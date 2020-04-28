Taulia宣佈與摩根大通結成策略性聯盟

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--營運資金科技解決方案的領導者Taulia今天宣佈與摩根大通結成策略性聯盟，該聯盟將為客戶創建獨特的差異化貿易融資解決方案。該聯盟鞏固了Taulia的市場一流供應鏈融資提供商的地位，並使摩根大通能夠為客戶深化價值主張。

這項新的策略性計畫使摩根大通的客戶能夠在全球為各種規模的供應商提供服務，並且在銀行資助與自籌資金的早期付款之間靈活地無縫切換。透過Taulia的平臺，客戶將能夠注入流動性以強化他們的供應鏈，同時使他們具有更大的能見度和對現金的控制能力，從而最終釋放供應鏈中滯留的營運資金。

摩根大通批發支付全球負責人Takis Georgakopoulos表示：「我們一直在尋找有影響力的方法來提升批發支付的客戶體驗，我們過去三年裡進行的各種投資——從收購到策略性聯盟（例如我們與Taulia的聯盟）——已經證明了這一點。與Taulia合作使我們可以為客戶提供更好的長期服務，使他們能夠向供應商注入並重新部署流動性，從而確保在這個充滿挑戰的時期持續營運。」

這是摩根大通與金融科技企業在貿易融資業務方面最重要的策略性聯盟，因為該公司希望利用Taulia的業界一流科技平臺、資料和分析來加強和改良企業供應鏈。

摩根大通全球貿易主管Stuart Roberts表示：「我們希望客戶開始使用聯合產品，因為該產品將我們的資源、專長、策略眼光和廣泛的客戶關係融為一體，加速了貿易融資行業內的成長和創新。」

Taulia執行長Cedric Bru表示：「我們很高興與摩根大通一起提供將改變我們業界面貌的解決方案。Taulia的科技和服務交付與摩根大通的全球影響力相結合，將為客戶創建無與倫比的價值主張。我們的使命是以可預測且具有成本效益的方式獲得現金，進而促使企業蓬勃發展。這一策略性聯盟進一步加強了我們的目標。」

關於Taulia

Taulia是首屈一指的營運資金解決方案提供商，總部位於加州舊金山。透過將其科技平臺、人力和流程以獨一無二的方式結合在一起，Taulia可幫助企業從通常依賴於人力、低效的營運資金管理方式轉變為科技主導型營運資金最佳化策略，從而發掘其供應鏈中所蘊藏的價值。Taulia的願景是讓買方和供應商選擇付款收款的時間，進而創造出讓每一家企業都能蓬勃發展的世界。200萬家企業採用Taulia的技術，該公司每年處理的資金超過5000億美元。Taulia受到全球最大型企業的信任，客戶包括空中巴士(Airbus)、阿斯利康(AstraZeneca)、日產(Nissan)和沃達豐(Vodafone)。

關於摩根大通批發支付業務

摩根大通批發支付業務結合了財務服務、貿易、商業卡和商戶服務功能，可協助客戶在世界任何地方以任何貨幣向任何人付款。該業務每天處理6兆美元的付款，是頂尖的美國清算機構，並且是第一個提供跨美元、英鎊和歐元即時支付功能的機構。

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