Internationale Tagung BIO KOREA 2020 wird virtuell ausgetragen

Die BIO KOREA 2020 wird vom 18. Mai um 9:00 Uhr bis am 23. Mai um 18:00 Uhr vollkommen digital ausgetragen. Das Organisationskomitee der BIO KOREA hat unter Berücksichtigung der Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer und zur Prävention der weiteren Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19), deren Wichtigkeit alle anderen Angelegenheiten bei Weitem übertrifft, die letzten Maßnahmen für eine vollständige Digitalisierung der Veranstaltung getroffen. Unter dem Motto „A New Paradigm in the Age of Data Science“ (Paradigmenwechsel im Zeitalter der Datenwissenschaft) wird die BIO KOREA 2020 als Online-Tagung abgehalten, deren fünf Programmpunkte mit Konferenz, Wirtschaftsforum, Ausstellung, Anlegermesse und Jobmesse beibehalten werden. Dieser wegweisende Schritt wird die Effizienz im Hinblick auf den Zeitaufwand und die Anstrengungen der Vortragenden sowie aller anderen Teilnehmer im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der BIO KOREA 2020 erheblich steigern. Die BIO KOREA ist ein Ort des praktischen Austauschs für Unternehmen sowie eine internationale Informations- und Technologiebörse zur Anregung der Biowissenschaftsbranche. Teilnehmen können Sie über die offizielle Website der BIO KOREA 2020: www.biokorea.org.

CHEONGJU, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--Die internationale Tagung BIO KOREA 2020, wo sich globale Bioexperten austauschen, wird auf eine reine Online-Veranstaltung umgestellt.

Das Organisationskomitee der BIO KOREA hat unter Berücksichtigung der Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer und zur Prävention der weiteren Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19), deren Wichtigkeit alle anderen Angelegenheiten bei Weitem übertreffen, die letzten Maßnahmen für eine vollständige Digitalisierung der Veranstaltung getroffen. Anstelle einer Präsenzveranstaltung in Seoul wird das digitale Format über eine ganze Woche vom 18. bis 23. Mai 2020 ausgetragen.

Unter dem Motto „A New Paradigm in the Age of Data Science“ (etwa: Paradigmenwechsel im Zeitalter der Datenwissenschaft) wird die BIO KOREA 2020 als Online-Tagung abgehalten, deren fünf Programmpunkte mit Konferenz, Wirtschaftsforum (Partnerschaften), Ausstellung, Anlegermesse und Jobmesse beibehalten werden.

BIO KOREA 2020 als Online-Tagung – mit E-Konferenz, Online-Meetings und einer virtuellen Ausstellung

Ungeachtet des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 wird die BIO KOREA 2020 für die Teilnehmer nur das Beste bieten. Da die fünf Hauptprogramme der BIO KOREA (Konferenz, Wirtschaftsforum für Partnerschaften, Ausstellung, Anlegermesse und Jobmesse) online stattfinden, können die Teilnehmer die Tagung bequem und aus sicherer Distanz besuchen. Dieser wegweisende Schritt wird die Effizienz im Hinblick auf den Zeitaufwand und die Anstrengungen der Vortragenden sowie aller anderen Teilnehmer im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der BIO KOREA 2020 erheblich steigern.

Die fünf Hauptprogramme der BIO KOREA 2020 werden einen Schauplatz bieten, an dem vertieftes akademisches Wissen und innovative unternehmerische Ideen im Rahmen einer E-Konferenz und eines Online-Wirtschaftsforums für Partnerschaften (Online-Meetings) ausgetauscht werden. Dieser Schatz an Wissen und Innovationen wird anschließend von zahlreichen namhaften biowissenschaftlichen Unternehmen aus aller Welt in der virtuellen Ausstellung dargelegt und veranschaulicht. Mit der Anleger- und Jobmesse wird die BIO KOREA 2020 darüber hinaus unschätzbare Gelegenheiten für Anleger und die Öffentlichkeit bieten, sich direkt an der globalen Biowissenschaftsbranche zu beteiligen.

Das Organisationskomitee der BIO KOREA 2020 befindet sich in fiebriger Vorbereitung der Veranstaltung als Online-Tagung und ist fest entschlossen, den Informationsaustausch in der Biowissenschaftsbranche zu unterstützen. Zusätzlich zu der fortschrittlichen Umsetzung mit dem Betrieb einer VR-Zone und Live-Streams zielt das Komitee auf eine sichere und erfolgreiche Durchführung der BIO KOREA 2020 als Online-Tagung ab, mit der die globale Krise in eine Chance verwandelt werden soll.

Die BIO KOREA ist ein Ort des praktischen Austauschs für Unternehmen sowie eine internationale Informations- und Technologiebörse zur Anregung der Biowissenschaftsbranche. Bereits seit 15 Jahren führt die BIO KOREA verschiedenste internationale Wissenschaftler, Fachleute und CEOs von global tätigen biowissenschaftlichen Unternehmen zusammen, damit sie sich verschiedene Dinge aneignen, austauschen und diskutieren können, und sie bietet auch reichlich Gelegenheiten für die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen in der rund um Biotechnologie konvergierenden Branche.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der BIO KOREA unter www.biokorea.org und auf https://www.youtube.com/watch?v=7tYarlZEL0A&feature=youtu.be.

