Taulia宣布与摩根大通结成战略联盟

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--营运资本技术解决方案领导者Taulia今天宣布与摩根大通结成战略联盟，该联盟将为客户创建独特的差异化贸易融资解决方案。该联盟巩固了Taulia作为市场领先供应链融资提供商的地位，并使摩根大通能够为客户深化价值主张。

这项新的战略计划使摩根大通的客户能够在全球范围内为各种规模的供应商提供服务，并且在银行资助与自筹资金的早期付款之间灵活进行无缝切换。通过Taulia的平台，客户将能够注入流动性以增强他们的供应链，同时使他们具有更大的可视性和对现金的控制力，从而最终释放供应链中滞留的营运资本。

摩根大通批发支付全球负责人Takis Georgakopoulos表示：“我们一直在寻找有影响力的方法来增强批发支付的客户体验，我们过去三年里进行的各种投资——从收购到战略联盟（例如我们与Taulia的联盟）——已经证明了这一点。通过与Taulia合作，我们可以更好地为客户提供长期服务，使他们能够向供应商注入并重新部署流动性，从而确保在这个充满挑战的时期持续运营。”

这是摩根大通与金融科技企业在贸易融资业务方面最重要的战略联盟，因为该公司希望利用Taulia的行业领先技术平台、数据和分析来增强和优化公司供应链。

摩根大通全球贸易主管Stuart Roberts表示：“我们希望客户开始使用联合产品，因为该产品将我们的资源、专长、战略眼光和广泛的客户关系融为一体，加速了贸易融资行业内的增长和创新。”

Taulia首席执行官Cedric Bru表示：“我们很高兴与摩根大通一起提供一种将改变我们行业面貌的解决方案。将Taulia的技术和交付与摩根大通的全球影响力相结合，将为客户创建无与伦比的价值主张。我们的使命是通过以可预测且具有成本效益的方式获得现金以使企业蓬勃发展。这一战略联盟进一步加强了我们的目标。”

关于Taulia

Taulia是一家领先的营运资本解决方案提供商，总部位于加州旧金山。通过将其技术平台、人力和流程以独一无二的方式结合在一起，Taulia可帮助企业从通常依赖于人力、低效的营运资本管理方式转变为技术主导型营运资本优化战略，从而发掘其供应链中所蕴藏的价值。Taulia的愿景是通过让买方和供应商选择付款收款的时间，创造一个让每一家企业都能蓬勃发展的世界。200万家企业采用Taulia的技术，该公司每年处理的资金超过5000亿美元。Taulia受到全球最大公司的信任，客户包括空客(Airbus)、阿斯利康(AstraZeneca)、日产(Nissan)和沃达丰(Vodafone)。

关于摩根大通批发支付业务

摩根大通批发支付业务结合了财务服务、贸易、商业卡和商户服务功能，可帮助客户在世界任何地方以任何货币向任何人付款。该业务每天处理6万亿美元的付款，是顶级的美国清算机构，并且是第一个提供跨美元、英镑和欧元的实时支付功能的机构。

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