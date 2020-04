La convention internationale BIO KOREA 2020 passe en mode virtuel

BIO KOREA 2020 se tiendra sous la forme d'une convention en ligne du 18 mai à 9 h 00 au 23 mai à 18 h 00. Considérant la santé et la sécurité de ses participants et la prévention de toute nouvelle diffusion du coronavirus (COVID-19) comme étant de la plus haute importance et prioritaire par rapport à tout le reste, le comité organisateur de BIO KOREA a pris ses dernières mesures pour réaliser une numérisation complète de l’événement. Sous le thème principal « Un nouveau paradigme à l'ère de la science des données », BIO KOREA 2020 se tiendra sous la forme d’une convention en ligne, en maintenant ses 5 principaux programmes constitués d'une conférence, d'un forum commercial, d'une exposition, d'un salon d’investissement et d'une foire aux emplois. Vous pouvez participer sur le site Web officiel de BIO KOREA 2020 : www.biokorea.org. (Graphique : Business Wire)

BIO KOREA 2020 devient entièrement numérique du 18 mai à 9 h 00 au 23 mai à 18 h 00. Considérant la santé et la sécurité de ses participants et la prévention de toute nouvelle diffusion du coronavirus (COVID-19) comme étant de la plus haute importance et prioritaire par rapport à tout le reste, le comité organisateur de BIO KOREA a pris ses dernières mesures pour réaliser une numérisation complète de l’événement. Sous le thème principal « Un nouveau paradigme à l’ère de la science des donnés », BIO KOREA 2020 se tiendra sous la forme d’une convention en ligne, en maintenant ses 5 principaux programmes constitués d'une conférence, d'un forum commercial (partenariat), d'une exposition, d'un salon d’investissement et d'une foire aux emplois. Cette démarche pionnière améliorera largement l’efficacité en matière de temps et d’efforts investis par les conférenciers et tous les autres participants pour la préparation et la tenue de BIO KOREA 2020. BIO KOREA est un lieu de correspondance commerciale pratique ainsi que d’échange international d’informations et de technologies stimulant la bio-industrie. Vous pouvez participer sur le site Web officiel de BIO KOREA 2020 : www.biokorea.org.

BIO KOREA 2020 devient entièrement numérique du 18 mai à 9 h 00 au 23 mai à 18 h 00. Considérant la santé et la sécurité de ses participants et la prévention de toute nouvelle diffusion du coronavirus (COVID-19) comme étant de la plus haute importance et prioritaire par rapport à tout le reste, le comité organisateur de BIO KOREA a pris ses dernières mesures pour réaliser une numérisation complète de l’événement. Sous le thème principal « Un nouveau paradigme à l’ère de la science des donnés », BIO KOREA 2020 se tiendra sous la forme d’une convention en ligne, en maintenant ses 5 principaux programmes constitués d'une conférence, d'un forum commercial (partenariat), d'une exposition, d'un salon d’investissement et d'une foire aux emplois. Cette démarche pionnière améliorera largement l’efficacité en matière de temps et d’efforts investis par les conférenciers et tous les autres participants pour la préparation et la tenue de BIO KOREA 2020. BIO KOREA est un lieu de correspondance commerciale pratique ainsi que d’échange international d’informations et de technologies stimulant la bio-industrie. Vous pouvez participer sur le site Web officiel de BIO KOREA 2020 : www.biokorea.org.

CHEONGJU, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--La convention internationale BIO KOREA 2020, où correspondent des experts mondiaux des biotechnologies, évolue vers un événement uniquement en ligne.

Considérant la santé et la sécurité de ses participants et la prévention de toute nouvelle diffusion du coronavirus (COVID-19) comme étant de la plus haute importance et prioritaire par rapport à tout le reste, le comité organisateur de BIO KOREA a pris ses dernières mesures pour réaliser une numérisation complète de l’événement. Ainsi, au lieu d’être organisée dans un format en personne à Séoul, elle aura lieu numériquement sur toute la semaine entre le 18 et le 23 mai 2020.

Sous le thème principal « Un nouveau paradigme à l’ère de la science des donnés », BIO KOREA 2020 se tiendra sous la forme d’une convention en ligne, en maintenant ses 5 principaux programmes constitués de la conférence, d’un forum commercial (partenariat), d’une exposition, d’un salon d’investissement et d’une foire aux emplois.

Convention en ligne BIO KOREA 2020 - conférence électronique, réunion en ligne et exposition virtuelle

Indépendamment de l’épidémie actuelle de COVID-19, BIO KOREA 2020 continuera d’accueillir ses participants du mieux qu’elle le pourra. Comme les cinq programmes principaux de BIO KOREA (conférence, forum commercial [partenariat] exposition, salon d’investissement et foire aux emplois) seront proposés en ligne, ses participants pourront participer à la convention en toute sécurité et dans le plus grand confort. En outre, cette démarche pionnière améliorera largement l’efficacité en matière de temps et d’efforts investis par les conférenciers et tous les autres participants pour la préparation et la tenue de BIO KOREA 2020.

Les cinq principaux programmes de BIO KOREA 2020 créeront une arène dans laquelle seront échangées des connaissances académiques approfondies et des idées entrepreneuriales innovantes dans le cadre d’une conférence électronique et d’un forum commercial en ligne avec des partenariats (réunion en ligne). Ces joyaux de connaissance et d’innovation seront ensuite développés et visualisés par plusieurs entreprises de biotechnologie de premier plan dans le monde lors de l’exposition virtuelle. En outre, le salon de l’investissement et la foire aux emplois de BIO KOREA 2020 offriront des opportunités pour les investisseurs généraux et le public de participer directement à l’industrie mondiale des biotechnologies.

Le comité organisateur de BIO KOREA a déclaré qu’il progressait dans sa préparation du BIO KOREA 2020 en tant que convention en ligne établie pour soutenir l’échange d’informations dans l’industrie des biotechnologies. En plus de sa mise en œuvre avancée comprenant l’exploitation de VR Zone et de streaming en direct, le comité vise à réaliser l’organisation de BIO KOREA 2020 de façon sécurisée et réussie sous la forme d’une convention en ligne, transformant ainsi la crise mondiale en opportunité.

BIO KOREA est un lieu de correspondance commerciale pratique ainsi que d’échange international d’informations et de technologies, stimulant le secteur des biotechnologies. Pendant ses 15 années à rassembler divers universitaires, professionnels et PDG internationaux de sociétés mondiales du bio pour obtenir, échanger et discuter de différentes affaires, BIO KOREA a fourni pléthore d’opportunités pour assurer un avantage compétitif au sein du secteur de la convergence centré sur la biotechnologie.

Pour plus d’informations, visitez les sites Web officiels de BIO KOREA : www.biokorea.org et https://www.youtube.com/watch?v=7tYarlZEL0A&feature=youtu.be.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.