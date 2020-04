Il Well Living Lab, Delos, Cushman & Wakefield e Hines uniscono le forze per sviluppare linee guida per il ritorno all’attività lavorativa in risposta alla pandemia di COVID-19

ROCHESTER, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Il Well Living Lab, creato all’insegna di una collaborazione fra Delos e la Mayo Clinic per studiare l’impatto degli ambienti interni sulla salute umana, oggi ha annunciato un piano completo di studio della progettazione e del funzionamento di spazi di lavoro concepiti per prevenire la diffusione di virus dell’apparato respiratorio. Il piano includerà ricerche condotte nel laboratorio oltre ad applicazioni e interventi negli uffici di aziende statunitensi e del resto del mondo.

Il Well Living Lab, situato presso il campus della Mayo Clinic a Rochester, nello Stato del Minnesota, utilizzerà il proprio spazio di ufficio “laboratorio vivente” per generare informazioni preziose e valutare tecnologie di riduzione del rischio di trasmissione di virus dell’apparato respiratorio in ambienti di lavoro. Appoggiandosi a una tecnologia che fa uso di una varietà di sensori e altamente configurabile, il laboratorio è concepito per simulare vari scenari ambientali interni. Cushman & Wakefield contribuiranno con la loro competenza nelle prassi di progettazione e nelle strategie relative ai luoghi di lavoro, compresi protocolli di mantenimento delle norme sul distanziamento fisico e altri concetti essenziali per il ritorno agli uffici. Delos offrirà la propria competenza nelle strategie di filtraggio dell’aria per la riduzione della concentrazione di particelle sospese, nei protocolli di igiene relativi alle superfici, in algoritmi progettati per far fronte ai problemi ambientali dei locali chiusi, e nello sviluppo di software volto a promuovere l’adozione, da parte dei presenti, delle modifiche del comportamento necessarie per sostenere ambienti sani. Hines contribuirà con l’esperienza acquisita in sei decenni creando innovativi progetti immobiliari sostenibili grazie alla competenza manageriale e doti di leadership di molti dei principali dirigenti della società in attività di sviluppo, tecniche, creative e di gestione delle proprietà in vari settori di prodotti immobiliari.

“Sappiamo che gli edifici hanno un impatto straordinario sulla nostra salute e benessere, e il ruolo degli spazi interni ora è diventato più importante che mai”, spiega Paul Scialla, Fondatore e Amministratore delegato di Delos. “Nel momento in cui consideriamo la riapertura degli uffici dopo le conseguenze della COVID-19, è essenziale adottare un approccio basato su dati accurati per rendere gli spazi di lavoro più sicuri al nostro ritorno. Siamo molto lieti dell’opportunità che ci si presenta di estendere sul campo la ricerca pioneristica del Well Living Lab, all’intersezione delle scienze della salute, dell’edilizia e comportamentali insieme ad aziende leader come Cushman & Wakefield e Hines.”

Per sviluppare linee guida per il ritorno all’attività lavorativa, il Well Living Lab utilizzerà le proprie capacità di studio sul campo per interventi negli uffici di Cushman & Wakefield e Hines oltre che nella sede centrale di Delos a New York. Hines vanta un portafoglio di gestione globale consistente di oltre 500 proprietà e sta identificando sedi, edifici e spazi di lavoro che completeranno e alimenteranno questa ricerca. Le informazioni raccolte da tutte le sedi dei partecipanti saranno aggregate per consentire di sviluppare le linee guida. Lo studio è anche progettato in modo da includere la partecipazione in altre sedi di ulteriori locatori e aziende affittuarie.

“Prevediamo ottimi risultati dalla collaborazione avviata con Delos e il Well Living Lab mentre ci impegniamo per favorire un luogo di lavoro sicuro nel momento in cui gli uffici riaprono”, aggiunge Brett White, Presidente esecutivo e Amministratore delegato di Cushman & Wakefield. “Stiamo pianificando di realizzare studi scientifici, documentati per la nostra continua innovazione del prodotto mentre aiutiamo i clienti a prepararsi per la ripresa in arrivo.”

Commenta Jeff Hines, Amministratore delegato di Hines: “Siamo stati pionieri nello sviluppo di progetti immobiliari rivolti al futuro che facciano avanzare l’ambiente delle costruzioni, per cui unirci a questo impegno è per noi un modo spontaneo di contraccambiare, al tempo stesso continuando an anticipare e soddisfare le esigenze degli affittuari, dei clienti e degli investitori.”

I ricercatori del Well Living Lab valuteranno modi che consentano di ottimizzare l’efficacia della riduzione della concentrazione delle particelle sospese nell’aria, della decontaminazione delle superfici, degli schemi comportamentali di distanziamento fisico, della creazione di protocolli di entrata come la rilevazione della temperatura corporea, oltre che delle prestazioni, della resilienza e della soddisfazione dei dipendenti. Gli scienziati Delos del comportamento, degli edifici e della salute offriranno consulenza nel corso dello studio. Il quadro di riferimento del Well Living Lab di scoperta, trasferimento e applicazione, adattato dall’approccio alla ricerca della Mayo Clinic, attuerà i risultati in modo da avere un impatto concreto sulle vite delle persone.

“I nostri clienti sono molto interessati a nuove strategie relative al luogo di lavoro che si allineino alla scienza all’avanguardia nella lotta contro la COVID-19”, conclude Despina Katsikakis, Responsabile Workplace Business Performance presso Cushman & Wakefield. “Siamo lieti di espandere il nostro prototipo di ufficio con distanza personale di 2 metri con ulteriori test in aree quali il filtraggio avanzato dell’aria e tecnologie di igiene delle superfici.”

Sin dal 2016, il Well Living Lab ha riunito in una partnership vari importanti organismi per studiare la convergenza delle scienze delle costruzioni e della salute, tra cui l’International WELL Building Institute (IWBI), un ente pubblico e membro dell’alleanza fondata dal Well Living Lab che nel mese di marzo 2020 ha creato una task force per fronteggiare la COVID-19 rafforzando il ruolo degli edifici nella protezione e nel miglioramento della salute. Oltre 450 esperti nel settore della salute pubblica, virologi, funzionari governativi, professori universitari e dirigenti aziendali, oltre ad architetti, progettisti, ingegneri edili e professionisti nel campo immobiliare hanno iniziato a collaborare per sviluppare principi di prevenzione, preparazione, resilienza e recupero necessari per la creazione di luoghi di lavoro più sicuri e sani, sia in termini di spazi fisici che di politiche e protocolli che nel complesso promuovano la salute dei dipendenti. Tra i membri della task force figurano Richard Carmona, 17esimo Chirurgo generale degli Stati Uniti; il Dott. Jonathan Fielding, membro del Consiglio di consulenza scientifica del Well Living e Professore eminente alla UCLA presso la Fielding School of Public Health e la Geffen School of Medicine; Joseph Allen, assistant professor di scienza della valutazione ed esposizione e Direttore del programma Healthy Buildings alla Harvard T.H. Chan School of Public Health; la Dott.ssa Risa Lavizzo-Mourey, già Presidente e Amministratrice delegata della Robert Wood Johnson Foundation e professore eminente di population health and health equity alla University of Pennsylvania; Despina Katsikakis, Responsabile Workplace Business Performance presso Cushman & Wakefield; Adam Slakman, responsabile sostenibilità globale presso Hines; Wang Yu, M.D., PhD., già Direttore generale del Centro cinese per la prevenzione e il controllo delle malattie e professore eminente presso il Center for Healthy Cities, Institute for China Sustainable Urbanization, Università di Tsinghua. Le informazioni e le conclusioni di questa task force saranno alla base delle continue ricerche condotte dal Well Living Lab, e l’IWBI valuterà i risultati della piattaforma di ricerca per continuare a sviluppare il WELL Building Standard.

“Il Well Living Lab si trova in una posizione unica per riunire competenze e tecnologie di scienze delle costruzioni e della salute per generare e diffondere scoperte”, spiega la Dott.ssa Veronique Roger, Direttrice ricerca presso il Well Living Lab e cardiologa presso la Mayo Clinic. “Questo know-how contribuirà a preparare il mondo per ambienti sicuri una volta sconfitta la COVID-19 sia in ambito aziendale che di altro tipo.”

Informazioni sul Well Living Lab

Il Well Living Lab, una partnership stretta da Delos e la Mayo Clinic, opera per identificare come gli ambienti interni influiscano sulla salute e il benessere delle persone. Conduce ricerche scientifiche con la partecipazione di persone in un ambiente che simula il mondo reale e condivide risultati pratici che possano essere applicati per migliorare gli spazi chiusi in cui le persone trascorrono circa il 90% del tempo. Il laboratorio è uno spazio riconfigurabile di 511 metri quadri ricco di sensori che si trova nel centro città di Rochester, Minnesota. Per saperne di più visitare il sito welllivinglab.com

Informazioni su Delos

Delos è una società tecnologica e immobiliare all’insegna del benessere la cui missione è essere il principale catalizzatore mondiale per il miglioramento della salute del benessere delle persone tramite il miglioramento degli spazi interni in cui vivono, lavorano, dormono e si divertono. Appoggiandosi a oltre sette anni di ricerche e analisi rigorose dell’impatto dell’ambiente sulla salute delle persone, Delos e le sue affiliate offrono una gamma di soluzioni e tecnologie basate su dati concreti per l’ambiente degli edifici. Delos ha fondato l’International WELL Building Institute e ha creato il WELL Building Standard, il più importante standard per gli edifici, spazi interni e comunità locali che cercano di attuare, convalidare e misurare caratteristiche che sostengano e facciano migliorare la salute e il benessere delle persone. L’International WELL Building Institute gestisce e continua lo sviluppo di WELL e dà impulso all’adozione sul mercato. Le registrazioni basate sul WELL Building Standard hanno superato la soglia di 4.100 progetti in 59 paesi del mondo, con più di 49 milioni di metri quadri. Delos ha collaborato con la Mayo Clinic per creare il Well Living Lab, un centro di ricerca scientifica condotta esclusivamente con la partecipazione di persone per comprendere l’interazione fra la salute, il benessere e gli ambienti interni. Il consiglio di consulenza della società consiste di importanti professionisti di vari settori – immobiliare, sanitario, governativo e della sostenibilità – compresi il 17esimo Chirurgo generale degli Stati Uniti Richard Carmona, il Dott. Jonathan Fielding della UCLA, il rinomato luminare nel campo del benessere Deepak Chopra, e Leonardo DiCaprio, famoso assertore della sostenibilità. Per ulteriori informazioni su Delos visitare il sito www.delos.com.

Informazioni su Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) è una multinazionale di servizi immobiliari leader nel suo settore, che offre valore eccezionale sia ai locatori che agli affittuari di proprietà. È una delle più grandi società nel suo settore, con circa 53.000 dipendenti in 400 sedi e 60 paesi del mondo. Nel 2019 ha realizzato entrate per 8,8 miliardi di dollari in una gamma di servizi essenziali – gestione di proprietà, impianti e progetti, leasing, mercati di capitale, valutazioni e altri ancora. Per saperne di più visitare il sito www.cushmanwakefield.com o seguire @CushWake su Twitter.

Informazioni su Hines

Hines è una società di livello internazionale di investimenti nel settore immobiliare, di proprietà privata, fondata nel 1957 e presente in 205 città di 24 paesi del mondo. Gestisce circa 133,3 miliardi di dollari* di beni, compresi 71 miliardi di dollari per i quali opera da gestore d’investimento, compresi beni non immobiliari, e 62,3 miliardi di dollari per i quali offre servizi a livello di proprietà per conto terzi. Attualmente ha 165 progetti di sviluppo immobiliare in corso tutto il mondo. L’attuale portafoglio di gestione di beni e proprietà di Hines include 539 proprietà che si estendono su oltre 21,5 milioni di metri quadri. Grazie a una vasta esperienza in investimenti nell’intera gamma del rischio e in tutti i tipi di proprietà, Hines è una delle più grandi e rispettate società nel settore immobiliare del mondo intero. Visitare www.hines.com per maggiori informazioni. *Gli AUM (assets under management) includono sia i beni sotto gestione della multinazionale Hines che quelli gestiti dalla società di consulenza registrata (RIA, registered investment advisor).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.