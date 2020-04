Well Living Lab, Delos, Cushman & Wakefield en Hines slaan handen ineen om richtlijnen voor terugkeer naar de werkplek te stimuleren in reactie op de COVID-19-pandemie

ROCHESTER, Minn.--(BUSINESS WIRE)--Het Well Living Lab, een samenwerking tussen Delos en Mayo Clinic dat zich bezighoudt met onderzoek naar de invloed van het binnenklimaat op de menselijke gezondheid, kondigde vandaag een uitgebreid plan aan om het ontwerp en de werking van werkruimtes te bestuderen om de verspreiding van respiratoire virussen te helpen voorkomen. Dit omvat onderzoek dat wordt uitgevoerd in het laboratorium en toepassingen en interventies in bedrijfskantoren in de VS en internationaal.

Het Well Living Lab, gelegen naast de Mayo Clinic campus in Rochester, Minnesota, zal zijn configureerbare "living lab" kantoorruimte gebruiken om inzicht te krijgen in en technologieën te evalueren voor het verminderen van het risico op overdracht van respiratoire virussen in werkomgevingen. Het lab, dat rijk is aan sensortechnologie en uitgebreide configuratiemogelijkheden bevat, is ontworpen om een aantal omstandigheden van het binnenklimaat te simuleren. Cushman & Wakefield zullen expertise op het gebied van werkplekstrategie en ontwerppraktijken inbrengen, inclusief protocollen voor het handhaven van een fysieke afstand-beleid en andere concepten voor de terugkeer naar kantoor. Delos zal expertise inbrengen in luchtfilterstrategieën voor het verminderen van de fijnstofconcentratie, protocollen voor oppervlaktehygiëne, algoritmen die ontworpen zijn om de zorgen over het binnenklimaat weg te nemen en software om de adoptie van gedragsveranderingen door de gebruikers te stimuleren die nodig zijn om een gezonde omgeving te ondersteunen. Hines zal de reeds opgedane kennis bijdragen van zes decennia ervaring met het creëren van innovatief, duurzaam onroerend goed, met het intellectueel leiderschap en de managementdeskundigheid van veel van de belangrijkste leiders van het bedrijf op het gebied van ontwikkeling, techniek, innovatie en vastgoedbeheer in de verschillende productsectoren.

"We weten dat gebouwen een enorme impact hebben op onze gezondheid en ons welzijn, en de rol van binnenruimtes is nu belangrijker dan ooit", vertelde Paul Scialla, oprichter en CEO van Delos. "Nu we overwegen onze kantoren te heropenen in het kielzog van COVID-19, is het van cruciaal belang dat we een op feiten gebaseerde aanpak hanteren om onze werkruimtes veiliger te maken wanneer we terugkomen. We zijn erg blij dat we de kans krijgen om het baanbrekende onderzoek van het Well Living Lab op het kruispunt van gezondheids-, bouw- en gedragswetenschappen verder uit te breiden met toonaangevende organisaties als Cushman & Wakefield en Hines".

Om richtlijnen voor de terugkeer naar de werkplek vorm te geven, zal het Well Living Lab zijn veldonderzoekscapaciteiten benutten voor interventies in de kantoren van Cushman & Wakefield en Hines, en het wereldwijde hoofdkwartier van Delos in New York. Hines heeft een mondiale managementportefeuille van meer dan 500 objecten en wijst locaties, gebouwen en werkruimten aan waarmee dit onderzoek aangevuld en verrijkt zal worden. De verzamelde informatie van alle deelnemende locaties zal worden samengevoegd om als grondslag te dienen voor verdere ontwikkeling van de richtlijnen. Het onderzoek is ook opgezet om deelname van aanvullende zakelijke huurders en verhuurders op andere veldlocaties mogelijk te maken.

"We kijken uit naar deze voortgezette samenwerking met Delos en het Well Living Lab, samen zetten we ons in voor het promoten van een veilige werkplek nu kantoren worden heropend", aldus Brett White, Executive Chairman & CEO van Cushman & Wakefield. "We willen wetenschappelijke, op bewijs gebaseerde onderzoeken laten zien ter onderbouwing van onze voortdurende productinnovatie terwijl we onze klanten helpen om zich voor te bereiden op het komende herstel".

Jeff Hines, de CEO van Hines, verklaarde: "Onze mensen zijn voorlopers geweest in het creëren van modern vastgoed ter bevordering van de gebouwde omgeving, dus voor ons is deelname aan deze inspanning een voor de hand liggende manier om iets terug te geven, terwijl we blijven anticiperen en voldoen aan de behoeften van huurders, klanten en investeerders."

De onderzoekers van Well Living Lab zullen evalueren hoe de effectiviteit van het verminderen van de fijnstofconcentratie, de ontsmetting van oppervlakken, gedragspatronen voor fysiek afstand houden en protocollen zoals thermische screening voor de toegang tot gebouwen, geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast richten zij zich op de prestaties, emotionele veerkracht en tevredenheid van de werknemers. De gezondheids-, bouw- en gedragswetenschappers van Delos zullen tijdens het onderzoek advies geven. Met het framework van het Well Living Lab voor ontdekken, vertalen en implementeren, afgeleid van de onderzoeksaanpak van de Mayo Clinic, worden de resultaten in het veld veld gezet om zo een impact te hebben op het echte leven.

"Onze klanten zijn zeer geïnteresseerd in nieuwe werkplekstrategieën die aansluiten bij de wetenschap in de voorhoede van de strijd tegen COVID-19", aldus Despina Katsikakis, Hoofd Workplace Business Performance van Cushman & Wakefield. "We zijn blij dat we ons prototype van het 1,5-m-kantoor kunnen uitbreiden met verdere tests op gebieden als geavanceerde luchtfiltering en oppervlaktehygiënetechnologieën."

Sinds 2016 heeft het Well Living Lab toonaangevende allianties gevormd om de convergentie van bouw- en gezondheidswetenschappen te bestuderen. Dit omvat het International WELL Building Institute (IWBI), een non-profitorganisatie en lid van de Well Living Lab-alliantie. Het IWBI heeft in maart 2020 een COVID-19-taskforce opgericht om de rol van gebouwen in de bescherming en verbetering van de gezondheid te bevorderen. Meer dan 450 volksgezondheidsdeskundigen, virologen, overheidsfunctionarissen, academici en bedrijfsleiders, alsook architecten, ontwerpers, bouwkundigen en vastgoedprofessionals werken samen aan uitgangspunten voor preventie en paraatheid, veerkracht en herstel met betrekking tot het creëren van veiligere en gezondere werkplekken, zowel wat betreft de fysieke ruimtes als het beleid en de protocollen die de gezondheid van de werknemers in het algemeen ondersteunen. Tot de leden van de taskforce behoren onder meer de 17e Surgeon General van de Verenigde Staten Richard Carmona; lid van de wetenschappelijke adviesraad van Well Living Lab en universiteitshoogleraar aan de UCLA in de Fielding School of Public Health en de Geffen School of Medicine Dr. Jonathan Fielding; assistent-hoogleraar Blootstellingsbeoordeling en directeur van het Healthy Buildings-programma aan Harvard T.H. Chan School of Public Health Joseph Allen; voormalig voorzitter en CEO van de Robert Wood Johnson Foundation en universiteitshoogleraar gezondheid en gezondheidsgelijkheid aan de Universiteit van Pennsylvania Dr. Risa Lavizzo-Mourey; Hoofd Workplace Business Performance van Cushman & Wakefield Despina Katsikakis; Global Sustainability Manager van Hines Adam Slakman; voormalig directeur-generaal van het Chinese Center for Disease Control & Prevention en universiteitshoogleraar bij het Center for Healthy Cities, Institute for China Sustainable Urbanization, Tsinghua University Wang Yu, M.D., PhD. De inzichten en conclusies van deze taskforce zullen als leidraad dienen voor het lopende onderzoek van het Well Living Lab, en het IWBI zal de resultaten van het onderzoeksplatform beoordelen om de WELL Building Standard te blijven verbeteren.

"Het Well Living Lab bevindt zich in een unieke positie om expertise en technologieën op het gebied van bouw- en gezondheidswetenschappen samen te brengen, om zodoende ontdekkingen te doen en deze te verspreiden", aldus Dr. Veronique Roger, Director of Research van het Well Living Lab en cardioloog bij Mayo Clinic. "Deze kennis zal helpen om de wereld voor te bereiden op een veilige omgeving in kantoren en andere ruimtes na COVID-19."

Over het Well Living Lab

Het Well Living Lab, een samenwerking tussen Delos en Mayo Clinic, houdt zich bezig met de vraag wat de invloed is van het binnenklimaat op de gezondheid en het welzijn van de mens. Het voert wetenschappelijk onderzoek uit met proefpersonen in een gesimuleerde reële omgeving en deelt praktische bevindingen die gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van binnenruimtes waar mensen ongeveer 90 procent van hun tijd doorbrengen. Het laboratorium heeft 5.500 vierkante meter aan sensorrijke, herconfigureerbare ruimte in het centrum van Rochester, Minnesota. Meer informatie treft u op welllivinglab.com

Over Delos

Delos is een wellness-vastgoed- en technologiebedrijf met de missie om 's werelds belangrijkste katalysator te zijn voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door het verbeteren van het binnenklimaat van de ruimtes waar ze wonen, werken, slapen en spelen. Op basis van meer dan zeven jaar onderzoek en een rigoureuze analyse van de milieu-impact op de gezondheid van mensen, bieden Delos en zijn filialen een scala aan op feiten gebaseerde technologie en oplossingen voor de gebouwde omgeving. Delos is de oprichter van het International WELL Building Institute en de WELL Building Standard, de belangrijkste standaard voor gebouwen, binnenruimtes en gemeenschappen die functies willen implementeren, valideren en meten die de gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen en bevorderen. Het International WELL Building Institute beheert en zet de ontwikkeling van WELL voort en stimuleert de acceptatie door de markt. Het aantal registraties onder de WELL Building Standard betreft inmiddels meer dan 4.100 projecten in 59 landen en omvat meer dan 530 miljoen vierkante meter. Delos werkte samen met de Mayo Clinic om het Well Living Lab te creëren, een wetenschappelijk onderzoekscentrum dat uitsluitend gebruik maakt van mensgericht onderzoek om de interactie tussen gezondheid en welzijn en het binnenklimaat te begrijpen. De adviesraad van het bedrijf bestaat uit toonaangevende professionals op het gebied van onroerend goed, gezondheidszorg, overheidsbeleid en duurzaamheid, waaronder de 17e Surgeon General van de Verenigde Staten Richard Carmona, Dr. Jonathan Fielding van de UCLA, beroemd lichtend voorbeeld voor wellness Deepak Chopra, en duurzaamheidspleitbezorger Leonardo DiCaprio. Voor meer informatie over Delos kunt u terecht op www.delos.com.

Over Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is een toonaangevende wereldwijde vastgoeddienstverlener die uitzonderlijke waarde levert voor vastgoedgebruikers en -eigenaren. Cushman & Wakefield behoort met ongeveer 53.000 medewerkers in 400 kantoren en 60 landen tot de grootste vastgoeddienstverleners. In 2019 had het bedrijf een omzet van $ 8,8 miljard in de kerndiensten vastgoed, faciliteiten en projectmanagement, leasing, kapitaalmarkten, taxatie en andere diensten. Voor meer informatie, bezoek www.cushmanwakefield.com of volg @CushWake op Twitter.

Over Hines

Hines is een wereldwijde particuliere vastgoedbeleggingsonderneming die in 1957 is opgericht en in 205 steden in 24 landen actief is. Hines heeft ongeveer $ 133,3 miljard* aan activa onder beheer, waaronder $ 71 miljard waarvoor Hines als investeringsmanager fungeert, inclusief niet-vastgoedactiva, en $ 62,3 miljard waarvoor Hines diensten op eigendomsniveau levert aan derden. De firma heeft momenteel 165 lopende projecten wereldwijd. Historisch gezien heeft Hines 1.393 objecten ontwikkeld, herontwikkeld of verworven, met een totaal van meer dan 459 miljoen vierkante meter. De huidige vastgoed- en assetmanagementportefeuille van de firma omvat 539 objecten, goed voor meer dan 232 miljoen vierkante meter. Met uitgebreide ervaring in investeringen in het hele risicospectrum en alle soorten onroerend goed en een baanbrekende inzet voor duurzaamheid is Hines een van de grootste en meest gerespecteerde vastgoedorganisaties ter wereld. Bezoek www.hines.com voor meer informatie. *AUM (activa in beheer) omvat zowel de wereldwijde Hines organisatie als RIA (geregistreerd beleggingsadviseur) AUM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.