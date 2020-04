Well Living Lab, Delos, Cushman & Wakefield y Hines unen esfuerzos para promover pautas de retorno al trabajo en respuesta a la pandemia de COVID-19

ROCHESTER (Minesota)--(BUSINESS WIRE)--Well Living Lab, una colaboración entre Delos y la Clínica Mayo dedicada a la investigación del impacto de los ambientes de interiores sobre la salud humana, anunció hoy un plan integral para estudiar el diseño y la operación de espacios de trabajo para ayudar a prevenir la diseminación de virus respiratorios. Esto incluirá investigaciones realizadas en el laboratorio, junto con aplicaciones e intervenciones en oficinas corporativas de los Estados Unidos y el resto del mundo.

Well Living Lab, ubicada junto al campus de la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota), utilizará su espacio de oficinas de “laboratorio viviente” configurable para generar ideas y evaluar tecnologías con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios en ambientes laborales. El laboratorio, con multitud de tecnología de sensores y altamente configurable, está diseñado para simular una serie de entornos en interiores. Cushman & Wakefield aportará su experiencia en estrategias para lugares de trabajo, incluidos los protocolos para mantener políticas de distanciamiento físico y otros conceptos para regresar a las oficinas. Delos aportará sus conocimientos en estrategias de filtrado de aire para reducir la concentración de material particulado, protocolos de higiene de superficies, algoritmos diseñados para solucionar problemas de ambientes en interiores, y software para promover la adopción de los cambios de conducta necesarios para facilitar ambientes saludables. Hines aportará lecciones aprendidas en su historia de seis décadas en la creación de inmuebles innovadores y sostenibles, liderazgo intelectual y conocimientos de management de varios de sus líderes claves en desarrollo, ingeniería, innovación y administración de propiedades en todos los sectores de productos.

“Sabemos que los edificios tienen un tremendo impacto sobre la salud y el bienestar, y el rol de los espacios en interiores ahora es más importante que nunca”, afirmó Paul Scialla, fundador y director ejecutivo de Delos. “En un contexto donde contemplamos la reapertura de nuestras oficinas, y en el marco del COVID-19, es muy importante adoptar un enfoque basado en evidencias para que nuestro espacio de trabajo sea más seguro cuando regresemos. Nos entusiasma la oportunidad de extender la investigación pionera de Well Living Lab, que combina ciencias de la salud, de la construcción y conductuales, a los ámbitos de organizaciones líderes como Cushman & Wakefield y Hines”.

Para fomentar pautas de retorno al trabajo, Well Living Lab aprovechará sus capacidades de estudios de campo para realizar intervenciones en las oficinas de Cushman & Wakefield y Hines, y también en la sede central de Delos en Nueva York. Hines posee una gestión de cartera global con más de 500 propiedades, e identifica locaciones, edificios y espacios de trabajo que complementarán y alimentarán esta investigación. La información recolectada entre todos los lugares que participan en este esfuerzo se analizará de forma colectiva para informar el progreso continuo de las pautas. Además, el estudio está diseñado para permitir la participación de otros propietarios y arrendatarios corporativos ubicados en distintos lugares.

“Esperamos con ansias esta colaboración continua con Delos y Well Living Lab en el marco de un trabajo conjunto para fomentar un retorno seguro a los lugares de trabajo”, señaló Brett White, presidente y director ejecutivo de Cushman & Wakefield. “Nuestra idea es exhibir estudios científicos basados en evidencia en nuestra innovación continua de productos mientras ayudamos a que nuestros clientes se preparen para la recuperación de los próximos meses”.

Jeff Hines, director ejecutivo de Hines, comentó: “Nuestro personal ha sido pionero en la creación de propiedades progresivas que mejoran el ambiente edificado. Por ese motivo, unirnos a este esfuerzo es una forma natural de hacer nuestro aporte y de anticiparnos a las necesidades de arrendatarios, clientes e inversores”.

Los investigadores de Well Living Lab evaluarán formas de optimizar la efectividad de reducir la concentración de material particulado en el aire, descontaminar superficies, adoptar patrones conductuales de distanciamiento físico y diseñar protocolos de ingreso como el escaneo térmico, además del desempeño, la resiliencia emocional y la satisfacción de los empleados. Los científicos de Delos dedicados a temas conductuales de salud y de edificios ofrecerán asesoramiento durante todo el estudio. El marco de detección, traducción y aplicación de Well Living Lab, adaptado desde la investigación de la Clínica Mayo, servirá para aplicar los hallazgos en el campo y obtener mejoras concretas.

“Nuestros clientes están muy interesados en nuevas estrategias para lugares de trabajo que están alineadas con la ciencia aplicada en la primera línea del combate contra el COVID-19”, explicó Despina Katsikakis, jefa de desempeño comercial en el lugar de trabajo de Cushman & Wakefield. “Nos complace expandir nuestro prototipo de oficina de 6 pies a ámbitos como las tecnologías de filtrado de aire avanzado e higiene de superficies”.

Desde 2016, Well Living Lab ha formado alianzas líderes entre organizaciones para estudiar la convergencia de las ciencias de la construcción y las ciencias de la salud. Esto incluye a International WELL Building Institute (IWBI), una corporación de bien público y miembro de la alianza Well Living Lab. IWBI estableció una fuerza de tareas de COVID-19 en marzo de 2020 para trabajar en el rol de los edificios en la protección y la mejora de la salud. Más de 450 expertos en salud pública, virólogos, funcionarios gubernamentales, académicos y líderes de negocios, además de arquitectos, diseñadores, científicos de la construcción y profesionales del mercado inmobiliario han estado colaborando en principios de prevención y preparación, resiliencia y recuperación, en lo relacionado con la creación de lugares de trabajo más seguros y saludables, tanto en términos de los espacios físicos como en lo relacionado con las políticas y los protocolos que sustentan la salud general de los empleados. Entre los miembros de la fuerza de tareas se encuentran Richard Carmona, 17mo ministro de salud de los Estados Unidos; el doctor Jonathan Fielding, miembro del Consejo de Asesoramiento Científico de Well Living Lab y profesor distinguido en la Fielding School of Public Health y la Geffen School of Medicine de UCLA; Joseph Allen, profesor adjunto de ciencias de exposición y evaluación, y director del programa Healthy Buildings en la Harvard T.H. Chan School of Public Health; la doctora Risa Lavizzo-Mourey, ex presidenta y directora ejecutiva de Robert Wood Johnson Foundation y distinguida profesora de salud poblacional y equidad sanitaria en la Universidad de Pensilvania; Despina Katsikakis, jefa de desempeño comercial en el lugar de trabajo de Cushman & Wakefield; Adam Slakman, gerente de sostenibilidad global de Hines; y Wang Yu, doctor en Medicina y Filosofía y ex director general del Centro Chino para Prevención y Control de Enfermedades, y profesor distinguido en el Centro de Ciudades Saludables del Instituto para la Urbanización Sustentable de China en la Universidad de Wang. Las conclusiones de esta fuerza de tareas se sumarán a las investigaciones en curso lideradas por Well Living Lab, mientras que IWBI evaluará los hallazgos de la plataforma de investigación para seguir diseñando el estándar de construcción WELL.

“Well Living Lab está en una posición inmejorable para unir los conocimientos y las tecnologías de las ciencias de la salud y la construcción con el objetivo de generar y divulgar descubrimientos”, apuntó la doctora Veronique Roger, directora de investigación de Well Living Lab y cardióloga en la Clínica Mayo. “Este conocimiento ayudará a preparar al mundo para los ambientes seguros que surgirán luego del COVID-19, tanto en oficinas como en otros ámbitos”.

Acerca de Well Living Lab

Well Living Lab, una colaboración entre Delos y la Clínica Mayo, se dedica a identificar la forma en que los ambientes de interiores afectan la salud y el bienestar humanos. Realiza investigaciones científicas con sujetos humanos en un entorno real simulado y comparte conclusiones prácticas que pueden aplicarse en la mejora de los espacios de interiores, donde las personas pasan aproximadamente el 90 por ciento del tiempo. El laboratorio tiene 5500 pies cuadrados de espacio configurable y con múltiples sensores en el centro de Rochester (Minnesota). Más información en welllivinglab.com

Acerca de Delos

Delos es una empresa inmobiliaria y de tecnología con la misión de catalizar el liderazgo mundial para mejorar la salud y el bienestar de las personas mejorando los ambientes de interiores donde viven, trabajan, duermen y juegan. Con el respaldo de más de siete años de investigaciones y análisis rigurosos de los impactos de la salud ambiental sobre las personas, Delos y sus filiales ofrecen una serie de soluciones y tecnologías basadas en evidencia para entornos edificados. Delos es fundadora del International WELL Building Institute y de la norma de construcción WELL, el primer estándar para edificios, espacios interiores y comunidades que buscan implementar, validar y medir características que permitan y fomenten la salud y el bienestar humanos. El International WELL Building Institute administra y vigila el desarrollo de WELL, además de impulsar su adopción en el mercado. Los registros para la norma de construcción WELL han superado los 4100 proyectos en 59 países, abarcando más de 530 millones de pies cuadrados. Delos colaboró con la Clínica Mayo para crear Well Living Lab, un centro de investigación científica que utiliza excluviso métodos de orientación humana para entender la interacción entre salud, bienestar y espacios de interiores. El consejo asesor de la compañía está compuesto por profesionales líderes en los sectores inmobiliario, de salud, políticas gubernamentales y sustentabilidad, entre ellos Richard Carmona, 17mo ministro de salud de los Estados Unidos, el doctor de la UCLA Jonathan Fielding, y otros de fama mundial como Deepak Chopra y Leonardo DiCaprio. Para obtener más información sobre Delos, visite www.delos.com.

Acerca de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (Bolsa de valores de Nueva York: CWK) es una firma de servicios inmobiliarios líder mundial que ofrece un valor excepcional a ocupantes y propietarios de bienes inmuebles. Cushman & Wakefield está entre las firmas de servicios inmobiliarios más importantes, con aproximadamente 53.000 empleados en 400 oficinas de 60 países. En 2019, la firma informó ingresos por 8800 millones de dólares por sus servicios centrales de gestión de propiedades, instalaciones y proyectos, leasing, mercados de capital, valuación y otros. Para obtener más información, visite www.cushmanwakefield.com o siga a @CushWake en Twitter.

Acerca de Hines

Hines es una firma de inversiones inmobiliarias de capitales privados fundada en 1957 con presencia en 205 ciudades y 24 países. Hines posee aproximdamente 133.300 millones de dólares* en activos administrados, incluidos 71 mil millones para los cuales Hines actúa como gerente de inversiones, incluidos activos no inmobiliarios, y 62.300 millones para los cuales ofrece servicios de nivel de propietario de terceros. La firma posee 165 desarrollos en curso en todo el mundo en la actualidad. Históricamente, Hines ha desarrollado, redesarrollado o adquirido 1393 propiedades, con un total superior a 459 millones de pies cuadrados. La cartera actual de administración de activos de la firma incluye 539 propiedades, lo que representa más de 232 millones de pies cuadrados. Con una gran experiencia en inversiones en todo el espectro de riesgo y que abarca todo tipo de propiedades, y como uno de los pioneros en comprometerse con la sostenibilidad, Hines es una de las organizaciones inmobiliarias más importantes y respetadas del mundo. Para obtener más información, visite www.hines.com. *AUM incluye a la organización global Hines y a RIA AUM.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.