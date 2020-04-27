CEPI宣布与三叶草生物澳洲子公司合作开发新型冠状病毒疫苗

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 流行病防范创新联盟（简称“CEPI”）今天宣布了其全球第九个共同开发新型冠状疫苗的合作。 CEPI与四川三叶草生物制药有限公司（简称“三叶草”）的全资子公司（公司英文名称：Clover Biopharmaceuticals AUS Pty Ltd，简称“三叶草澳洲公司”）签署了一项合作协议，CEPI向三叶草澳洲公司提供350万美元的初始资金，从而使CEPI对新冠疫苗研发的总投资达到了3,960万美元。

CEPI的这笔初始资助将支持三叶草澳洲公司在澳大利亚进行 “COVID-19 S-三聚体” 新冠疫苗人体I期临床试验的准备和启动工作。“S-三聚体”疫苗基于三叶草独特的蛋白质三聚体化（Trimer-Tag©）专利技术平台，以表达生产冠状病毒天然表面抗原S蛋白构象高度相似的共价三聚体融合蛋白重组抗原，用于预防性疫苗的开发。 作为一家拥有自身大规模生产能力的生物制药公司，一旦 “S-三聚体” 疫苗研发成功，三叶草将有能力快速进入规模化生产。

CEPI首席执行官哈切特（Richard Hatchett）先生表示：

“我们很高兴与三叶草合作以协助其开发创新的“S-三聚体”疫苗候选疫苗。三叶草在病毒序列公布后一个月内就生产出候选疫苗，并快速向首次人体临床试验阶段迈进。”

“三叶草的“S-三聚体”候选疫苗是 CEPI 疫苗家庭中重要的新成员。CEPI 迄今已资助了多个创新疫苗平台以及一些相对成熟的疫苗技术，CEPI相信这样做会最大限度地增加成功的机会 - CEPI的目标是让新冠疫苗可以被广泛使用。”

三叶草首席战略官和“S-三聚体”疫苗共同发明人梁果先生表示：

“能够获得CEPI的资助我们感到非常自豪，这对于加快三叶草利用我们创新的蛋白质三聚体化技术平台研发的“S-三聚体“疫苗及临床开发计划至关重要。自疫情爆发后，三叶草全体员工一直夜以继日地工作，希望为最终能够有效遏制这场影响人类的全球大流行疫情努力贡献出三叶草的力量。”

迄今为止，CEPI已向Curevac、Inovio、Moderna、Novavax、香港大学、牛津大学、昆士兰大学和巴斯德研究所牵头的一个联盟等机构提供了初步资金资助和支持，以推进新冠候选疫苗的开发1,2,3,4,5。

此次投入是CEPI于2020年2月初向全球发出新冠病毒疫苗研发呼吁6的结果——该呼吁为一些有前景并可以快速研制新冠病毒疫苗的技术提供资助， 最重要的是，这些疫苗技术平台将具有规模化生产的潜力和必要的公平可及性。

CEPI已正式宣布在中国上海设立流行病防范创新联盟（挪威）上海代表处。通过该代表处，CEPI与中国将在预防并控制流行性疾病方面寻求合作，包括资助公共健康领域的科研项目、开展疫苗的研发及国际科技合作与交流等。

关于“S-三聚体”新型冠状病毒疫苗

“S-三聚体”是一种新型冠状病毒表面抗原S蛋白三聚物亚单位候选疫苗，并且采用三叶草独有的Trimer-Tag©（蛋白质三聚体化）专利技术。与艾滋病毒、 呼吸道合胞病毒及流感病毒等其他包膜RNA病毒类似，新型冠状病毒（SARS-CoV-2）也是RNA病毒，其表面抗原S蛋白也具有三聚体结构，病毒通过其三聚体抗原（S蛋白）与宿主细胞表面ACE2受体结合，从而进入人体细胞，使其成为疫苗开发的主要目标抗原。“S-三聚体”类似于天然三聚体病毒表面蛋白，并可通过哺乳动物细胞培养进行快速表达 。

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关于CEPI（流行病防范创新联盟）

CEPI（流行病防范创新联盟）是集公共、私营、慈善和民间组织之大成的创新合作伙伴关系的典范。CEPI于 2017 年在达沃斯世界经济论坛上启动，旨在开发疫苗以阻止未来的流行病疫情。CEPI已达到其10亿美元融资目标中的7.5亿美元以上。CEPI优先资助的病毒疫苗的疾病包括埃博拉病毒、拉沙病毒、中东呼吸综合征冠状病毒、尼帕病毒、裂谷热和基孔肯雅病毒。CEPI 还投资可用于针对未知病原体（即疾病 X）的快速疫苗和免疫预防开发的平台技术。

更多信息，访问http://www.cepi.net。通过@CEPIvaccines关注我们。

CEPI的对于新型冠状病毒（COVID-19）的COVID-19工作

新型冠状病毒肺炎的全球大流行是全球范围的紧急情况。CEPI以极大的紧迫感与世卫组织协调 - 世卫组织正在领导协调国际层面的应对策略。迄今为止，我们已资助九项疫苗研发项目，通过进一步对新冠病毒的了解，在此基础上开发针对新型冠状病毒的疫苗。这些疫苗开发项目将共享并利用CEPI已有的快速反应平台和新的合作。我们的目标是尽快将新冠候选疫苗推进到临床试验中。

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关于三叶草

三叶草是一家全球性临床试验阶段的生物制药公司，致力于创新药、高端生物类似药及重组RNA病毒三聚体疫苗的研发和产业化 。三叶草自2016年以来获得的资金总额已超过7.5亿元人民币（超过1亿美元）。三叶草采用其独有的Trimer-Tag©（蛋白质三聚体化）专利技术平台，研发依赖于三聚体功能结构的靶向三聚体化创新生物制药和疫苗；同时，三叶草利用其自身cGMP大分子生物制药生产能力，选择性地开发高端生物类似药。 欲了解更多信息，请访问三叶草官方网站：www.cloverbiopharma.com。

1 https://cepi.net/news_cepi/cepi-partners-with-university-of-hong-kong-to-develop-covid-19-vaccine/

2https://cepi.net/news_cepi/cepi-to-fund-three-programmes-to-develop-vaccines-against-the-novel-coronavirus-ncov-2019/

3https://cepi.net/news_cepi/curevac-and-cepi-extend-their-cooperation-to-develop-a-vaccine-against-coronavirus-ncov-2019/

4https://cepi.net/news_cepi/cepi-expands-investment-in-covid-19-vaccine-development/

5 https://cepi.net/news_cepi/cepi-collaborates-with-the-institut-pasteur-in-a-consortium-to-develop-covid-19-vaccine/

6https://cepi.net/wp-content/uploads/2020/01/Call-text_CfP2_019-nCoV_30.01.2020-1.pdf