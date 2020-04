ALPHATEC HOLDINGS RÉSILIE L’ACCORD CONCLU AVEC EOS IMAGING PORTANT SUR LE DÉPÔT D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Eligible PEA-PME), ("EOS"), pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, a été informé par Alphatec Holdings, Inc. ("ATEC"), le 24 avril 2020, de la résiliation par ce dernier de l’accord relatif au dépôt d’un projet d’offre publique ("Tender Offer Agreement") précédemment annoncé, aux termes duquel ATEC s’était engagé à lancer une offre publique visant EOS. Selon ATEC, cette résiliation résulte de son appréciation de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur EOS1.

EOS est en désaccord avec l’analyse d’ATEC. Bien que l’épidemie de COVID-19 affecte EOS à court terme au même titre que les autres acteurs du secteur, EOS considère que cette crise n’a pas d’incidence sur les perspectives de long terme de la société. EOS publiera ses résultats annuels le 27 avril 2020 dans un communiqué distinct.

Le Conseil d’administration d’EOS évalue actuellement toutes les options possibles.

A PROPOS D'EOS IMAGING

1 Selon ATEC, cette résiliation résulte de la survenance d’un "effet défavorable significatif" ("material adverse effect") affectant EOS, ce qui devrait conduire à exclure le paiement d’une indemnité de résiliation au profit d’EOS.