美国人力资源管理协会(SHRM)将提供Prometric的ProProctor™在线监考解决方案

巴尔的摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Prometric和美国人力资源管理协会(SHRM)今天宣布，希望获得热门SHRM认证专家(SHRM-CP)和SHRM高级认证专家(SHRM-SCP)认证的HR专业人士现可在舒适、安全的家中或办公室中利用Prometric的ProProctor™远程监考解决方案参加这些考试。这一公认的在线测评解决方案具有Prometric一流的监考能力和简单易用的专有技术，让考生能够方便地随时随地参加SHRM认证考试。

SHRM首席知识官Alexander Alonso表示：“作为注重能力的领先专业认证组织，SHRM一直致力于向全世界的个人和我们所服务的利益攸关方推广考试项目并提供响应服务。增加Prometric的ProProctor远程监考服务是将我们的考生在世界各地现场监考考点获得的安全、一致考试体验加以延伸。我们非常自豪地成为第一家向全世界HR专业人士提供这项便利服务的组织。”

ProProctor解决方案支持白天或夜晚在任何地点利用标准互联网接入加以使用。这种解决方案采用和全球考试中心网点同样的考试交付软件，从而确保各种考试模式都能实现始终如一的考试体验。ProProctor还具有无与伦比的安全性，包括能够防止考生在考试期间查阅未经许可资源的专有浏览器技术。这种业界领先的解决方案采用由人工智能支撑的100%现场监考技术，能够在整个考试过程中进行可靠的监控和减少安全风险。在设计这款应用软件时亦顾及了用户体验问题，提供简单易用的工具来确认电脑是否准备就绪并顺利提供考试。

Prometric客户主管Jason Fine表示：“我们非常骄傲地与SHRM在合作创新的基础上建立起长期友好的关系，在COVID-19疫情蔓延的艰难时期，我们与他们共同努力满足广大考生希望参加SHRM考试项目的重要需求。无论是现在在各自安全的考试环境下，抑或是疫情形势好转之后在监考考点参加考试，ProProctor解决方案将帮助参加SHRM考试的考生继续追求专业发展和职业进步的梦想。”

关于Prometric

全球考试开发、考试交付和考生服务领导者Prometric让全球考试承办方能够通过树立质量和服务卓越性标准的测试开发和交付解决方案，推进其资格认证计划。Prometric在覆盖180多个国家14,000个考点之全球最安全考试网络的技术型一体式环境中，或是借助网络考试服务的便利优势，提供综合和可靠的咨询、开发、管理和交付方案。如需了解更多信息，请访问www.prometric.com或关注@PrometricGlobal和www.linkedin.com/company/prometric/。

关于SHRM

美国人力资源管理协会(SHRM)致力于创建更理想的职场环境，让雇主和员工能够共同成长。作为一切职业相关事务、员工和职场的“代言人”，SHRM对于那些影响当今瞬息万变的职场的问题了然于心，是该领域首屈一指的专家、号召人和思想领袖。SHRM在165个郡县拥有30多万人力资源和企业高管会员，影响着全世界超过1.15亿职场人士和家庭的生活。更多信息请访问SHRM.org，或关注Twitter：@SHRM。

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