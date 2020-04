Taulia annonce une alliance stratégique avec J.P. Morgan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Taulia, leader dans les solutions technologiques de fonds de roulement, a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique avec J.P. Morgan qui permettra de créer une solution de financement du commerce unique et différenciée pour les clients. Cette alliance consolide la position de Taulia en tant que leader du marché de financement de la chaîne logistique et permet à J.P. Morgan d'étendre sa proposition de valeur pour les clients.

La nouvelle initiative stratégique offre aux clients de J.P. Morgan à la fois la possibilité servir des fournisseurs de toutes tailles à travers le monde et la flexibilité de basculer en toute transparence entre les paiements anticipés financés par la banque et ceux autofinancés. Grâce à la plateforme Taulia, les clients pourront injecter des liquidités pour renforcer leur chaîne logistique tout en leur donnant plus de visibilité et de contrôle sur leurs liquidités, ce qui permettra de débloquer le fonds de roulement bloqué dans leur chaîne logistique.

"Nous sommes toujours à la recherche de moyens efficaces pour améliorer l'expérience client dans le domaine des paiements de gros, comme en témoignent les divers investissements que nous avons réalisés au cours des trois dernières années, qu'il s'agisse d'acquisitions ou d'alliances stratégiques comme celle que nous avons conclue avec Taulia," a déclaré Takis Georgakopoulos, responsable mondial des paiements de gros, J.P. Morgan. "Avec Taulia, nous sommes mieux placés pour servir nos clients sur le long terme, en leur permettant d'injecter et de redéployer des liquidités vers leurs fournisseurs, ce qui garantit la poursuite des opérations en cette période difficile."

Il s'agit de la plus importante alliance stratégique de J.P. Morgan avec un FinTech dans le domaine du financement du commerce, dans la mesure où l'entreprise cherche à tirer parti de la plateforme technologique, des données et des analyses de Taulia, leader du secteur, pour améliorer et optimiser les chaînes logistique des entreprises.

"Nous sommes impatients que les clients commencent à utiliser l'offre combinée, car elle réunit la profondeur de nos ressources, notre expertise, notre vision stratégique et nos vastes relations avec les clients, ce qui accélère la croissance et l'innovation dans le secteur du financement du commerce," a déclaré Stuart Roberts, responsable mondial du commerce, J.P. Morgan.

"Nous sommes très heureux de travailler avec J.P. Morgan pour proposer une solution qui changera la donne dans notre secteur. La combinaison de la technologie et de la prestation de Taulia avec la portée mondiale de J.P. Morgan crée une proposition de valeur inégalée pour les clients. Notre mission est de permettre aux entreprises de prospérer en ayant accès à des liquidités de manière prévisible et rentable. Cette alliance stratégique renforce encore notre objectif," déclare Cédric Bru, PDG de Taulia.

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de premier plan de solutions de fonds de roulement, dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Grâce à l’association unique de sa plateforme technologique de pointe, de ses collaborateurs et de ses processus, Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèle leur chaîne logistique, en effectuant la transition entre des pratiques de gestion des fonds de roulement inefficaces et souvent manuelles et des stratégies d’optimisation des fonds de roulement basées sur la technologie. La vision de Taulia consiste à créer un monde où chaque entreprise peut prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir quand ils payent et sont payés. Un réseau de 2 millions d’entreprises utilise la technologie de Taulia, qui traite plus de 500 milliards de dollars par an. Certaines des plus grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca, Nissan et Vodafone, font confiance à Taulia.

À propos de l'activité de J.P. Morgan Wholesale Payments

La division "Wholesale Payments" de J.P. Morgan combine les services de trésorerie, de commerce, de cartes commerciales et de services aux commerçants pour aider les clients à payer n'importe qui, dans n'importe quelle devise, partout dans le monde. Elle traite quotidiennement 6 000 milliards de dollars de paiements, est la première chambre de compensation en USD et a été la première à offrir des capacités de paiement en temps réel sur en USD, GBP et EUR.

