a Well Living Lab által folytatott kutatások során, és az IWBI értékelni fogja a kutató platform kutatási eredményeit a WELL Épület Szabvány (Well Building Standard) fejlesztésének elősegítése céljából.

"A Well Living Lab pozíciójának köszönhetően kiválóan alkalmas arra, hogy az építéstudományi és egészségtudományi ismeretek és technológiák ötvözésével új felfedezéseket tegyen, és megossza azokat a gazdasági és társadalmi élet szereplőivel" - fejtette ki Dr. Veronique Roger, a Well Living Lab kutatási igazgatója, a Mayo Klinika kardiológusa. "Ez a tudás segíthet felkészíteni a világot arra, hogyan lehet kialakítani a COVID-19-járvány utáni időszakban biztonságos irodai és egyéb tereket."

Amit a Well Living Labről tudni kell…

A Well Living Lab aDelos és a Mayo Klinika (Mayo Clinic) együttműködésének eredményeként létrejött szervezet, melynek küldetése a beltéri környezet emberi egészségre és az emberek közérzetére gyakorolt hatásainak azonosítása. A szervezet önkéntes vizsgálati alanyok bevonásával a valós életben érvényesülő feltételeket szimuláló környezetben végez tudományos kutatásokat, és közzéteszi kutatásainak azokat a gyakorlati eredményeit, amelyek felhasználhatók az olyan belső terek javítására, amelyekben az emberek idejüknek körülbelül 90 százalékát töltik. A Well Living Lab mintegy 510 négyzetméternyi, számos különféle érzékelővel felszerelt, könnyen alakítható térrel rendelkezik Minnesota államban, Rochester város központjában. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: welllivinglab.com

Amit a Delos-ról tudni kell…

A Delos wellness ingatlanokkal foglalkozó és technológiai vállalat, amely küldetésének tekinti, hogy vezető szerepet játsszon az emberek egészségének és jóllétének a munka- és lakóhelyek, és az alvásra és szabadidős tevékenységek végzésére szolgáló belső terek fejlesztése révén való javítására irányuló erőfeszítések elindításában. Több mint hét éven át végzett kutatásai és a környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak átfogó és mélyreható elemzése alapján a Delos és leányvállalatai bizonyítékokon alapuló technológiák és megoldások egész sorát kínálják az épített környezet jobbá tétele céljára. A Delos az alapítója a Nemzetközi Well Építészeti Intézetnek (International WELL Building Institute), valamint a létrehozója a WELL Épület Szabványnak (WELL Building Standard), amely az első számú szabványnak számít az épületek és belső terek emberi egészséget és jóllétet támogató feltételeinek kialakítása, ellenőrzése és mérése terén, valamint az épületek és terek kialakítását, ellenőrzését és felmérését igénylő közösségek számára. Az International WELL Building Institute irányítja és végzi a WELL szabvány fejlesztését és piaci bevezetését. A WELL Épület Szabvány szerinti regisztrált projektek száma 59 országban több mint 4100, mely több mint 50 millió négyzetméternyi területet jelent. A Delos a Mayo Klinikával együttműködve létrehozta a Well Living Labet, egy kizárólag humán tudományos kutatásokat végző központot annak megértése érdekében, hogy milyen hatással van a beltéri környezet az emberi egészségre és jó közérzetre. A vállalat tanácsadó bizottságát az ingatlanszektor, az egészségügyi és a kormányzati szféra képviselői és fenntarthatósági szakemberek alkotják, és tagjai közé tartozik Richard Carmona az Amerikai Egyesült Államok országos tisztifőorvosa, Dr. Jonathan Fielding, a Kaliforniai Egyetem, Los Angeles (UCLA) tanára, Deepak Chopra az elismert wellness szakértő, és a fenntarthatósági aktivista tevékenységéről is jól ismert színész, Leonardo DiCaprio.

További információkért a Delos-ról kérjük, látogasson el honlapunkra: www.delos.com.

Amit a Cushman & Wakefield-ről tudni kell…

A Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) vezető, globális ingatlanpiaci szolgáltató cég, amely kiemelkedő értéket biztosít az ingatlanbérlők és -tulajdonosok számára. A 60 országban 400 irodát működtető és mintegy 53000 alkalmazottat foglalkoztató Cushman & Wakefield a legnagyobb ingatlanpiaci szolgáltató cégek közé tartozik. 2019-ben a cég alaptevékenységeinek számító ingatlan- és létesítménykezelésből, projektmenedzsmentből, lízingből, tőkepiaci műveletekből, értékbecslésből és egyéb szolgáltatásokból származó bevétele elérte a 8,8 milliárd USA dollárt. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.cushmanwakefield.com) vagy kövessen minket a Twitteren (@CushWake).

Amit a Hines-ról tudni kell…

A Hines magánkézben lévő ingatlanbefektetési vállalat, amely 1957-ben kezdte meg tevékenységét, és ma már 24 országban, 205 városban van jelen. A Hines által kezelt vagyon értéke körülbelül 133,3 milliárd USA dollár*, beleértve azt a 71 milliárd USA dollár értékű eszközt, amelyet a Hines befektetéskezelőként kezel, valamint nem ingatlan eszközöket, továbbá 62,3 milliárd USA dollár értékű eszközt, amelyek esetében a Hines harmadik félként nyújt kezelési szolgáltatásokat. A cégnek jelenleg 165 fejlesztési projektje folyik szerte a világon. A Hines ez idáig 1393 ingatlant fejlesztett, alakított át vagy vásárolt meg, melyek területe összesen mintegy 43 millió négyzetméter. A cég jelenlegi ingatlan és eszközkezelési portfóliójában 539 ingatlan szerepel (melyek területe meghaladja a 21,5 millió négyzetmétert). A legkülönfélébb kockázati kategóriákba és ingatlantípusokba tartozó befektetések terén szerteágazó tapasztalatokkal rendelkező és a fenntarthatóság elkötelezett úttörőjeként tevékenykedő Hines az egyik legjelentősebb és legnagyobb elismerésnek örvendő ingatlanpiaci szervezet a világon. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.hines.com.

*A kezelt vagyon (AUM) egyaránt tartalmazza a globális Hines szervezet és a RIA által kezelt eszközöket.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.