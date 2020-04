Velodyne Lidar anuncia contrato com a EasyMile

Velodyne’s smart, powerful lidar sensors automate a wide variety of innovative solutions. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de três anos com a EasyMile, líder global em tecnologia de condução autônoma e soluções de veículos inteligentes. A EasyMile utiliza sensores lidar da Velodyne na produção de seus veículos autônomos de transporte de passageiros EZ10, que são implementados em vias públicas e privadas em mais de 30 países.

A EasyMile aprimorará sua frota de transporte EZ10 com os mais modernos sensores da Velodyne para proporcionar navegação segura e eficiente em vias de tráfego. Elétrico e de condução autônoma, o EZ10 foi lançado em abril de 2015, tornando-se um dos primeiros modelos de veículo autônomo de transporte de passageiros. Ele já conta com mais de 200 implementações e mais de 600.000 km rodados em modo autônomo, além de uma das tecnologias mais avançadas disponíveis atualmente. Com capacidade para até 15 passageiros, o veículo de transporte possui incorporada uma rampa elétrica automatizada para auxiliar a acessibilidade de pessoas com deficiências.

“Para uma navegação precisa em tempo real, os modelos EZ10 utilizam nosso algoritmo que combina dados de diversos sensores de percepção, inclusive lidar e câmera, e sensores de localização como GPS, INS e odometria. Os sensores lidar da Velodyne — juntamente com varredura por radar de objetos, veículos, animais e pessoas que possam representar risco de colisão — alimentam o software de controle do veículo com essas informações”, explicou Olivier Pairot, diretor de marketing de produtos da EasyMile. “Utilizando sensores da Velodyne, podemos coletar melhores informações em cada parte de nosso ambiente, nas proximidades do veículo e também a distâncias maiores”.

“A tecnologia lidar de alto desempenho da Velodyne é um componente fundamental para permitir que veículos autônomos ofereçam mobilidade inteligente em ambientes privados, urbanos e em seus arredores”, comentou Benoit Perrin, diretor geral e diretor de operações da EasyMile. “As soluções da Velodyne possuem a confiabilidade, a qualidade e a escala de produção que buscamos para seguir ampliando nossa frota em todo o mundo”.

“O EZ10 da EasyMile oferece uma solução de veículo de transporte autônomo compartilhado e inclusivo que melhora o transporte público ao conectar hubs e, em muitos casos, presta um serviço de transporte que não estaria disponível de outro modo”, explicou Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Europa. “Esses veículos de transporte de passageiros mostram como os sensores lidar da Velodyne proporcionam dados de percepção em tempo real que possibilitam uma operação segura e confiável a veículos autônomos em parques comerciais, conexões de transporte público, campi universitários e outros ambientes”.

Os sensores da Velodyne são otimizados para excelente desempenho em ambientes internos e externos, operando nas mais diversas condições de luminosidade. Ao combinarem percepção tridimensional de alta resolução com um amplo campo de visão vertical, eles são capazes de detectar os mais diversos objetos.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck™, o versátil Ultra Puck™, o Alpha Prime™ para autonomia avançada, o Velarray™ otimizado para ADAS e o Vella™, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a EasyMile

A EasyMile é líder global em tecnologia de condução autônoma e soluções de veículos inteligentes. Em rápido crescimento, a empresa desenvolve softwares que automatizam plataformas de transporte sem a necessidade de infraestrutura dedicada. A tecnologia de ponta da EasyMile está revolucionando o transporte de passageiros e produtos, e oferecendo novas alternativas de mobilidade. A EasyMile já implementou cerca de 250 projetos de condução autônoma em mais de 30 países e transportou pessoas por mais de 600.000 km. Estão entre seus clientes os maiores operadores de transporte do mundo, autoridades municipais, aeroportos, grandes empresas, parques comerciais e universidades. Fundada em 2014 e com presença global, a EasyMile está sediada em Toulouse (França) e possui escritórios regionais em Denver (Estados Unidos), Berlim (Alemanha), Adelaide (Austrália) e Singapura. A empresa emprega mais de 200 funcionários altamente qualificados e apaixonados pelo que fazem, com especialização em robótica, visão computacional e dinâmica de veículos. Além do CEO Gilbert Gagnaire e do membro do conselho de administração Philippe Ligier, ambos fundadores da empresa, a EasyMile conta com o respaldo dos acionistas minoritários e parceiros estratégicos Alstom, Continental e Bpifrance.

