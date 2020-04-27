美國人力資源管理協會(SHRM)將提供Prometric的ProProctor™線上監考解決方案

巴爾的摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Prometric和美國人力資源管理協會(SHRM)今天宣佈，希望獲得熱門的SHRM專業認證(SHRM-CP)和SHRM高級專業認證(SHRM-SCP)職稱的HR專業人士，現可在舒適、安全的家中或辦公室中利用Prometric的ProProctor™遠距監考解決方案參加這些考試。這一公認的線上檢定考試解決方案具有Prometric一流的監考能力和簡單易用的專有技術，讓考生能夠方便地隨時隨地參加SHRM認證考試。

SHRM知識長Alexander Alonso表示：「作為注重能力的一流專業認證組織，SHRM一直致力於為個人和我們所服務的利害關係者提供測驗計畫和回應服務的全球可及性。增添Prometric的ProProctor遠距監考服務是將我們的考生在世界各地現場監考考場獲得的安全、一致考試體驗加以延伸。我們非常自豪能成為第一家為全世界HR專業人士提供這項便利服務的組織。」

ProProctor解決方案可在白天或夜晚從任何地點利用標準網際網路存取使用。這種解決方案採用和全球測驗中心地點同樣的測驗交付軟體，確保各種測驗模式都有一致的考試體驗。ProProctor還具有無與倫比的安全性，包括能夠防止考生在考試期間查閱未授權資源的專有瀏覽器技術。這種業界領先的解決方案採用由人工智慧支援的100%現場監考技術，能夠在整個考試過程中提供可靠的監控和減少安全風險。這款應用軟體的設計亦顧及使用者體驗問題，提供簡單易用的工具來確認電腦是否準備就緒並順利提供考試。

Prometric客戶主管Jason Fine表示：「我們非常驕傲地與SHRM在合作創新的基礎上建立起長期友好的關係，在COVID-19疫情蔓延的艱難時期，我們與他們共同努力以滿足廣大考生希望參加SHRM測驗計畫的重要需求。無論是現在在各自安全的考試環境中，抑或是疫情形勢好轉之後在監考考場參加考試，ProProctor解決方案將幫助參加SHRM考試的考生繼續追求專業發展和職業進步的夢想。」

關於Prometric

全球測驗開發、測驗交付和考生服務領域的領導者Prometric，讓全球測驗委託者能夠透過樹立品質和服務卓越性標準的測驗開發和交付解決方案，推進其資格認證計畫。在遍及180多個國家、14,000個考場之全球最安全測驗網路的整合式科技環境中，或是透過線上檢定考試服務的便利優勢，Prometric提供綜合和可靠的諮詢、開發、管理和交付方案。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.prometric.com或關注@PrometricGlobal和www.linkedin.com/company/prometric/。

關於SHRM

美國人力資源管理協會(SHRM)致力於創建更理想的職場環境，讓雇主和員工能夠共同成長。作為一切職業相關事務、員工和職場的「代言人」，SHRM對於那些影響當今瞬息萬變之職場的問題了然於心，是該領域首屈一指的專家、號召人和思想領袖。SHRM在165個郡縣擁有30多萬人力資源和企業高階主管會員，影響著全世界超過1.15億職場人士和家庭的生活。更多資訊請造訪SHRM.org，或關注Twitter：@SHRM。

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